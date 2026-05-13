Wendy Guevara reemplaza a integrante de Hoy: Esta es la razón por la que apareció, ¿Ya es conductora?

Wendy Guevara dejó atrás toda la polémica que ha vivido en el último mes y apareció en el programa ‘Hoy’ este miércoles 13 de mayo.

Pero algo que dejó asombrados tanto a sus compañeros como a la propia audiencia es que reemplazará a un querido integrante de este reconocido matutino. ¿Acaso ya será conductora permanente? Acá te dejamos la información.

¿A qué integrante de ‘Hoy’ está remplazando Wendy Guevara? / Foto: Redes sociales.

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¿Por qué Wendy Guevara apareció en el programa ‘Hoy’ y reemplazó a un integrante?

Wendy Guevara apareció en el programa ‘Hoy’ de este miércoles 13 de mayo y mencionó que su visita se debe a sustituir a un integrante de este espacio matutino. ¿De manera permanente?

Todo parece indicar que no. La influencer reemplaza momentáneamente a de Nicola Porcella, ya que el peruano se encuentra en su país natal.

Por ello, Porcela en estos días no estará junto a Omar Fierro, ya que son pareja en el reality ‘Hoy soy el chef’, que forma parte del matutino. Así que Wendy Guevara tomará su lugar y competirá junto al actor en los retos y desafíos de cocina

Por ahora, Wendy Guevara no se sumará de manera definitiva y tampoco como conductora a ‘Hoy’, solo hasta que Nicola vuelva, pero, ¿por qué el actor tuvo que viajar a Perú?

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¿Por qué Nicola Porcella no está compitiendo en ‘Hoy soy el chef’?

Nicola Porcella reveló a inicios de esta semana que no estaría en el programa ‘Hoy’ debido a un asunto familiar que tendría que atender en Perú.

Por lo tanto, señaló que a la cuarta semana de ‘Hoy soy el chef’ se ausentaría, pero afirmó que no dejaría solo a Omar Fierro.

De acuerdo con las declaraciones de Nicola, solamente estaría una semana ausente del programa. Cabe destacar que no reveló qué tipo de asuntos familiares tenía que resolver en Perú.

En ese momento, anunció, sin decir quién, que su compañero Omar Fierro tendría un “gran reemplazo”. ¡Ahora ya lo sabemos todo!

“Esta semana que viene no voy a estar por un tema familiar, tengo que viajar a Perú, pero voy a tener un gran reemplazo”. Nicola Porcella.

Nicola Porcella se ausentará esta semana de ‘Hoy’ y su reemplazo será Wendy. / Foto: Redes sociales.

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¿Cuáles son los próximos proyectos de Wendy Guevara?

Wendy Guevara anunció en días pasados que ya tiene varios proyectos en puerta. Uno de ellos será la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’.

La influencer mencionó que ya firmó contrato y volverá a conducir las pregalas y postgalas de Vix, al lado de su compañero Ricardo Margaleff.

También expresó que dentro sus planes personales y físicos es hacerse una cirugía en el rostro, pero por cuestiones laborales no lo ha hecho.

Agregó que para esta operación tiene pensado viajar a Asía.