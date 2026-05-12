Concutores de Hoy anuncian EN VIVO devastadora muerte; una querida actriz se viste de luto: “Momento de dolor”

Esta mañana en el programa Hoy se vivió un desgarrador momento entre los conductores. Todo ocurrió durante la dinámica Las calientitas, cuando dieron a conocer la triste noticia que azota a una de las actrices mexicanas más famosas. ¿De quién se trata?

Conductores de Hoy interrumpen transmisión para anunciar muerte de querido actor.

¿Qué repentina muerte anunciaron en el programa Hoy recientemente?

Se trató del perrito de la actriz mexicana Eiza, quien sufrió la trágica pérdida de su “amigo perruno”, con quien compartió varios años de su vida: “Pasita”.

Durante la emisión del programa Hoy de este lunes 11 de mayo, los conductores del matutino, durante la sección Las calientitas, comentaron la muerte de “Pasita”, el perrito de la intérprete mexicana.

“ Eiza atraviesa un momento de dolor tras la muerte de Pasita, la perrita Chihuahua que la acompañó en gran parte de su vida ”, mencionaron los conductores.

Conforme platicaban el tema, compartían imágenes del pequeño, acompañandólas con palabras de aliento y apoyo a Eiza.

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Anuncian muerte del perrito de Eiza en Hoy / Las estrellas

¿Cómo anunció Eiza la muerte de su perrito?

Eiza confirmó el fallecimiento de “Pasita”, su entrañable perrita chihuahua, quien estuvo a su lado durante casi 24 años. La actriz dio a conocer la noticia a través de un emotivo video publicado en redes sociales, donde mostró lo que habría sido su último día juntas.

La artista expresó abiertamente el enorme dolor que le ha causado esta pérdida y compartió uno de los mensajes más conmovedores que ha escrito. “ Me rompe el corazón decir que mi princesa abrazada ha cruzado el puente del arcoíris ”, inicia el mensaje.

La publicación conmovió a miles de usuarios, ya que la actriz confesó que presenciar los últimos respiros de su mascota fue una de las experiencias más dolorosas que ha vivido:

Pasita, te amo más de lo que las palabras podrían explicar. Creo que nunca dejaré de llorar cuando pienso en ti. Eiza González

Sus palabras generaron empatía entre sus seguidores, muchos de ellos, colegas del ámbito, quienes con palabras de apoyo buscaban consolar a la mexicana:



“ Pensándote mucho ”, escribió Sofía Vergara,

”, escribió Sofía Vergara, “ Lamento el dolor que causa su partida. Te mando un abrazo enorme en el corazón. Te quiero mucho amigaaaa ”, compartió Sebastián Rulli.

Miles de comentarios como este, abundan en la publicación de despedida.

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¿Quién es Eiza y en qué películas ha participado?

Eiza es una actriz y cantante mexicana que alcanzó fama internacional gracias a su participación en telenovelas, series y producciones de Hollywood.

Su primer gran proyecto llegó con el papel protagónico de “Lola” en la telenovela juvenil Lola, érase una vez, producción que la convirtió en una de las nuevas figuras juveniles más populares de México.

Gracias al éxito de la serie, Eiza también incursionó en la música y lanzó su primer álbum, titulado Contracorriente, con el que logró consolidar una base importante de seguidores.

En televisión mexicana participó en exitosas producciones como: Mujeres asesinas, Sueña conmigo y Amores verdaderos, donde interpretó a Nikki Brizz.

Su salto al mercado estadounidense ocurrió con la serie From dusk till dawn: The series. Más adelante comenzó a participar en importantes producciones cinematográficas como:



Baby driver ,

, Alita: Battle angel ,

, Godzilla vs. Kong ,

, Ambulance y

y The ministry of ungentlemanly warfare.

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