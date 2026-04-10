Eiza destapa terrible diagnóstico de enfermedades; enciende las alarmas: “El cuerpo simplemente se resquebraja”

Eiza, actriz mexicana que triunfa en Hollywood, reveló que tiene tres enfermedades que tardó en descubrir y afectaron a su salud por mucho tiempo, ¿qué le pasó? Te contamos todos los detalles.

No te pierdas: Fernanda Castillo habla de su peso tras críticas: ¡La actriz rompe el silencio tras preocupación por su aspecto!

Qué enfermedades tiene Eiza: la actriz habla de su salud y lo que ha vivido con estos padecimientos. / Redes sociales

¿Qué enfermedades tiene la actriz Eiza?

En entrevista con Women’s Health, la actriz dio a conocer que tras realizarse unas resonancias magnéticas recibió el primer diagnóstico a los 30 años, adenomiosis severa, que es una condición que ocurre cuando el tejido que normalmente recubre el interior del útero, conocido como endometrio, comienza a crecer dentro de la pared muscular del mismo órgano. Aunque está fuera de su lugar habitual, este tejido sigue reaccionando a los cambios del ciclo menstrual, por lo que se engrosa, se descompone y sangra cada mes. Esto puede provocar que el útero aumente de tamaño y que se presenten menstruaciones más abundantes y con dolor, según Mayo Clinic.

Posteriormente, cuando decidió congelar sus óvulos, Eiza fue diagnosticada con endometriosis que es es una afección en la que un tejido similar al que recubre el interior del útero crece fuera de este, principalmente en zonas como los ovarios, las trompas de Falopio y el tejido que recubre la pelvis, lo que puede generar molestias durante el ciclo menstrual, y también con el Síndrome del ovario poliquístico (SOP), de acuerdo con MedlinePlus, es una condición en la que una mujer presenta niveles elevados de hormonas llamadas andrógenos, lo que puede alterar el funcionamiento normal del organismo y del ciclo reproductivo.

No te pierdas: Andrea Escalona revela el VERDADERO estado médico de Andrea Rodríguez, productora de ‘Hoy’, tras cirugía

Eiza habla de sus enfermedades y su estado de salud. / Redes sociales

¿Qué dijo Eiza sobre sus enfermedades?

La actriz Eiza detalló que durante mucho tiempo vivió con molestias que asumía como parte de lo cotidiano. En su experiencia, explicó que existe una tendencia a minimizar ciertos síntomas, lo que retrasa que muchas personas busquen atención médica o cuestionen lo que ocurre en su cuerpo.

“(Es) la historia de siempre que se escucha una y otra vez de las mujeres. Es el típico ‘Oh, esto es normal. Esto es parte de tu ciclo. Esto es parte de tus cólicos, este dolor es normal, este nivel de sangrado es normal, estos cambios de humor son normales, este aumento de peso es normal’ y son décadas de eso’”, mencionó la actriz mexicana.

Con el paso del tiempo, esa normalización dejó de ser suficiente y comenzó a generar dudas sobre su estado físico. La repetición de explicaciones simplificadas ya no le daba claridad, lo que la llevó a prestar mayor atención a su cuerpo y a considerar que algo no estaba del todo bien, pues el útero de la actriz mide alrededor de 12.7 centímetros cuando la medida normal es de 7.5 a 8 cm de largo, 5 cm de ancho y 2.5 a 3 cm de grosor.

“Llegó a un punto en el que el cuerpo simplemente se resquebraja, y lamentablemente, ese fue mi caso. Cuando cumplí 30, me volví muy constante. Empecé a hacerme revisiones anuales, casi religiosamente, con resonancias magnéticas para controlar mi estado de salud. Cuanto más hablaba con otras personas sobre estos temas, más me decían: ‘Nunca había oído hablar de esto y eso me dejó perpleja”. Eiza.

No te pierdas: Faisy se enoja con Yurem por un golpe y detiene la grabación de Me caigo de risa: ¡Se calienta el foro!

Eiza abordó su estado de salud y los padecimientos que enfrenta. / Redes sociales

¿Cómo enfrenta Eiza las enfermedades que tiene?

Eiza reveló al medio internacional que hubo cambios en su alimentación y en su rutina de ejercicio, y ente tanto caos encontró una luz al final del túnel que pudo comenzar a tomar medidas y “ser más amable"con su cuerpo.

“Mientras que antes me preguntaba: '¿Por qué no me recupero más rápido?’ o “‘Por qué tengo estos dolores menstruales?’ Cuando empecé a darme cuenta de todo lo que le pasaba a mi cuerpo, pensé: '¿Sabes qué? No sé adónde me llevará esto, pero no quiero perder esta oportunidad’. Así que encontré a una doctora maravillosa que me hizo sentir muy segura”, puntualizó la actriz Eiza.

Tras estas declaraciones, usuarios no tardaron en enviarle sus mejores deseos a la actriz.

No te pierdas: Lizbeth Rodríguez es hospitalizada de emergencia y preocupa a sus fans: ¿Cuál es su estado de salud?