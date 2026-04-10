Faisy se enoja con Yurem por un golpe y detiene la grabación de Me caigo de risa: ¡Se calienta el foro!

Yurem Rojas superó las pesadas bromas de Me caigo de risa y lastimó a Faisy en pleno programa, ¿qué le hizo y qué dijo el conductor? Te contamos todos los detalles.

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Faisy y Yurem protagonizan momento en grabación: así reaccionó el conductor en Me caigo de risa. / Redes sociales

¿Qué le hizo Yurem a Faisy en Me caigo de risa?

Faisy contó que en una ocasión Yurem es muy impuntual y que en una ocasión lo hizo enojar porque al querer provocar un momento gracioso, lo único que hizo fue dejar callado al foro y lastimar al conductor principal del programa de bromas y dinámicas.

“Yurem me ha hecho enojar mucho, Yurem me hace las redes sociales, es como un hermano menor e inesperado, él vive en el mundo Yurem, en donde hay cosas que a él en su cabeza le parece que puede suceder algo que es imposible que pase, en su cabeza piensa que sí va a pasar y lo hace”, declaró en una entrevista con José Eduardo Derbez en su pódcast Mixologando.

Faisy agregó que fue en la grabación de Me caigo de risa cuando “hicimos un juego donde me hicieron bolita, se había acabado la bolita, me estaba levantando y a él se le ocurrió salir que aunque no fue al llamado la gente viera que está ahí”.

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Qué ocurrió entre Faisy y Yurem: grabación se detiene tras un golpe. / Redes sociales

¿Qué dijo Faisy sobre Yurem tras lastimarlo en Me caigo de risa?

Faisy relató que Yurem lo lastimó tras subirse a su espalda, pues le tronó el cuerpo y nadie se rió de lo que el exintegrante de la Nueva banda timbiriche pensó que sería uno de los momentos más graciosos del programa.

“Me lastimó, me hizo bolita ya levantado, una bolita que no existe, le llamamos la bolita Yurem, porque yo ya estoy levantado de la bolita, me llega por la espalda y me tronó todo, nadie se rió, él en su cabeza dijo: ‘Va a ser chistosísimo y el momento del programa'", comentó Faisy.

En esa ocasión, Faisy recordó que decidió detener la grabación del programa, mientras que José Eduardo Derbez dijo que Yurem se sintió muy mal por la situación.

“Me vieron así como de ‘Ya lo mato’, me tronó, hasta en la misma NFL es castigo eso. Es de las pocas veces que corto, dije ‘Perdón, me desgració, me duele mucho’”, declaró Faisy.

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¡Tensión en el foro! Faisy explota contra Yurem y frena la grabación. / Redes sociales

¿Quién es Faisy y por qué le dicen así?

Faisy, nació el 19 de septiembre de 1979 en León de los Aldama, Guanajuato. Es presentador, cantante, locutor de radio y actor, y se ha desarrollado en distintos formatos dentro del entretenimiento. Su carrera inició en la música a finales de la década de los noventa como integrante del grupo Perfiles, proyecto con el que lanzó un primer material discográfico en 1999. Posteriormente, la agrupación cambió su nombre a Crush y publicó un segundo álbum en 2002, lo que marcó una etapa temprana de su trayectoria artística.

Con el paso de los años, Faisy amplió su presencia en televisión y otros medios. Participó en telenovelas de TV Azteca, concursos de baile y programas deportivos, además de incursionar en proyectos digitales y teatrales. Desde 2014 es conductor del programa de entretenimiento Me caigo de risa.

También ha participado en producciones como ¿Quién es la máscara?, Resistiré, Veo cómo cantas y Pequeño gran jurado de la cocina, además de regresar al teatro en obras como Toc Toc y Spamalot, consolidando una carrera diversa en distintos escenarios.

Faisy debe su reconocido seudónimo a una anécdota de juventud que se remonta a su llegada a la Ciudad de México cuando tenía 14 años. De acuerdo con lo que ha compartido, en esa etapa comenzó a convivir con un grupo de compañeros que eran cercanos a un chófer de microbús, quien solía referirse a ellos como “fai”, posiblemente como una forma abreviada de “faisán”, que es un ave del tamaño de un gallo con un penacho de plumas en la cabeza y una cola larga y tendida.

Dentro de ese círculo, y debido a que era el de menor estatura, el entonces adolescente empezó a ser llamado “faisirrito”, apodo que con el tiempo derivó en “Faisy”, nombre que mantiene hasta hoy e incluso utiliza en sus redes sociales.

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