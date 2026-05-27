Yahir habla sobre la difícil etapa de su hijo Tristán Othón, ¿volvió a las adicciones? “Todos tenemos recaídas”

Luego de varios episodios públicos relacionados con las adicciones y el distanciamiento familiar que marcó su relación con su hijo, El cantante Yahir volvió a hablar sobre el vínculo que mantiene con Tristán Othón y las recaídas.

El cantautor compartió cómo se encuentran actualmente, qué ha cambiado entre ambos con el paso del tiempo y de qué manera han enfrentado las diferencias que surgieron en los últimos años.

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Yahir reveló en qué situación se encuentra su hijo Tristán Othón actualmente. / Foto: IG/trizzteh

¿Cómo es la relación entre Yahir y su hijo Tristán Othón?

Después de varios años de distancia, dimes y diretes y posteriormente silencios incómodos, el cantante Yahir y su hijo Tristán por fin se reencontraron y tuvieron un acercamiento.

La relación padre-hijo se había visto marcada por tensiones profundas, especialmente a raíz de los problemas de Tristán con sustancias, que generaron desencuentros constantes y llevaron a que ambos tomaran caminos separados emocionalmente.

Ahora, la relación parece estar mejor, de acuerdo a lo que ambos comparten en redes sociales, incluso se han visto en diferentes ocasiones y convivido más.

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Yahir rompe el silencio sobre su hijo Tristán. / Foto: IG/yahirmusic

¿A qué se dedica el hijo de Yahir?

Uno de los aspectos que más comentarios generó fue que Tristán Othón actualmente trabaja vendiendo aguacates, una actividad alejada de los escenarios y de la industria del entretenimiento con la que creció desde niño.

La información salió a relucir luego de que se hablara nuevamente sobre su presente y la relación que mantiene con su padre, Yahir, tras los momentos complicados que atravesaron como familia en años recientes.

Además de dedicarse a este trabajo, Trisarán también ha mantenido contacto con sus seguidores a través de redes sociales, donde realiza transmisiones en vivo mientras trabaja.

En esos espacios suele compartir parte de su rutina diaria, conversar con usuarios y hablar sobre distintos momentos de su vida personal, lo que ha permitido que algunos internautas sigan de cerca esta nueva etapa.

Las transmisiones han mostrado un lado distinto del hijo del cantante, quien en distintas ocasiones ha respondido preguntas sobre su situación actual y los cambios que ha vivido en los últimos años.

Aunque mantiene actividad constante en plataformas digitales, ahora gran parte de sus publicaciones están relacionadas con su trabajo cotidiano y las experiencias que enfrenta fuera del medio artístico.

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Foto de Yahir y su hijo Tristán en Sonora. Ambos estuvieron años distanciados por el problema de adicciones del influencer. / Foto: IG/yahirmusic

¿Qué dijo Yahir sobre su hijo Tristán y sus recaídas?

Yahir habló sobre el momento que vive actualmente su hijo, Tristán Othón, y reconoció que el proceso no ha sido sencillo para la familia. Durante un encuentro con medios, el cantante señaló que las recaídas forman parte de muchas situaciones personales y aseguró que, pese a los altibajos, hoy mantienen una relación cercana y de apoyo mutuo.

“Sí, claro. Mira, todos tenemos recaídas en la vida, todos, absolutamente, y unas pueden ser con la dieta, otras pueden ser con el alcohol, hay demasiadas. Ahorita estamos en un buen momento, como te digo, y él sabe que tiene todo mi apoyo y todo mi amor”, dijo el cantante de “Alucinado”, “Fue ella, fui yo” y “Guárdame en ti”.

El exacadémico también destacó el papel que ha tenido la mamá de Tristán durante este proceso. Según explicó, ambos han buscado permanecer atentos y respaldarlo en distintos momentos, además de procurar espacios familiares para convivir juntos. Incluso contó que recientemente compartieron un viaje a la playa, donde pudieron pasar tiempo en familia lejos de la rutina diaria.

“Me quito el sombrero con su señora madre. Está ahí, está al tiro, está siempre con él, siempre apoyándolo también. Y él lo sabe, nada más que a veces se hace el loco. Acabamos de estar el fin de semana en la playa, nos fuimos, salimos, nos tiramos un clavado ahí con la familia y disfrutamos mucho”. Yahir.

Más adelante, Yahir comentó que siempre ha intentado mantenerse presente como padre, independientemente de las circunstancias que se presenten. Además, reconoció que enfrentar situaciones relacionadas con adicciones puede ser complejo para cualquier familia, por lo que insistió en la importancia de buscar ayuda profesional y acompañamiento adecuado.

“Yo siempre he tratado de ser un gran padre para mi hijo, siempre, independientemente de cómo estén las situaciones. Siempre he tratado de pensar las cosas bien, de ser inteligente, de ser amoroso siempre. Entonces, pues bueno, de repente así pasan las cosas, ¿no? Y por más que uno platicas y tratas con gente profesional y todo, pues nadie nace sabiendo”. Yahir.

El cantante cerró su reflexión enviando un mensaje para las personas y familias que atraviesan situaciones similares, subrayando que se trata de procesos difíciles, pero que pueden trabajarse con apoyo especializado. “Está complicada esa situación, es difícil y a todas las familias y a todas las personas que pasan por un tema similar, desearles eso, ¿no? Desearles que las cosas se trabajan con gente profesional porque duelen, porque son muy duras. Y hay salida también, hay salida, por supuesto”, concluyó Yahir.

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