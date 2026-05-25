¿'La Mataviejitas’ queda libre? Juana Barraza abandona la cárcel de Santa Martha Acatitla, ¿por qué?

Juana Barraza, conocida como ‘la Mataviejitas', salió de la cárcel en la que estaba recluida, ¿por qué y qué pasó?, ¿será que recuperó su libertad? Te contamos todos los detalles.

No te pierdas: Fabián Lavalle, víctima de la delincuencia: el conductor revela cómo lo encañonaron en una gasolinera

‘La Mataviejitas’ es acusada de múltiples asesinatos. / Canal 14

¿Por qué está en la cárcel ‘la Mataviejitas’?

Juana Barraza permanece en prisión tras haber sido encontrada culpable de múltiples asesinatos y robos cometidos contra mujeres adultas mayores en la Ciudad de México. Los primeros crímenes atribuidos a ella ocurrieron entre finales de los años noventa y principios de los 2000. De acuerdo con las investigaciones, las víctimas eran mujeres de más de 60 años que vivían solas y a quienes se acercaba utilizando pretextos relacionados con apoyos sociales o ayudas económicas para ingresar a sus domicilios.

Durante varios años, las autoridades enfrentaron dificultades para identificar a la persona responsable debido a testimonios contradictorios y a la falta de evidencia concluyente. En ese momento, incluso se manejó la posibilidad de que el agresor fuera un hombre disfrazado de mujer, teoría que surgió por algunas descripciones de testigos. El caso se convirtió en uno de los más seguidos en la capital mexicana mientras aumentaba el número de víctimas y continuaban las investigaciones para ubicar a quien estaba detrás de los asesinatos y robos.

Juana Barraza fue detenida el 25 de enero de 2006 tras ser señalada por el asesinato de Ana María de los Reyes Alfaro, una mujer de 89 años. Al momento de su captura portaba objetos y documentos relacionados con la forma en que lograba acercarse a las víctimas.

No te pierdas: Modelo e influencer es asesinada en ataque en su propio departamento: el sospechoso... ¿Confesó el crimen?

¿‘La Mataviejitas’ quedó libre? La verdad sobre la salida de Juana Barraza de prisión. / Redes sociales

¿Juana Barraza, ‘la Mataviejitas’, sale de prisión?

Juana Barraza, ‘la Mataviejitas', salió temporalmente del penal de Santa Martha Acatitla para recibir atención médica en un hospital ubicado en la alcaldía Iztapalapa, luego de presentar problemas relacionados con insuficiencia renal. La información fue confirmada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la dependencia local que señaló que la interna recibió el tratamiento correspondiente bajo supervisión médica.

Juana Barraza no obtuvo su libertad, sino que únicamente fue llevada a revisión médica y permaneció bajo custodia durante todo el proceso. Según informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, la mañana de este lunes 25 de mayo fue dada de alta tras recibir atención médica y posteriormente regresó al penal de Santa Martha Acatitla, donde continúa cumpliendo su sentencia.

No te pierdas: Asesinan a influencer y transportista mexicano, que habría presagiado su muerte con mensaje horas antes

Juana Barraza, ‘La Mataviejitas’, fue hospitalizada: así fue su salida temporal de prisión. / Canal 14

¿Cuánto tiempo recibió de condena ‘la Mataviejitas’?

En 2008, Juana Barraza fue condenada a 759 años de prisión por el asesinato de 16 mujeres y 12 robos, permaneciendo recluida en el penal de Santa Martha Acatitla.

A esta historia, se suma que durante varios años circuló la versión de que Juana Barraza fue luchadora profesional antes de ser detenida. Incluso, su apodo de “La Dama del Silencio” y algunas fotografías usando máscara y cinturones de lucha ayudaron a fortalecer esa idea entre el público. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a surgir versiones distintas sobre su verdadera relación con el deporte espectáculo.

Tras el estreno del documental La dama del silencio: El caso Mataviejitas en 2023, exluchadoras señalaron que Juana Barraza no practicó lucha libre de manera profesional y que en realidad era aficionada a este deporte. Según los testimonios retomados en la producción, el interés que tenía por la lucha la llevó a adoptar el personaje de ‘la Dama del Silencio’, además de adquirir un traje y un campeonato como parte de esa afición relacionada con el ambiente luchístico.

No te pierdas: Ana María Alvarado denuncia intento de extorsión ¡le querían abrir la caja fuerte! Así es el modus operandi