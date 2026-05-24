Mujer se casó con el hombre que le desfiguró el rostro con ácido; su papá dijo: “Si la veo, le escupo”

A lo largo de los años, se ha escuchado hablar de romances controversiales. No obstante, muy pocos han causado tanto impacto como la historia de Berfin Özek, una mujer que decidió casarse con el hombre que le desfiguró la cara con ácido. Te contamos qué pasó y lo que se sabe de ella actualmente.

Berfin Özek / Redes sociales

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La historia de Berfin Özek, quien decidió casarse con su agresor

La historia de Berfin Özek, una mujer originaria de Turquía, se remonta a 2019. En aquel entonces, ella tenía 18 años y acababa de terminar con su expareja, Casim Ozan Çelik. Este último, al no aceptar la separación, la atacó con ácido mientras le gritaba: “Si no eres mía, no serás de nadie”.

La mujer acabó con quemaduras graves en el rostro, cuello y torso. También quedó ciega de un ojo y la vista del otro quedó reducida. Pasó cuatro meses hospitalizada y se sometió a cirugías reconstructivas.

Por su parte, Casim fue detenido y recibió una condena de 13 años y medio en prisión. Aunque el fallo fue controversial, ya que la familia exigía una sentencia mayor, todo apuntaba a que Berfin intentaría rehacer su vida y superar este trágico episodio.

No obstante, todo dio un giro de 180 grados. La chica empezó a recibir cartas de Casin desde prisión, en las cuales le pedía perdón por sus actos y le profesaba su amor. Sorprendentemente, Berfin decidió perdonarlo.

Retiró la denuncia y el hombre pudo salir en 2021. Tras su liberación, pudieron casarse en una de las bodas más polémicas no solo a nivel local, sino también internacional. La boda ocurrió sin el consentimiento de la familia de ella.

Berfin Özek y su esposo / Redes sociales

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¿Qué ha pasado con Berfin Özek tras casarse con su agresor?

Al enterarse, la familia de Berfin Özek se dijo muy dolida por la boda. Y es que no solo afirmaron que la justicia “les había fallado”, sino que también se sintieron culpables por no haberla “protegido lo suficiente”.

A pesar de esto, los parientes, principalmente el padre, la repudiaron. Este último incluso llegó a declarar que, si la veía por la calle, “le escupiría en el rostro”.

“Ella traicionó no sólo a su familia, sino a todos sus seres queridos”, expresó el padre en una entrevista para un medio local.

En su momento, Berfin manifestó que, pese a todo, se sentía mal de verlo encerrado, por lo que decidió darle “una segunda oportunidad”, pues confiaba en que había cambiado.

Actualmente, no se sabe mucho sobre la mujer, ya que decidió mantener un perfil bajo, al parecer, por todas las críticas que recibió. Según se ha especulado, el matrimonio no habría funcionado. Ella pidió el divorcio, ya que Casim, al parecer, seguía con sus comportamientos violentos. Esto no ha sido confirmado.

Berfin Özek y su esposo / Redes sociales

¿Berfin Özek se casó con su agresor por algún problema psicológico?

El caso de Berfin Özek ha sido motivo de estudio. Los expertos consideran que la mujer fue víctima de “trauma bonding”. De acuerdo con diversas páginas especializadas, es un fenómeno psicológico en el que una víctima desarrolla apego emocional hacia su agresor.

Esto suele suceder cuando el victimario violenta y posteriormente le pide perdón a la persona agredida, generando todo un círculo de dependencia muy difícil de romper.

Los que llegan a sufrir esto, justifican su dependencia con “amor” y suelen sentir el típico síndrome de abstinencia cuando se separan.

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