¡Facundo se casa! Revela fecha de su boda con Delia García, se sincera y revela ¿invitará a Aarón Mercury?

Luego de que Facundo asegurara que no se volvería a casar por la iglesia, sorprendió a propios y extraños al confesar que ya tiene la fecha de su boda con Delía García; incluso compartió algunos detalles del evento. ¿Cuándo volverá a llegar al altar?

Te recomendamos: Tras salir de La casa de los famosos, famoso conductor sorprende con nuevo proyecto en la competencia

¡Facundo se casa! / Redes sociales

¿Cómo inició la historia de amor de Facundo y Delia García?

Facundo, quien recientemente reavivó su rivalidad con Lorena Herrera, conoció a Delía García, su actual pareja en el reality de “La isla” cuando ambos estaban atravesando por un proceso de divorcio, por lo que desde el inicio su relación fue tomada con seriedad.

De acuerdo con el exparticipante de La casa de los famosos México, la decisión de convertirse en pareja no fue tomada a la ligera, ya que antes de formalizar se tomaron un tiempo para entender lo que realmente quería.

“Estábamos los dos muy conscientes de que no queríamos repetir errores. Nos tomamos siete meses solo para pensar qué queríamos”, contó en el reality 24/7, y agregó: “Me gustaba tanto que ya estaba todo y no pude (tener intimidad). Tuve que inventar que había tomado de más y luego ya le confesé la verdad”.

Lee: ¿Facundo confirmó infidelidad de Delia tras llamada en La casa de los famosos México? “Estaba con su amante”

Facundo y Delia García se conocieron en La Isla. / Redes sociales

¿Cuándo se comprometieron Facundo y Delía García?

Poco antes de que Facundo se integrara a La casa de los famosos México 2025, la pareja dio a conocer que, tras ocho años de relación, habían decidido comprometerse. Aunque el romántico momento no salió como se pensaba, ambos se mostraron felices en la publicación.

“Estábamos juntos en un lugar, pero llevé varias cosas que quería utilizar para ese momento. Nuestro vino favorito, un proyector para ver fotos de todos estos años. Después de eso, le dije que nos tomáramos una selfie y en esa foto la abracé y tenía en la otra mano el anillo”, contó el conductor sobre la propuesta.

Desde entonces, la pareja no había revelado nuevos detalles sobre la boda, aunque hace unos meses, Facundo señaló que no quería volver a vivir un compromiso por la iglesia. “Se quema mi alma, que algún rapero nos case, echarnos los votos en rima: ‘Qué tranza, mi amor’, legal sí, una parte legal, pero no, a la iglesia no”, expresó.

Lee: ¿Facundo vetó a habitantes de La casa de los famosos México 2025 en su boda? Esta sería su lista de invitados

Delia García y Facundo, comprometidos desde 2025. / IG: @soydeliagarcia

¿Cuál es la fecha oficial de la boda de Facundo con Delia García?

Tras varios meses de espera desde que Facundo y Delía García se comprometieron, el exconductor de “Incógnito” confesó que ya está casi todo listo y reveló la fecha en que se dará el “sí” junto a la locutora.

“Yo creo el 31 de enero, sí, de 2027. En eso estamos, ya vimos el lugar, estamos haciendo hasta remodelaciones en mi casa, cosas ya serias, de pareja seria”. Facundo

Al ser cuestionado sobre cómo le gustaría realizar el evento, Facundo detalló que no tiene intenciones de hacer algo grande; prefiere compartir su círculo más cercano. “Yo creo que, más pequeño, te das cuenta de que una boda es carísima; luego invitas a un montón de gente que ni la vas a ver por estar en tu boda”, concluyó.

No obstante, no dio más detalles sobre quiénes serán los invitados a su boda. ¿Será que invita a Aarón Mercury?

No te pierdas: Exesposa de Facundo revela que uno de sus implantes mamarios explotó y termina en cirugía de emergencia