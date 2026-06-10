Tras salir de La casa de los famosos, famoso conductor sorprende con nuevo proyecto en la competencia

La televisión mexicana volvió a encenderse con un movimiento que nadie veía venir. Uno de los rostros más irreverentes y reconocidos de Televisa apareció, sin previo aviso, en la competencia directa. Sí, Facundo ya se dejó ver en TV Azteca y las especulaciones no tardaron en explotar en redes sociales.

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Facundo / Redes sociales

¿Por qué Facundo cambió de televisora y apareció en la competencia?

El nombre de Facundo fue durante mucho tiempo sinónimo de los proyectos más disruptivos de Televisa. Programas como Incógnito, Toma libre, Turnocturno y Cuál es el bueno lo convirtieron en una figura clave dentro de la televisora de San Ángel.

Sin embargo, su paso más reciente por La casa de los famosos México marcó un punto de quiebre. Durante el reality, el conductor protagonizó varios momentos tensos, especialmente por su actitud frente a creadores de contenido como Aldo de Nigris y Aarón Mercury.

Estas polémicas no solo lo pusieron en el centro de la conversación, sino que también terminaron afectando su permanencia en el programa, convirtiéndolo en uno de los primeros eliminados. A partir de ahí, su presencia en Televisa comenzó a diluirse.

Meses después, la sorpresa llegó cuando el propio Facundo confirmó que ya formaba parte de TV Azteca, lo que desató rumores de ruptura definitiva con su antigua casa televisiva.

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Facundo fue eliminado en La casa de los famosos México. / Redes sociales

¿Cuál será el nuevo proyecto de Facundo para el Mundial 2026?

La llegada de Facundo a TV Azteca no es menor. El conductor se integró especialmente a los contenidos relacionados con el Mundial de fútbol en México, Estados Unidos y Canadá 2026, uno de los eventos más importantes para la televisión deportiva.

Además, se dio a conocer que el comediante participará en la sección de comedia del programa Los protagonistas, mostrando su clásico estilo irreverente, pero ahora en una nueva pantalla.

Fue el propio conductor quien, a través de sus redes sociales, confirmó su incorporación a la cobertura mundialista, generando reacciones encontradas entre sus seguidores.

Mientras algunos celebraron esta nueva etapa, otros le recordaron que gran parte de su carrera y popularidad la construyó en Televisa, lo que alimentó la narrativa de una supuesta “traición”.

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¿Dónde ver actualmente a Facundo y qué proyectos mantiene?

Actualmente, Facundo se encuentra diversificando su presencia en televisión. Por un lado, sigue siendo parte de Miembros al aire, programa que se transmite por Unicable, lo que indica que su vínculo con contenidos asociados a Televisa no está completamente roto.

Por otro lado, su incorporación a TV Azteca marca una nueva etapa profesional, ahora enfocada en eventos deportivos y contenidos de entretenimiento con un giro distinto.

Eso sí, en la industria del espectáculo nada queda en el olvido. Recientemente Facundo revivió la polémica de hace 20 años en la que aseguraban que Lorena Herrera era hombre, y ahora el escándalo creció tanto que hasta quieren “ponerse los guantes” para aclararlo de una vez por todas en el ring.