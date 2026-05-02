Facundo responde a reto millonario de Lorena Herrera para demostrar que es mujer: “Hagamos un ‘gender reveal’”

Facundo respondió al reto millonario que le propuso Lorena Herrera, luego de que hace 20 años el conductor dijo que la actriz era hombre, ¿qué contestó el exparticipante de La casa de los famosos México 2025? Te contamos todos los detalles.

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¡Le contesta sin rodeos! Facundo enfrenta el reto de Lorena Herrera. / Redes sociales

¿Cómo empezó la polémica entre Facundo y Lorena Herrera?

La polémica entre Lorena Herrera y Facundo tuvo su origen en el año 2000, durante la transmisión del programa Toma libre. De acuerdo con el propio conductor, en ese momento la producción enfrentaba dificultades de audiencia, lo que llevó al equipo a proponer dinámicas que llamaran la atención del público y generaran mayor impacto en pantalla.

Facundo relató que se planteó un sketch en el que participaría Lorena Herrera con una línea que buscaba provocar reacción entre los televidentes. “¿Por qué no hacemos como que ustedes se quitan la ropa, me quieren desnudar y yo me ofendo? Me salgo del foro y hacemos un escándalo”, recordó el conductor sobre la idea que se llevó a cabo frente a cámaras. Según su versión, tras la emisión de ese contenido, el programa registró un repunte en su audiencia debido a la repercusión que generó.

Tiempo después, ambos coincidieron en un antro y retomaron la anécdota en un ambiente distinto; sin embargo, la situación cambió al notar que estaban siendo grabados. Fue en ese momento cuando, según el relato de Facundo, surgió el comentario que detonó el conflicto. “Lo que sí no estaba planeado, que sí destapó cierto problema fue cuando yo dije que Lorena Herrera era hombre porque ella dijo: ‘Es que se desnudó, se paró frente a mí y además tenía un chilito’ y yo dije: ‘Sí porque ella lo tiene más grande’ y ahí valió ma...”, explicó en Pinky Promise.

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Facundo responde al reto de Lorena Herrera y aviva la polémica. / Redes sociales

¿Cuánto dinero le pidió Lorena Herrera a Facundo?

En un encuentro con medios, Lorena Herrera le propuso un reto a Facundo, que consiste en que le practiquen un ultrasonido con una ginecóloga que ella no elegirá, pero a cambio pide cuatro millones de pesos, pues diversos contratos se le cayeron tras los comentarios del conductor.

“Facundo, te reto, ¿cuánto me vas a dar? Lo hacemos aquí con todos los medios, un ultrasonido al lado y una ginecóloga, no la voy a elegir yo. ¿Sabes cuántos contratos a mí se me han caído por esa estupidez que él dijo hace veintitantos años? Muchas, simplemente yo perdí todo mi público heterosexual a raíz de su estupidez. No creo que lo tenga el pobre, pero dejémoslo en cuatro millones de pesos. Te reto, dame cuatro millones, yo te demuestro y tú me demuestras lo que has dicho durante veintitantos años”. Lorena Herrera.

Ante esto, Facundo respondió a la prensa que no acepta el reto porque no le alcanza para pagarle a Lorena Herrera, pero sí propuso, con tono de humor, llevar a cabo una revelación de género de la actriz,

“Cuatro millones no los tengo pero de cerca. Ya le creo, ya le creí... Hagamos una fiesta sorpresa o un gender reveal de: ‘Ah, era mujer’ y que salga humo rosa o algo así. Yo no creo que sea mujer, yo creo que es un mujerón”, dijo el exparticipante de La casa de los famosos México.

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Facundo rompe el silencio tras el reto de Lorena Herrera: así respondió a la controversia. / Redes sociales

¿Facundo estaba enamorado de Lorena Herrera?

Facundo reveló si estaba o no enamorado de Lorena Herrera cuando dijo que era hombre: "¿Enamorado? Puede que sí, como varios estuvimos en una época de nuestra infancia”. Además, destacó que en caso de que se lleve a cabo un reto, se revelarían dos cosas.

“Tendríamos que desmentir dos cosas, que se pone más complicado. Todo empezó porque ella en un programa que nosotros estábamos hablando del nudismo y estábamos acá desnudos, ella dijo: ‘No, además p*nches miserias. Ella tendría que comprobar que no son miserias y yo tendría que comprobar lo otro”, reiteró Facundo.

A la par, señaló que en este punto ambos tendrían que realizarse estudios para ver quién estuvo bien y quién mal porque, mencionó, “los dos dijimos cosas”, sin embargo, comentó que el reto de “las miserias” no se logra con un ultrasonido. Pero en caso de que ambos demuestren su verdad, quedan empatados y ninguno se tiene que pagar.

“Uno tiene que ponerse acá, digamos, en su momento de mayor talla para que digan: ‘Ah, no, sí, no estaba tan miseria, como dije’. Los dos tenemos que ir a comprobar ciertas cosas que se dijeron en el pasado de nosotros. Si ella me comprueba eso y yo le compruebo lo mío, pues ya empatamos. Y si no, pues ya el que no cumpla, que estoy más cerca de no cumplir yo que ella, pues ya yo le tendría que pagar a ella. Pero cuatro sí está muy atascado”, puntualizó Facundo.

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