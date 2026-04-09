¿Facundo cancela la boda con Delia García? Revela que no se volvería a casar por la iglesia: VIDEO

Facundo habló sobre su relación con Delia García, luego de que surgieron dudas sobre su boda, ¿será que cancelaron su unión porque el conductor no quiere hacerlo por la iglesia? Te contamos todos los detalles.

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¿Quién es Delia García, la novia de Facundo? / Redes sociales

¿Cuándo le pidió matrimonio Facundo a Delia García?

Facundo le pidió matrimonio a Delia García previo a su entrada a La casa de los famosos México 2025 tras ocho años de relación. En una publicación en redes sociales, la pareja del romántico momento, aunque la locutora se dio cuenta de que el conductor le pediría que se casara con él, pues llevaba el anillo en la otra mano”.

“Estábamos juntos en un lugar, pero llevé varias cosas que quería utilizar para ese momento. Nuestro vino favorito, un proyector para ver fotos de todos estos años. Después de eso, le dije que nos tomáramos una selfie y en esa foto la abracé y tenía en la otra mano el anillo”, dijo Facundo en el reality show.

Además, tuvieron que hacer un cambio en el anillo, pues no le quedó a Delia García y en aquel momento se lo tuvo que poner en el dedo meñique.

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¡Giro inesperado! Facundo habla de su boda y su decisión deja dudas sobre el altar. / Redes sociales

¿Por qué Facundo no quiere casarse por la iglesia?

Facundo reveló que su boda con Delia García sigue en pie, sin embargo, el exparticipante de la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025 destacó que no quiere llegar al altar y con tono humorístico dijo que prefiere que los case un rapero.

Además, Facundo dio a conocer que ya se encuentran en los preparativos de la boda buscando lugares donde se llevará a cabo la ceremonia nupcial, pero hasta el momento no dio una fecha exacta sobre si será este año o en el 2027. Además, es la segunda boda del conductor, quien en en 2021 quedó oficialmente divorciado de Esmeralda Palacios, madre de sus tres hijos.

“Estamos por casarnos, yo creo que va a ser en menos de que pase un año, pero no sé si en este año, estamos viendo lugares y todo, ¿cuál altar? Se quema mi alma, que algún rapero nos case, echarnos los votos en rima ‘Qué tranza, mi amor’, legal sí, una parte legal, pero no, a la iglesia no”, destacó Facundo en entrevista con medios de comunicación.

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Facundo sorprendió al hablar de su boda con Delia García. / Redes sociales

¿Cómo empezó la relación de Delia García y Facundo?

Lejos de surgir como un romance inmediato, la relación entre Facundo y Delia García comenzó en un contexto particular: ambos coincidieron en el reality La isla en un momento en el que él atravesaba el proceso de su divorcio. Con el paso del tiempo y ya dentro de La casa de los famosos México 2025, el conductor compartió que no tomaron la decisión a la ligera y que antes de formalizar se dieron un periodo para entender lo que realmente querían.

“Estábamos los dos muy conscientes de que no queríamos repetir errores. Nos tomamos siete meses solo para pensar qué queríamos”, explicó, al referirse a ese tiempo en el que priorizaron la reflexión antes de iniciar una relación. También recordó un momento de sus primeros encuentros: “Me gustaba tanto que... ya estaba todo y no pude (tener intimidad). Tuve que inventar que había tomado de más y luego ya le confesé la verdad”.

Con el paso de los años, la relación se consolidó y hoy suma ocho años, manteniéndose vigente desde su inicio frente a las cámaras. Ahora, la historia da un nuevo paso con planes de boda, retomando el espacio televisivo donde también han compartido parte de su vida, con la posibilidad de que personas cercanas de aquel primer encuentro formen parte de esta nueva etapa.

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