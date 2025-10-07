Galilea Montijo revela "mala" actitud de Facundo durante la final de La casa de los famosos México 2025.

La gran final de La casa de los famosos México 2025, celebrada el pasado domingo 5 de octubre, no solo coronó a Aldo de Nigris como el flamante ganador de los cuatro millones de pesos, sino que también dejó momentos inesperados fuera del guion. Uno de ellos fue protagonizado por el comediante Facundo, quien se convirtió en tendencia tras ser exhibido por la conductora Galilea Montijo por su actitud durante la gala. ¿Qué pasó exactamente?

Facundo dice que su derrota frente a Galilea Montijo le cambió el futuro / Facebook: Galilea Montijo y Facundo

¿Por qué acusaron a Mariana Botas y a Facundo de fraude en La casa de los famosos México?

Mariana Botas, actriz de Una familia de díez, fue la quinta eliminada de La casa de los famosos México el 31 de agosto. En aquel momento, el cuarto Día lamentó su salida del programa.

Fue en una aparición en el programa Pinky Promise, que Mariana Botas fue interrogada sobre la posibilidad de que se hubieran formado alianzas antes del arranque de La casa de los famosos México 2025. Ante la pregunta, la actriz aclaró que establecer acuerdos previos era prácticamente inviable, ya que en ese momento aún no se conocía a qué equipo pertenecería cada concursante.

Sin embargo, reveló que sí llegó a un acuerdo con Facundo. Contrario a lo que muchos podrían suponer, no se trató de una estrategia para eliminar a otros participantes, sino de un pacto entre ambos: si alguno hacía un comentario que pudiera ser considerado polémico o “funable”, el otro lo alertaría mediante una palabra clave.

“Yo, como tengo una amistad con Facundo, cuando sabíamos que íbamos a estar juntos, solo platicámos de: ‘Si un día la estamos ca…, o estamos pe… y decimos algo que no, vamos a decir vamos por una pizza’, pero, más allá de ponerte de acuerdo o un plan, pues no” Mariana Botas

Facundo, presente en la entrevista, respaldó la versión de Mariana y agregó que él, por su parte, no tuvo contacto con ningún otro participante antes de entrar a la casa, ya que prefirió conocerlos directamente durante la convivencia.

Mariana Botas revela el pacto que hizo con Facundo previo a entrar a La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Qué dijo Galilea Montijo respecto a Facundo y su actitud en la gala final de La casa de los famosos México 2025?

Durante la emisión del lunes del programa Hoy, Galilea Montijo, conductora principal de La casa de los famosos México, no dudó en revelar lo que sucedió tras bambalinas con Facundo, sexto eliminado del show. De acuerdo con la presentadora, el comediante asistió a la gala final únicamente por obligación contractual y tal vez “sin ganas”.

“Felicidades a Facundo que le valió gorro, llegó y dijo ‘nada más por mi contrato tengo que venir’” Galilea Montijo

La declaración causó revuelo entre el panel de Hoy, donde también expresaron su desconcierto ante la actitud del comediante. “ Sacó de onda ”, comentaron, respaldando las palabras de Montijo y dejando entrever que la postura de Facundo no fue bien recibida.

De igual manera, apenas Facundo salió del reality hace unas semanas, confirmó que no aceptará otra propuesta similar, ya que el tipo de formato no fue algo con lo que se sintiera cómodo, generando un rechazo marcado hacia los programas de este tipo.

Facundo eres un MAL PERDEDOR. @facufacundo



Hasta Ninel que igualmente estaba molesta, fue, se presentó, estuvo con buena actitud y bien vestida.



Tú cómo lo que eres, un MAL PERDEDOR.



¿No me crees? Adelante con las imágenes.#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/CUaMaRdoUD — 🚺Serios y Sinceros🚹 (@seriosysinceros) October 6, 2025

¿Cuáles fueron las mayores polémicas de Facundo y Alexis Ayala en La casa de los famosos México?

La tercera temporada de La casa de los famosos México dejó polémicas, controversias, alegrías y tristezas. Facundo, exhabitante de esta temporada, protagonizó varios encontronazos, en su mayoría con Alexis Ayala, con quien pudo observarse en el 24/7, no pudo generar “afinidad”.

Aquí te dejamos las mayores polémicas de Facundo y Alexis Ayala dentro de La casa de los famosos México 2025:



Uno de los primeros roces ocurrió cuando Alexis Ayala realizó un posicionamiento hacia Priscila Valverde Facundo no dejó pasar el comentario y cuestionó directamente a Alexis , insinuando que su actitud podría interpretarse como un trato inapropiado hacia la modelo.

, insinuando que su actitud podría interpretarse como un trato inapropiado hacia la modelo. El conflicto entre ambos se intensificó tras la eliminación de Mariana Botas, quien había acusado a Alexis Ayala formaban parte de una “campaña de desprestigio” en su contra . Facundo, al escuchar esta afirmación, se mostró en desacuerdo y rechazó categóricamente la idea de que existiera tal campaña, lo que provocó una nueva confrontación entre los dos.

. Facundo, al escuchar esta afirmación, se mostró en desacuerdo y rechazó categóricamente la idea de que existiera tal campaña, lo que provocó una nueva confrontación entre los dos. En otra dinámica organizada por la Jefa, los habitantes intercambiaron roles entre sí. Facundo tomó el papel de Alexis, y Alexis, el de Facundo. Al finalizar la actividad, Alexis comentó: “Bendito sea Dios, volví a ser yo”, lo que provocó una reacción irónica por parte de Facundo, quien replicó con un comentario que incomodó a varios presentes: “ Porque soy un actor chafa, siempre he sido ”. La frase fue interpretada como una burla directa hacia la carrera actoral de Ayala, dejando clara la tensión que se vivía entre ambos dentro del reality.

Estas actitudes le valieron duras críticas, pero también le generaron visibilidad dentro de la competencia. A pesar de ello, su tiempo en el reality fue breve en comparación con otros participantes, siendo eliminado en sexto lugar.

