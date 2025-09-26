Facundo vs. Poncho de Nigris y su familia; afirma que solo se “aferran a la fama” y “promueven la violencia”

Facundo, exhabitante de ‘La casa de los famosos México 2025’, causa controversia al criticar a Poncho de Nigris y su familia. El conductor, entre otras cosas, sostiene que “se aferran a la fama” y “promueven la violencia”, ¿cuál es la razón?

¿Por qué Facundo arremetió contra Poncho de Nigris y su familia?

Durante un encuentro con la prensa, Facundo fue cuestionado sobre su opinión acerca de los comentarios negativos que Poncho de Nigris y el resto de su familia han hecho sobre otros participantes de ‘La casa de los famosos México’.

Ante esto, el conductor sostuvo que la familia de Nigris solo crea polémica para “aferrarse a la fama”, ya que realmente “no tiene ningún talento”.

“Está muy bien, ¿no? Como que esa familia vive de eso, entonces está bien que se aferren a la fama, porque pues talento no veo mucho, entonces que se aferren a como puedan, porque es lo único que les da acá de qué hablar, ¿no? Entonces, pues como que veo que es para lo único que les da”, manifestó.

Aunque dijo entender que sus ataques son con intención de “apoyar” a Aldo de Nigris, quien podría volverse finalista de ‘La casa’, afirmó que “no está chido” insultar a los demás y “promover la violencia” en redes sociales.

“Eso es lo que hacen, la neta: llevan la violencia a las redes de una forma bien irresponsable, que están como promoviendo el hate y los escupitajos por todos lados. Yo entiendo que está chido apoyar a la persona que quieres. Lo que no entiendo es por qué tener que apoyarlo tratando de destruir a los otros, ¿no? O sea, si tú ser amado es tan chido, pues mejor habla bien de él y no estés hablando mal de los otros, ¿no?” Facundo

"Cómo que esa familia vive de eso"

Los de Nigris son los verdaderos colgados de la farándula

Facundo lanza contundente consejo a Poncho de Nigris y su familia

Durante la conversación, Facundo se dijo “preocupado” por la aparente “falta de felicidad” de Poncho de Nigris y su familia, por lo que les mandó un contundente consejo para que puedan enfocarse en cosas más positivas, en lugar de solo “tirar hate”.

“Entonces, pues solo me doy cuenta de que no han sido gente muy feliz y entonces tienen que descargar su frustración con otras personas. La única forma de cambiar eso, pues, es como enviándoles buenas vibras y tratando de que sean felices. Cómprense una bici, quizás sí les cambia la vida y empiezan a sonreír un poco más, y su vida se vuelve un poco menos miserable”, concluyó.

Hasta el momento, Poncho de Nigris o su familia no se han pronunciado ante lo dicho por Facundo, pero el público espera que pronto hagan algún tipo de comentario.

¿Cuáles han sido las polémicas de Poncho de Nigris y su familia?

Desde que comenzó ‘La casa de los famosos México 2025’, Poncho de Nigris y su familia, principalmente, doña Lety Guajardo, mamá de Poncho, han hecho comentarios negativos sobre algunos participantes de la tercera temporada. Aquí te dejamos los más conocidos:

Poncho de Nigris y supuesto boicot a Ninel Conde: En su momento, se llegó a especular que Poncho había mandado un carrito para desprestigiar a Ninel en ‘La casa’. El actor lo negó y dijo sospechar que el equipo de la actriz quería desprestigiar a Aldo de Nigris.

En su momento, se llegó a especular que Poncho había mandado un carrito para desprestigiar a Ninel en ‘La casa’. El actor lo negó y dijo sospechar que el equipo de la actriz quería desprestigiar a Aldo de Nigris. Polémica contra Mariana Botas: Doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, tachó a Mariana Botas de “desgraciada” por no devolverle una sudadera a su nieto. Después aseguró que la actriz la “humilló” en el set.

Doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, tachó a Mariana Botas de “desgraciada” por no devolverle una sudadera a su nieto. Después aseguró que la actriz la “humilló” en el set. Polémica con Elaine Haro: Doña Lety criticó a Elaine Haro por estar de “buscona” con Aldo y Aarón Mercury. Luego de que la actriz saliera del show, la señora arregló las cosas con ella y hasta la llamó “su futura nuera”.

Doña Lety criticó a Elaine Haro por estar de “buscona” con Aldo y Aarón Mercury. Luego de que la actriz saliera del show, la señora arregló las cosas con ella y hasta la llamó “su futura nuera”. ‘Celos’ de Mar Contreras: La abuela de Aldo de Nigris admitió que Mar Contreras le “cae gorda” por la “cercanía maternal” que tiene con el influencer.

Hace poco, un influencer sostuvo que, hace algunos años, Poncho de Nigris tenía “encuentros íntimos con hombres”. Esto fue desmentido por el propio conductor.

