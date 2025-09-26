Dalilah Polanco en polémica: ¿Le robó a Abelito en La casa de los famosos México? ¿Habrá sanción?

Es casi definitivo que Dalílah Polanco es la habitante de La casa de los famosos México que actualmente recibe más críticas y se encuentra bajo la lupa en todo momento por usuarios en redes sociales. El día de hoy, un clip comenzó a viralizarse en plataformas digitales, en el que se ve a Polanco con un banquito que presuntamente le pertenece a Abelito para sus labores diarias. ¿Es verdad?

¿Dalílah Polanco rompió la silla de Abelito en La casa de los famosos México 2025?

Todo sucedió en la cocina de La casa de los famosos México 2025 hace poco más de un mes, cuando Dalílah Polanco se acercó a platicar con Alexis Ayala, Mar Contreras y Facundo. Durante la conversación, la actriz notó una pequeña silla alta de madera que le pareció perfecta para usar como banco y alcanzar cosas en la alacena. Conmovida, pensó que alguien la había diseñado específicamente con ese propósito. Momentos antes, Alexis había hecho una broma diciendo que él la había construido, lo que provocó algunas risas entre los presentes.

Sin saberlo, Dalílah se subió a la silla, sin darse cuenta de que era un asiento especial asignado por la producción a Abelito, el integrante más joven del programa. El mueble no aguantó su peso y se rompió de inmediato , haciendo un fuerte ruido y casi provocando la caída de la actriz, quien apenas logró mantenerse en pie. Avergonzada y entre risas nerviosas, comentó que pensaba que se trataba de un escalón, no de una silla propiamente dicha. Su reacción, que ya circula en redes sociales, fue:

“Chin.. su madre la silla, ni un día duró”.

Luego del incidente, Dalilah miró a Alexis y, con tono humorístico, le dijo: “Estoy bien… pero tu trabajo es pésimo”, haciendo alusión a la broma sobre la autoría del asiento. La situación no pasó desapercibida para los demás habitantes ni para el público, pues la criticaron por ser “imprudente”.

Dalila Polanco rompe la silla de Abelito / Captura de pantalla

¿Dalílah Polanco robó la silla de Abelito en La casa de los famosos México?

La tarde de este jueves 25 de septiembre, una imagen comenzó a compartirse vía redes sociales, la protagonista: Dalílah Polanco. La actual habitante de La casa de los famosos México a raíz de su caída en una dinámica, ha estado dependiendo en muchos momentos de la ayuda de sus compañeros y herramientas que le faciliten las cosas.

En la imagen, puede observarse la cama de Dalílah Polanco, frente a ella, la silla que presuntamente es de Abelito, pues en muchos momentos se le ha visto al influencer utilizarla para acceder a lugares que no están a su alcance debido a su estatura.

Fue a partir de aquí que usuarios de la red social X, comenzaron a señalar un posible robo por parte de la actriz de un objeto de vital importancia para Abelito. ¿Pero esto es verdad?

A pesar de los múltiples rumores, en los mismos comentarios de la publicación, internautas aclararon que en el 24/7 del programa, se vio cuando Abelito le ofreció usar dicha silla a Dalílah, ya que en otras ocasiones se ha visto a la actriz ocupando una olla para poder subir a su cama debido a su lesión . En comentarios señalaban tal situación:



“Abelito se la ofreció” y

“Abel lo ofreció, Abel tiene uno morado en el baño”,

Pero otros atacaron a Polanco por la acción cometida:



“Está loca está bien no le duele nada ni siquiera usa su muleta” y

“Cada día que pasa se hace más la “mártir” para que la gente sienta lastima por ella y no la saquen”

¿Dalilah le quitó su banquito a Abelito para ponerlo en su cama?



¿Dalilah Polanco reveló estar recibiendo ayuda de la producción en La casa de los famosos México?

Una declaración de Dalílah Polanco generó controversia en La casa de los famosos México poco antes de la última gala de nominaciones, que tuvo lugar el miércoles 24 de septiembre. En ese momento clave del juego, existían dos posibles resultados: que solo cuatro concursantes quedaran nominados, o que toda la casa fuera enviada a placa, dependiendo de cómo se repartieran los puntos durante la votación.

No obstante, lo que realmente captó la atención fue un comentario hecho por Dalílah, en el que dio a entender algo que muchos interpretaron como una insinuación de comunicación con la producción.

“Me dijeron que... bueno no me dijeron” Dalílah Polanco

Aunque la actriz no profundizó y rápidamente desvió el tema, en redes sociales muchos usuarios interpretaron sus palabras como una posible señal de que los habitantes podrían tener contacto con la producción, algo que, según las reglas del reality, está estrictamente prohibido para asegurar la transparencia del formato. Hasta ahora, esto no pasa de ser una especulación en internet.

