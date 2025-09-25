Reportan fallas en las votaciones de ‘La casa de los famosos México’, ¿ya se sabe quién será el eliminado?

‘La casa de los famosos México 2025’ vuelve a ser motivo de controversia. Y es que, tras unas muy comentadas nominaciones, ahora fans reportan fallas en el sistema de votaciones, ¿será que ya se sabe quién es el siguiente eliminado del reality?

¿Quiénes son los habitantes nominados de ‘La casa de los famosos México 2025’?

El pasado miércoles 24 de septiembre, se realizó la novena y última gala de nominación en ‘La casa de los famosos México’. Con excepción de Mar Contreras, quien se volvió la primera finalista al ganar el ‘boleto dorado’, toda ‘La casa’ quedó en la placa. Ellos son los habitantes que están en riesgo de salir:

Shiky

Dalilah Polanco

Alexis Ayala

Abelito

Aarón Mercury

Aldo de Nigris

Cabe destacar que Galilea Montijo, conductora del programa, les comentó que uno de los nominados podrá salir de la placa el próximo viernes 26 de septiembre. Si bien no explicó cuál será la dinámica, muchos creen que se seleccionará al segundo finalista.

¿Qué está pasando con el sistema de votos de ‘La casa de los famosos México’ en ViX?

Desde hace algunas horas, muchos fanáticos han reportado fallas en el sistema de votaciones de ‘La casa de los famosos México’. Según lo expuesto en redes sociales, no les permite emitir su voto o, a los que tienen VIX Premium, les aparece que sus 10 votos ya han sido utilizados.

Esto ha generado todo tipo de teorías en redes sociales. La más sonada es que la producción presuntamente ya tendría escogido quién sería el próximo eliminado de la temporada. También se ha especulado que esto es solo un “truco” para “beneficiar” a Shiky y Dalilah Polanco.

Estos son algunos comentarios que se pueden leer:

“Qué farsa, ya cerraron las votaciones y nunca se pudo votar con VIX Premium”

“No me deja, qué curioso”

“¿Será que quieren beneficiar a Dalilah Polanco?”

“Solo se puede votar por Dalilah y Shiky”

“Se cerraron las votaciones y no pude votar por ‘supuesto error de contraseña’”

“Hagamos tendencia”

“Arroben a la Profeco para que haga algo”

“Fraude total”

Pese a todo, algunos usuarios salieron en defensa del concurso y aseguraron que simplemente la página había “colapsado” por la “cantidad de gente que quería votar”.

Hasta el momento, las redes oficiales de ‘La casa de los famosos México’ y la aplicación ViX no se han pronunciado ante las quejas del público por la aparente falla en el sistema de votaciones.

Oye @VIX no se puede votar, es parte del fraude para favorecer a Shiky y Dalilah?#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/8oHC5u0sIQ — Fabi Ruchis (@FabianLavalle) September 25, 2025

¿Quiénes son los finalistas de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Hasta ahora, al menos de manera oficial, se sabe que Mar Contreras es una de las finalistas de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’. En tanto que, en redes sociales, diversas páginas especializadas en el reality han hecho encuestas sobre quiénes llegarían a la gran final con la actriz.

Según estas encuestas, estos serían los otros cuatro finalistas:

Aldo de Nigris

Dalilah Polanco

Shiky

Aaron Mercury

Por lo que el siguiente eliminado presuntamente estaría entre Alexis Ayala y Abelito. Cabe recordar que esto no es un dato oficial y solo se sabrá quién es el expulsado hasta la gala del próximo 29 de septiembre, la cual se emitirá a partir de las 8:30 pm, en el canal de Las estrellas y la plataforma de VIX. Por esta razón, lo anterior antes mencionado queda en calidad de RUMOR.

¿Cómo votar en ‘La casa de los famosos México 2025?’ y cuántos votos tengo?

Los usuarios pueden votar por su favorito para quedarse en ‘La casa de los famosos México 2025’ a través de la página oficial de ‘La casa de los famosos México’. Los votos se abren durante las pregalas, galas y postgalas.

Solo se puede votar una vez al día. No obstante, si cuentas con VIX Premium, tienes disponibles hasta 10 votos al día, que se pueden repartir entre uno o más habitantes. Para votar, solo es necesario ingresar al sitio web del reality, seleccionar la casilla que indica ‘Vota aquí’ y escoger a tu participante favorito.

