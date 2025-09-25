¿Quiénes son los nominados y posibles finalistas de La casa de los famosos México hoy, 24 de septiembre?

La tensión está al máximo en La casa de los famosos México 2025. Tras casi dos meses de encierro, los habitantes enfrentan su última gala de nominación. Mar Contreras ya tiene asegurado su lugar en la final gracias al codiciado ticket dorado, pero el resto se juega todo en una noche decisiva. ¿Quiénes serán los últimos nominados y quién podría convertirse en el último eliminado antes de la gran final?

Mira: Tras polémica en La casa de los famosos México y presunto veto en Hoy, galán regresa a Venga la alegría

Mar Contreras finalista / Redes sociales

¿Quiénes son los habitantes que siguen en competencia en La casa de los famosos México 2025?

Después de 59 días de aislamiento, estrategias y momentos virales, solo seis habitantes siguen en pie dentro de La casa de los famosos México 2025. La única que ya tiene asegurado su pase a la final es Mar Contreras, quien ganó el ticket dorado en la dinámica del 22 de septiembre, lo que la convierte en la primera finalista oficial de esta temporada.

Los demás habitantes que aún compiten por un lugar en la final son:

Alexis Ayala

Aarón Mercury

Aldo De Nigris

Abelito

Dalilah Polanco

Shiky

Estos seis famosos se enfrentan a la última gala de nominación, donde cada punto cuenta y cualquier movimiento puede definir su destino dentro del reality. La estrategia será clave, ya que uno de los nominados se convertirá en el último eliminado antes de la gran final.

Lee: ¿Ninel Conde exhibió trampa de la La casa de los famosos México tras el pase a la final de Mar Contreras?

¿La Jefa cambiará las reglas en la última nominación de La casa de los famosos México 2025?

Aunque los cuartos ya se unificaron desde hace semanas, las alianzas siguen más vivas que nunca en La casa de los famosos México 2025 y todo indica que esta última gala de nominación será más intensa de lo esperado. ¿Se mantendrán las lealtades o veremos traiciones inesperadas?

La conductora Odalys Ramírez encendió las alarmas en redes sociales tras hacer un live en TikTok, donde adelantó que la Jefa tiene preparado un giro inesperado para esta última ronda de nominaciones.

Odalys Ramírez “Solo les puedo adelantar que no va a ser lineal, no va a ser estructurada y que no va a ser para nada como los habitantes creen que va a ser (...) La Jefa tiene otros planes”

Aunque no reveló detalles sobre la nueva dinámica, Odalys dejó claro que las reglas cambiarán y que los participantes no tienen idea de lo que se viene. Esto podría alterar por completo las estrategias que han mantenido durante semanas y definir quién sube a la placa de nominados en esta última etapa. La incógnita se resolverá en la gala de esta noche, donde todo puede pasar.

Te puede interesar: ‘Guana’, tras salir de ‘La casa de los famosos México’, es señalado de deudor y ¿ponen en duda su orientación?

¿A qué hora es la última gala de nominación en La casa de los famosos México?

La última gala de nominación de La casa de los famosos México 2025 se llevará a cabo este miercoles 24 de septiembre a las 10:00 p.m. (hora del centro de México). Sin embargo, los fans más fieles pueden conectarse desde las 9:30 p.m. para ver la pregala exclusiva a través de VIX Premium.

En este espacio previo, Wendy Guevara, Marie Claire Harp y Ricardo Margaleff comentan los momentos más destacados de la semana, analizan las estrategias de los habitantes y reciben invitados especiales que aportan su visión sobre lo que podría pasar en la gala.

Este último episodio promete ser uno de los más intensos, ya que definirá quiénes se convierten en los nominados entre los que estará el último eliminado de la temporada.