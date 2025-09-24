‘Guana’, tras salir de ‘La casa de los famosos México’, es señalado de deudor y ¿ponen en duda su orientación?

La expulsión de ‘Guana’ de ‘La casa de los famosos México 2025’ ha sido celebrada por muchos internautas, quienes lo han acusado de haber “traicionado” tanto al team ‘Noche’ como al equipo ‘Día’. En medio de todo esto, sale el testimonio de un presunto examigo del comediante, quien no solo asegura que es un “traidor” en la vida real, sino que también, presuntamente, es un mal pagador. ¡Te contamos todo lo que dijo!

El Guana / Redes sociales

¿’El Guana’, exhabitante de ‘La casa de los famosos México’, es un deudor?

A través de redes sociales, un usuario identificado como ‘Pool es chido’ dijo haber sido amigo de José Luis Rodríguez, nombre real de ‘Guana’, y asegura que su experiencia con él fue todo menos grata.

Y es que, según el internauta, el cómico es un “traicionero” y “malagradecido” que hasta le quedó a deber dinero. Pool sostiene que hace algún tiempo le prestó mil 500 pesos para una audición y le pagó unas cosas a una novia que tenía en su momento.

“Te sacaron de ‘La casa de los famosos’ por traicionero, por dos caras, malagradecido. Te felicito porque realmente tú no te pusiste una máscara, fuiste en ‘La casa’ como eres en la vida real, sí me consta. Me hablaste a mí y me dijiste: ‘¿Me prestas para hacer la audición de Rent?’... Te presté mil 500 pesos. Encima, me trajiste a una mujer que era tu novia en ese momento, también le tuve que pagar a esa mujer. Ya sabes, tus relaciones de fracaso con las mujeres, ups, hermana” Presunto examigo de Guana

Por si esto fuera poco, también afirmó que presuntamente habla mal de la gente. En su caso particular, mencionó que el conductor “se burlaba y le ponía apodos”.

“Te burlabas de mí, así como en ‘La casa’ te burlabas de los demás a escondidas en el otro cuarto, eso yo también lo viví porque yo también lo viví”, expresó.

¿’El Guana’, exhabitante de ‘La casa de los famosos México’, miente sobre su orientación?

De manera pública, se sabe que ‘el Guana’ tiene una relación estable con Citlali Rodríguez, una actriz, bailarina y fisicoterapeuta. Aunque no suelen hablar mucho de su romance, se tiene conocimiento de que están juntos desde 2021.

Ambos suelen usar sus redes sociales para compartir lo felices y enamorados que están. Incluso, Rodríguez fue el principal apoyo del conductor durante su estancia en ‘La casa’.

Si bien Pool no dijo nada directamente sobre la orientación de la celebridad, llamó la atención que, durante su testimonio, dijera que su examigo no tenía suerte con las mujeres y lo señalara de ser “hermana”, una palabra que se suele usar para describir a los hombres que sienten atracción por su mismo género. En redes calificaron ese mensaje como una manera de poner en duda su orientación.

Cabe destacar que el conductor de ‘Me caigo de risa’ jamás ha mencionado nada directamente sobre su orientación. Además, el usuario de redes no expuso pruebas de todo lo que dijo por lo que todo queda en calidad de un simple rumor.

Novia de Guana / Redes sociales

¿Quién es ‘el Guana’, exhabitante de ‘La casa de los famosos México 2025’?

José Luis Rodríguez, nombre real de ‘Guana’, es un actor, comediante, bailarín y conductor mexicano.

Nació en 1987, en Celaya, Guanajuato. Tiene 38 años.

La celebridad ha dicho que su apodo está basado en su lugar de nacimiento.

Comenzó en el teatro musical, participando en producciones como ‘Jesucristo Superestrella’, ‘Los Miserables’, entre otros musicales.

Ha participado en varios proyectos televisivos como ‘Una familia de diez’ y ‘Me caigo de risa’.

Fue el octavo expulsado de ‘La casa de los famosos México 2025’.

No tiene hijos y mantiene una relación estable con Citlali Rodríguez.

