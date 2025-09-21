¿Quién es el octavo eliminado de La casa de los famosos México hoy domingo 21 de septiembre de 2025?

La octava semana de La casa de los famosos México 2025 culminará con una sorpresa para los habitantes y seguidores del reality show: se modificaron las reglas y el robo de la salvación no se llevó a cabo el viernes 19 de septiembre como estaba planeado. Este domingo 21 de septiembre se definirá al salvado de la semana y también al eliminado número ocho de la presente temporada .

¿Cómo será el duelo por la salvación en La casa de los famosos México en su octava semana?

Diego de Erice informó durante la gala del jueves 18 de septiembre en La casa de los famosos México, que el desafío entre “Guana” y Aldo De Nigris en el “Elevador del destino” se realizará hoy domingo 21 de septiembre, en la gala de eliminación, y el ganador se medirá con Abelito para determinar quién de ellos salvará a uno de los nominados.

Pero eso no es todo, cuando un habitante sea salvado de la nominación, Galilea Montijo cerrará las votaciones para asegurar que se respeten los votos recibidos hasta ese momento por los cuatro nominados.

¿Qué famoso será salvado y quién abandonará La casa de los famosos México?

Filtran lista de La casa de los famosos México / Facebook

¿Quiénes son los nominados de la octava semana en La casa de los famosos México?

Este domingo 21 de septiembre se dará a conocer al octavo eliminado de La casa de los famosos México 2025. En esta ocasión, se implementó una nueva dinámica entre los habitantes para que pudieran votar por la persona que quisieran que dejara el programa.

Los participantes tuvieron una ventaja al momento de nominar, ya que cada uno podía escoger un beneficio. Algunos podían restar votos a un compañero, mientras que otros podían aumentar el valor de sus propios votos. Después de realizarse la dinámica de votación, los nominados quedaron de la siguiente manera:



Dalílah Polanco: nominada con 14 puntos

Aldo De Nigris

“Guana": nominado con 12 puntos

Shiky: nominado con 8 puntos

Aldo de Nigris, Dalílah Polanco, Guana y Shiky / Redes sociales y canva

¿Quién fue el salvado en La casa de los famosos México en la octava semana?

Abelito enfrentará a “Guana” o a Aldo de Nigris para defender el beneficio de la salvación, pues en una semana inusual en La casa de los famosos México, es hasta este domingo que se define quién se salva de estar en la tabla de nominados.

Aún no se lleva a cabo el duelo por la salvación en el reality, pero se especula que comience a las 8:30 PM aproximadamente, y podrás verlo en el canal de Las estrellas y por ViX .

El “Elevador del destino” llegó con una sorpresa, y es que dos invitados llegaron a apoyar a los finalistas para pelear la salvación contra Abelito. Por un lado, Yurem llegó como refuerzo de su gran amigo, “Guana”. Por su parte, Yetus se reencontrará con Aldo de Nigris y lo ayudará a conseguir su pase por la salvación.

¿Cómo se posicionaron los habitantes de La casa de los famosos México?

La gala de este 21 de septiembre en La casa de los famosos México estuvo muy movida, además de ser una noche de eliminación, la salvación y el posicionamiento se vivieron con gran intensidad.

Así se posicionaron los famosos en el posicionamiento:



Alexis Ayala: El actor se posicionó con “Guana”, y entre sus palabras lo acusó de “traición” , pues asegura que su juego es individual y no en equipo. Quiere que abandone “La casa” por su “deslealtad”. Por su parte, “Guana” señaló a Alexis como “misógino” y “machista” con sus compañeras del programa.



, pues asegura que su juego es individual y no en equipo. Quiere que abandone “La casa” por su “deslealtad”. Por su parte, con sus compañeras del programa. Aarón Mercury : Se posicionó con “Guana”, al igual que Alexis Ayala, el influencer acusó al comediante por actuar con deslealtad hacia su equipo .



: Se posicionó con “Guana”, al igual que Alexis Ayala, . Abelito : También se posicionó con “Guana”, lo describió como buen estratega y gran jugador. Quiere que abandone “La casa” por no ser “fiel” a sí mismo .



: También se posicionó con “Guana”, lo describió como buen estratega y gran jugador. . Mar Contreras : La actriz se posicionó con “Guana”, comentó que no sintió conexión alguna con el comediante, y también lo acusó por “traición” al cuarto Noche, cuando él se fue a Día. Retomó la importancia de la lealtad, algo similar a Alexis Ayala.

Luis Rodríguez ‘el Guana’ / Redes sociales

¿Quién es el octavo eliminado de La casa de los famosos México 2025?

Información en desarrollo...

