¿Quién será el octavo eliminado de La casa de los famosos México 2025? Filtran quién sale el 21 de septiembre

Se acerca la recta final en La casa de los famosos México, y el público parece haber decidido al próximo eliminado. Si las cosas se mantienen en la misma tónica este fin de semana, el habitante que abandona la casa estaría prácticamente cerrado. ¿De quién se trata?

¿Quiénes son los nominados de la octava semana en La casa de los famosos México?

Este domingo 21 de septiembre se anunciará al octavo eliminado de La casa de los famosos México 2025, según los resultados de las votaciones de esta semana. Esta semana, una nueva dinámica fue aplicada en los habitantes para poder votar por la persona que quieran que abandone el programa.

Los habitantes tenían una ventaja a la hora de nominar, y cada uno podía elegir dicho beneficio. Podían restar votos a uno de sus compañeros, algunos otros tenían la opción de que sus votos fueran más. Tras llevar a cabo la dinámica de votación, así quedaron los nominados.



Dalílah Polanco : nominada con 14 puntos

: nominada con 14 puntos Aldo De Nigris : nominado con 13 puntos

: nominado con 13 puntos Guana : nominado con 12 puntos

: nominado con 12 puntos Shiky: nominado con 8 puntos

Te puede interesar: ¿Wendy Guevara y Ricardo Margaleff seguirán en la cuarta temporada de La casa de los famosos México?

Nominados de ‘La casa de los famosos México 2025' / Redes sociales

¿Quién sería el octavo eliminado de La casa de los famosos México según encuesta?

Si bien no existe algún tipo de encuesta oficial, hay una que ha tenido un acercamiento muy claro a las tendencias que existen en torno a la votación que el público está llevando a cabo para decidir al habitante eliminado de La casa de los famosos México de esta semana.

En estos momentos, la encuesta realizada por Vaya Vaya vía redes sociales, tiene una tendencia que no favorecería al extinto cuarto Día, ya que además de que la gran mayoría de nominados son de ahí, los votos muestran que hay claros favoritos para salvarse.

Los porcentajes actuales serían los siguientes:



Aldo de Nigris: 61%

Dalílah Polanco: 27%

Shiky: 9%

El “Guana": 3%

En caso de que la tendencia continúe, parece que la eliminación de “Guana” sería casi un hecho , pues tiene un espacio muy grande que recorrer para poder salvarse según información de Vaya Vaya.

Te puede interesar: ¿Guana traiciona a sus aliados en La casa de los famosos México? Tras nominar revela cuál fue su estrategia

Vaya vaya, encuesta LCDLFM / FB: Vaya Vaya y canva

¿Por qué “Guana” se convirtió en uno de los habitantes más odiados de La casa de los famosos México?

El papel de “Guana” dentro de La casa de los famosos México dio un giro muy grande, pues a pesar de que en un inicio se mantenía como uno de los favoritos del público (que hasta se salvó de la eliminación), el comediantes parece no tener el mismo respaldo.

Todo indica que dicho cambio en la percepción de las personas surgió cuando por decisión de Elaine Haro, “Guana” se fue al cuarto Día, dejando a sus compañeros del team Noche. Casi de manera inmediata, “Guana” juró lealtad a su nuevo equipo, y en redes rápidamente lo señalaron como un “traidor”.

El asunto semana a semana se agrava, pues algunas acciones hacen creer que estaría recibiendo ayudas de producción (ideas comentadas en redes sociales), ya que un buen chisme decía que probablemente sería amante de la productora del reality, Rosa María Noguerón, algo que por supuesto, no ha sido confirmado y ya ha sido desmentido.

Todo lo anterior a dejado a “Guana” con una imagen un poco manchada, por las especulaciones, los chismes y probablemente por la “traición” al team Noche.

Te puede interesar: ¿Polémica en La casa de los famosos México? Guana se corona Líder y Poncho de Nigris denuncia supuesto fraude