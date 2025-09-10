¿Polémica en La casa de los famosos México? Guana se corona Líder y Poncho de Nigris denuncia supuesto fraude

La reciente edición de la prueba del líder en La casa de los famosos México México ha desatado una ola de críticas en redes sociales. El comediante Luis Rodríguez, mejor conocido como ‘el Guana’, fue declarado ganador por segunda vez consecutiva, lo que generó suspicacias entre los seguidores del reality show. Usuarios en plataformas como X (anteriormente Twitter) señalan presuntas irregularidades durante la competencia, sugiriendo que la producción, presuntamente, favoreció al integrante de la familia disfuncional de Me caigo de risa.

Te puede interesar: La casa de los famosos 2025: Facundo, sexto eliminado, hace ‘desplante’ a la prensa y lo revientan en redes

El Guana / Redes sociales

¿Por qué los internautas dicen que hubo fraude en la prueba del líder de La casa de los famosos México?

La más reciente prueba del líder en La casa de los famosos México puso a competir a Guana, Aldo de Nigris y Abelito en un reto dividido en dos etapas. Primero, los participantes debían montar un caballo de madera y realizar 200 repeticiones, lo que exigía resistencia física y velocidad. Posteriormente, pasó a la fase final: armar un rompecabezas con bloques bicolores que tenían que colocarse en un orden específico, según las instrucciones dadas por la “Jefa”. El primero en completar ambas tareas de forma correcta sería declarado líder de la semana.

Sin embargo, las críticas hacia la prueba se centraron en varios aspectos que los seguidores del programa consideran irregulares. Los usuarios en X compartieron imágenes y comentarios señalando que las piezas del rompecabezas no fueron colocadas correctamente por Guana, dentro de la dinámica de La casa de los famosos México, especialmente en lo que respeta a la orientación de los bloques morados, que según las reglas debían estar hacia afuera.

Además, se mencionó que la “Jefa” no aplicó las mismas reglas para todos los participantes, lo que generó más dudas sobre la transparencia de la competencia.

Otro punto de controversia fue el funcionamiento del marcador de Aldo de Nigris, que al parecer no registró correctamente su avance. Estas anomalías técnicas, sumadas a la percepción de que Guana, supuestamente, recibió un trato preferencial, han llevado a muchos a cuestionar la legitimidad de su victoria.

Te puede interesar: ¿Celos en La casa de los famosos México? Aarón Mercury exhibe “mejor trato” de Elaine Haro con Aldo de Nigris

Hagamos tendencia



Guana armo mal el rompecabezas



ANULEN EL LIDER DE GUANA#LaCasaDeLosFamososMx#LCDLFMX3 pic.twitter.com/kE0HKHiKek — Apoyo a Aldo ✌️👼🐺🌙 (@MisShipeosFav) September 10, 2025

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre el supuesto fraude en La casa de los famosos México?

Poncho de Nigris, empresario e influencer, se sumó a las críticas en redes sociales al afirmar que su sobrino, Aldo de Nigris, ya había ganado la prueba antes de que se corrigieran las piezas del rompecabezas. En su cuenta de X, Poncho escribió:

“Aldo ya había ganado la prueba, la neta, hubo mano negra. Yo siempre la hacía de ped..., pero aquí nadie habla ni dice nada” Poncho de Nigris

Estas declaraciones aumentaron la polémica y generaron más especulaciones sobre posibles manipulaciones en el desarrollo de la prueba.

Además, Poncho recordó que, aunque la producción pueda influir en ciertos aspectos, es el público quien tiene la última palabra en cuanto a quién permanece en la casa y quién es expulsado. La reflexión dada por Poncho, apunta a la importancia de la votación del público en la dinámica del programa, especialmente con la próxima expulsión programada para el domingo 14 de septiembre.

Te puede interesar: Aarón Mercury se reencuentra con su mamá en dinámica congelador en La casa de los famosos México: ¿Qué pasó?

Aldo de Nigris confiesa lo que no le gusta de su tío Poncho de Nigirs en La casa de los famosos México. / Instagram: @aldodenigris/ @ponchodenigris

¿La producción de La casa de los famosos México ayudó a Guana en la prueba del líder?

La pregunta sobre si la producción de La casa de los famosos México favoreció a Guana en la prueba sigue siendo objeto de debate entre los seguidores del programa. Algunos usuarios han señalado que, además de las irregularidades mencionadas anteriormente, hubo una falta de consistencia en la aplicación de las reglas durante la competencia. Por ejemplo, se observó que la “Jefa” hizo hincapié en que los bloques morados debían estar orientados de una manera específica, pero no todos los participantes fueron corregidos al respecto.

Hasta el momento la producción no se ha pronunciado ante las acusaciones. Sin embargo, estas percepciones de presunto favoritismo han generado una discusión más amplia sobre la transparencia y la equidad en las pruebas del reality show. en redes sociales, Mientras algunos defienden la integridad de la producción, otros consideran que estos incidentes afectan la credibilidad del programa.

Te puede interesar: ¿Facundo vetó a habitantes de La casa de los famosos México 2025 en su boda? Esta sería su lista de invitados