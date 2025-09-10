Aarón Mercury se reencuentra con su mamá en dinámica congelador en La casa de los famosos México: ¿Qué pasó?

Uno de los momentos más emotivos de La casa de los famosos México 2025 se vivió esta semana con un inesperado giro en una dinámica del programa. La producción sorprendió a los participantes con el juego de “Congelados”, una mecánica inédita en esta edición, que regaló uno de los momentos más conmovedores de toda la temporada: el reencuentro entre Aarón Mercury y su madre, Nancy.

¿Qué es el “freeze” o dinámica de “congelados” en La casa de los famosos México?

El “freeze” es una dinámica en La casa de los famosos México en la que, al escuchar la palabra “freeze” o “congelados” por parte de la producción, los habitantes deben quedarse completamente quietos, sin importar lo que estén haciendo en ese instante. No se les permite hablar, moverse ni mostrar reacción alguna hasta que se les indique “descongelados”.

Durante este tiempo, pueden entrar personas ajenas a la casa, como familiares o invitados especiales, generando momentos cargados de emoción y sorpresas para los habitantes y los televidentes.

Lo sucedido ayer martes 9 de septiembre, marcó un antes y un después para Aarón Mercury en La casa de los famosos México, pues su mamá fue la familiar invitada para participar en esta dinámica. ¿Qué le dijo a su hijo? Aquí te contamos.

Te puede interesar: ¿Dalílah Polanco fingió su lesión? La critican tras ser captada “corriendo” en La casa de los famosos México

Filtran lista de La casa de los famosos México / Facebook

¿Qué dijo Nancy, mamá de Aarón Mercury, a su hijo en la dinámica de “congelados” en La casa de los famosos México?

Todo sucedió luego de la tradicional ‘Noche de cine’ en La casa de los famosos México. Justo cuando los habitantes regresaban a la rutina, una alarma sonó en toda la casa anunciando una nueva instrucción: permanecer inmóviles, sin importar la situación en la que se encontraban. Momentos antes, fue reproducida una “película” en la que mostraron a Aarón contando a algunos de sus compañeros, los trabajos que había realizado antes de ser famoso, para poder salir adelante. El ambiente se llenó de tensión y expectativa. Nadie sabía lo que iba a ocurrir.

Fue entonces cuando la puerta principal se abrió y apareció Nancy, la madre de Aarón Mercury. Sin perder el tiempo, caminó directamente hacia su hijo, quien permanecía en posición como lo indicaba la dinámica. Aunque debía seguir las reglas y mantenerse inmóvil, Aarón no pudo evitar romper en llanto al verla frente a él, tras semanas de encierro y emociones contenidas.

La señora Nancy, visiblemente emocionada, aprovechó para decir:

“Por favor no se mueva nadie y menos tú, Aarón. Estoy muy orgullosa de ti. Sabes que desde hace 24 años te amo mucho. Eres maravilloso. Lo estás haciendo medianamente bien, dices, pero para mí eres lo mejor que me ha pasado. Siempre voy a estar a tu lado. Desde hace 24 años soy tu fan. Te amo mucho, no te vayas a mover” Señora Nancy, mamá de Aarón Mercury

Antes de irse, Nancy agradeció a Alexis Ayala, en lo que muchos usuarios en redes relacionaron con “cuidar” a Aarón mientras comparten cuarto en el programa. Por último, animó a los habitantes a competir, a no rendirse y los llenó de elogios, asegurando que todos y cada uno de ellos, son “maravillosos”.

Te puede interesar: Excolaboradora del programa Hoy revela que Aarón Mercury “besa lindo” pero ¿confirma gusto por los hombres?

¿Cómo reaccionó Aarón Mercury a las palabras de su mamá, Nancy, tras la dinámica de “congelados” en La casa de los famosos?

En La casa de los famosos México, tras la dinámica, Aarón Mercury mostró un lado vulnerable que conmovió tanto a los habitantes como a internautas. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras escuchaba en silencio el mensaje de su madre.

Una vez finalizado el encuentro y tras la salida de Nancy, los compañeros se acercaron a reconfortar a Aarón. El ambiente cambió de inmediato: se volvió cálido, humano. Dalílah Polanco lo felicitó con cariño y Alexis Ayala, visiblemente conmovido, dijo: “Qué gran día, Jefa, gracias. Qué hermoso momento”.

Al final, mientras Aarón abrazaba a Dalílah, él recordó algo que hace unas semanas había comentando a algunos de los habitantes en ‘La casa’ en relación a su mamá, y aseguró diciendo:

¿Vieron que sí estaba bien guapa? Aarón Mercury, en referencia a su mamá

Este gesto fue bien recibido por los habitantes, quienes reconocieron la nobleza del momento y cada uno fue acercándose al influencer para abrazarlo.

Mira: Facundo habla de la broma a Aldo de Nigris durante fiesta en La casa de los famosos México, ¿se arrepintió?

Usuarios en redes sociales aseguran que le mandaron un carrito con hate a Aarón Mercury / Especial

¿Quién es Nancy, madre de Aarón Mercury?

La mamá de Aarón Mercury, Nancy, ha mantenido un perfil bajo en redes sociales y en medios de comunicación, optando por una vida alejada de los reflectores. Sin embargo, su mensaje en televisión nacional dejó una impresión duradera en el público. Aunque no forma parte del mundo del espectáculo, Nancy capturó la atención del público por su emotiva aparición en el reality.

Su voz temblorosa pero decidida y sus palabras llenas de orgullo resonaron no solo en Aarón, sino también en millones de espectadores que ya reaccionaron en redes sociales.

Para Aarón Mercury, Nancy no es solo su madre, sino también su guía emocional. La presencia de Aarón en La casa de los famosos es en gran medida por ella, pues asegura que la decisión de entrar al reality y de cada acción que él hace, se debe a ella.

Lee: Tras salida de Facundo, habitantes de La casa de los famosos México explotan en fuerte pelea: “¡Auxilio!”