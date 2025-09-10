¿Dalílah Polanco fingió su lesión? La critican tras ser captada "corriendo" en La casa de los famosos México.

La casa de los famosos México ha dejado momentos sorprendentes, uno de ellos fue la caída de Dalílah Polanco en una dinámica que decidiría al retador por la salvación. Los habitantes se preocuparon por el estado de salud de la actriz, de la misma manera, sus fans mostraron apoyo desde la distancia. Más allá del asunto, existen otras personas que reprueban su estadía en el programa. ¿Por qué no quieren a Dalílah? Te contamos.

¿Cómo fue la caída de Dalílah Polanco en La casa de los famosos México?

Lo que parecía una simple dinámica dentro de La casa de los famosos México terminó convirtiéndose en un momento angustiante. Durante la actividad conocida como el “robo de salvación”, Dalílah Polanco sufrió una aparatosa caída desde una escalera, provocando gritos de dolor que alarmaron a todos en la casa.

Mientras aún estaba en el suelo, la actriz intentó tranquilizar a los demás diciendo:

“¡No, espérense! No, no, espérense. ¡Ay! Todo bien. No, sigan, sigan. No se paren” Dalílah Polanco

Aarón Mercury y Mar Contreras fueron los primeros en acercarse para ayudarla. La Jefa dio la instrucción de trasladarla inmediatamente al confesionario. Guana y Aldo de Nigris la acompañaron en el trayecto, mientras Abelito abría paso entre los demás. La tensión y la preocupación se apoderaron del ambiente.

Posteriormente, la conductora Odalys Ramírez informó durante la gala: “Dalílah está siendo atendida en este momento. Dalílah está bien”, llevando algo de tranquilidad a compañeros y fans.

¿Dalílah Polanco corrió sin muletas tras accidente en La casa de los famosos México?

Recientemente, un hecho generó polémica en La casa de los famosos México protagonizado por Dalílah Polanco. A raíz de su caída, la actriz ha sido criticada en redes sociales, algunos dicen que “goza de ventajas”.

En X y TikTok, circula un vídeo en el que se ve a Dalílah Polanco, según internautas “corriendo” aún con el problema en el pie que tiene desde su caída. Las críticas se intensificaron rápidamente en su contra, pues la acusaron de “mentir” y “exagerar” las molestias en su tobillo para poder ganar adeptos en el programa. En X, podían leerse comentarios como:



“Pobre Dalilah si la lesión es ficticia, en realidad va a tener lesiones en la otra pierna… ni modo”,

“A Dalílah Polanco se le olvidaron las tres fisuras y corrió como maratonista” y

“Viej* falsa, solo se lo inventaron para que no la saquen”.

Tras estos señalamientos, múltiples internautas acusan a la producción del programa de tener concesiones con Polanco. Lo que es verdad es que el cuarto Noche sigue siendo el que sigue manejando favorablemente las tendencias.

¡MILAGRO! Para que no le quitaran su cama, a la Ardidah Polanco se le olvidaron las 3 fisuras y corrió como maratonista. 🙏 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/31FxDeB9VO — Q U E E N (@dimeperra) September 9, 2025

¿Dalílah Polanco lidera las encuestas para ganar La casa de los famosos México 2025?

Semana a semana, las páginas de Facebook “Vaya vaya” y “En perra” comparten encuestas en redes sociales sobre los favoritos y posibles eliminados de La casa de los famosos México 2025. Aunque no son estudios oficiales, han demostrado reflejar con bastante precisión las preferencias del público.

En las encuestas más recientes, donde se pregunta a los seguidores quién debería ganar el reality, Dalílah Polanco ha mostrado un avance notable. Tras la salida de Facundo, la actriz ha escalado posiciones, ubicándose como una de las principales favoritas, solo por debajo de Aldo de Nigris y superando a Abelito, quien inicialmente lideraba las preferencias.

En la página “En perra”, Dalílah alcanza un 22% de apoyo, colocándose en segundo lugar, mientras Aldo de Nigris lidera con un 36%. Por otro lado, en “Vaya vaya”, Aldo también encabeza la lista con 28%, seguido por Aaron Mercury con 21%, y Dalílah aparece en la tercera posición con un 18%.

¿Dalílah Polanco llegará a la final de La casa de los famosos México 2025? Lo averiguaremos en pocas semanas.

