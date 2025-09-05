Dalilah Polanco rompe el silencio sobre su accidente en La casa de los famosos México ¿Se va o se queda?

Tras sufrir un fuerte accidente en ‘La casa de los famosos México’, Dalilah Polanco reapareció frente a las cámaras del 24/7 de Vix y rompió el silencio sobre su estado de salud, y respondió si se va o se queda en el reality de famosos.

Luego de la incertidumbre que vivieron los habitantes y el público de ‘La casa de los famosos México’ tras el momento complicado que protagonizó Dalilah Polanco, la actriz y conductora se sinceró y no solo reveló su diagnóstico tras su caída, sino que lanzó un contundente aviso a sus seguidores.

¿Cómo se cayó Dalilah Polanco en la prueba por el robo de salvación de ‘La casa de los famosos México’?

Dalilah Polanco, integrante del cuarto ‘Día’ en ‘La casa de los famosos México’, sufrió una terrible caída en medio de la prueba por el robo de salvación del reality. Inmediatamente, desató la preocupación de los demás habitantes, así como del público.

Tras su turno en la prueba del robo de salvación, Polanco, quien usaba tacones, resbaló al bajar de una pequeña escalera y cayó sobre el pasto. Por esta razón, Mar Contreras, Aarón Mercury, Aldo de Nigris, Guana y Facundo corrieron para auxiliarla y la llevaron al confesionario.

Luego de este lamentable accidente, la gala de ‘La casa de los famosos México’ siguió con normalidad. Sin embargo, Odalys Ramírez, conductora del reality, informó a la audiencia que Dalílah recibió atención médica y que se encontraba fuera de peligro. No obstante, la actriz desapareció de la transmisión durante varias horas, lo que aumentó la preocupación de los seguidores.

“Dalilah Polanco está bien, se los decimos a ustedes y al público”, comentó la conductora.

¿Cuál es el estado de salud de Dalilah Polanco tras sufrir accidente en ‘La casa de los famosos México’ hoy, 5 de septiembre?

Tras varias horas de hermetismo, Dalilah Polanco reapareció brevemente en ‘La casa de los famosos México’ tras su caída, pero no a cuadro. Esto cerca de las 2:00 am. Sin embargo, se escuchó que gritó: “Mañana la venganza de la maldita lisiada”.

Más tarde, aproximadamente a las 3:30 de la madrugada, la transmisión enfocó una muleta apoyada en una de las camas del cuarto Día, donde, aparentemente, la actriz ya descansaba al lado de Shiky.

Ahora, la mañana de hoy, 5 de septiembre, Dalilah se levantó y, mientras tendía su cama, reveló el diagnóstico que recibió tras su caída. La famosa se mostró con un botín y una férula en la mano, sin olvidar la muleta que le ayuda a trasladarse.

“Ayer hicimos un juego supersencillo y en esa sencillez me partí el hocico, me caí y tuve tres pequeñas fisuras, entonces, sí, hubo dolor del bueno, del de verdad, nos asustamos tantito, pero parece que todo está bien, y vamos a ver qué tal funcionó con una mano y un pie”. Dalilah Polanco

“Así que, si antes era adaptarse, hoy ando a medias, ahora todo es a medias, media oreja, media mano, media pata”, agregó.

Al salir de la habitación, Polanco se encontró a Shiky y a Luis Rodríguez ‘Guana’, quienes le cuestionaron cuánto tiempo deberá usar la bota en el pie y la férula en su mano. A lo que ella contestó: “Nada más seis semanas. Ya me da risa hasta de verme”.

¿Dalilah Polanco tomó la decisión de abandonar ‘La casa de los famosos México’ tras su caída?

Pese a que Dalilah Polanco, ex de Eugenio Derbez, señaló que sí se lastimó, también puntualizó que quiere seguir en la competencia, pese al reto que esta decisión representa.

“Me quiero aventar el tiro de, a ver cómo puedes adaptarte a una prueba como esta, después de un chin… También en esto (debemos) ser inclusivos. No por un accidente, ya se acabó, bye adiós. Así que, si hoy en la gala quieren seguir votando por mí, aquí estoy, eh”, dijo la actriz.

“Vamos a ver qué se puede, lo que se pueda, sí, lo que no se pueda, no, supertranquila… La cosa es, sigamos con mi estadía, mi permanencia. Ustedes deciden. Sería interesante cómo podría seguir participando en las dinámicas. ¿Por qué no?”. Dalilah Polanco

Al momento, Dalilah Polanco no ha declinado su decisión de no querer abandonar ‘La casa de los famosos México’. Sin embargo, sus compañeros, Shiky y Mar Contreras, consideran que lo mejor sería que no continuara en la competencia. ¿Será?

