Dalilah Polanco: con muletas y gritos reaparece en La casa de los famosos México ¿confirma salida?

La madrugada del viernes 5 de septiembre se volvió un misterio dentro de La casa de los famosos México 2025. Durante una de las pruebas más intensas del reality, Dalílah Polanco sufrió una aparatosa caída que dejó a todos los habitantes en shock. La señal se cortó, las cámaras se censuraron y por horas no se supo nada de ella. ¿Salió de la competencia? ¿Está grave? ¿Recibió información del exterior? Te contamos todo los que pasó.

Dalílah Polanc fue atendida por médicos tras caer durante la prueba del “robo de salvación”. / X

¿Cómo fue la caída de Dalílah Polanco en La casa de los famosos México 2025?

Lo que parecía solo una prueba más en el reality se convirtió en una escena alarmante. Dalílah Polanco cayó de una escalera durante la dinámica del “robo de salvación” en La casa de los famosos México para poder obtener la inmunidad una semana más y no salir del reality, provocando gritos de dolor que estremecieron a sus compañeros.

“¡No, espérense! No, no, espérense. ¡Ay! Todo bien. No, sigan, sigan. No se paren”, dijo la actriz mientras permanecía en el piso, intentando calmar a sus compañeros.

Aaron Mercury y Mar Contreras fueron los primeros en auxiliarla. La Jefa ordenó su traslado inmediato al confesionario, mientras Guana y Aldo de Nigris la acompañaban y Abelito abría paso. El ambiente se volvió tenso, lleno de incertidumbre.

Más tarde, Odalys Ramírez confirmó en la gala: “Dalílah está siendo atendida en este momento. Dalílah está bien”, aseguró la conductora.

Dalilah se dobló el tobillo y cayó al suelo 😭#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/39OAX52ZfT — Anxiety (@andrescaceress1) September 5, 2025

¿Cómo reapareció Dalílah Polanco tras su caída en La casa de los famosos México?

Durante más de cuatro horas, la producción de La casa de los famosos México 2025 mantuvo total hermetismo tras el accidente de Dalilah Polanco. La señal mostró censuras y los habitantes de cuarto Día y Noche estaban confundidos y el público exigía respuestas. Cerca de las 2:00 a.m., Dalílah reapareció brevemente en la casa, aunque no a cuadro.

“Mañana la venganza de la maldita lisiada”, se escuchó decir, en referencia a la icónica frase de la telenovela María la del Barrio.

El comentario provocó risas entre Aldo de Nigris, Mar Contreras y Elaine Haro. En redes también circuló un fragmento donde, mientras Alexis Ayala estaba acostado, se oye la voz de Dalílah gritar y sale corriendo de la habitación, mientras Aaron Mercury advertía: “No puede hablar con ustedes”.

Según videos filtrados, Aaron ayudó a Dalílah a ingresar nuevamente al confesionario. Minutos después salió a recoger algunas pertenencias. A las 3:30 a.m., la señal mostró una muleta recargada en una cama del “cuarto Día”, donde aparentemente la actriz descansaba junto a Shiky.

Aunque no hay parte médico oficial, todo indica que Dalílah sigue en competencia, recuperándose bajo vigilancia médica.

Aaron Mercury ayudó a Dalílah a ingresar al confesionario tras el accidente.

¿Cuál es el estado de salud de Dalílah Polanco tras su caída en La casa de los famosos México 2025?

Mientras la producción de La casa de los famosos México guardaba absoluto silencio sobre el estado de salud de Dalílah Polanco, el público explotó en redes sociales. La preocupación era evidente: algunos exigían un parte médico oficial, mientras que varias cuentas de espectáculos aseguraban que la habitante del cuarto Día había sido trasladada a un hospital para tomarle placas y descartar alguna fractura.

Sin embargo, la situación generó molestia entre varios seguidores del team Noche, quienes aseguran que el traslado médico de Dalílah Polanco podría implicar contacto con el exterior y darle una ventaja injusta en el juego.



“Seguramente a Dalílah le están pasando información de afuera.”

“Se sabe que fingió su caída para salir a recibir información.”

“Quédate lastimada del tobillo porque los team noche dicen que no puedes salir o afectas su juego.”

Pero también hubo quienes tomaron la situación con humor:



“Me dice mi informante que Dalílah está bien, solo tardó porque no había ibuprofeno en el IMSS.”

“¿Quién querían que la atendiera? ¿El fantasma mal editado que dio más contenido que el cuarto Noche?”

“Mientras tanto Dalílah enseñándole a los doctores hasta dónde puede estirar la pierna.”

La periodista Johana Vega Biestro, amiga cercana de Dalílah, dio tranquilidad a los seguidores:

“Lo único que sé es que Dalílah está bien. Están descartando todo. Pero ya está risa y risa con los doctores. ¡Sigan votando!” Johana Vega Biestro

Hasta el momento, la producción no ha confirmado su salida. Todo apunta a que Dalílah permanece en la casa, aunque con movilidad limitada. Su frase “la maldita lisiada” se volvió tendencia y dejó claro que, aunque lesionada, sigue con el humor intacto. La audiencia está dividida: unos la apoyan, otros la critican, pero todos están atentos ¿Podrá continuar en las pruebas? ¿Será protegida por sus compañeros? ¿La lesión afectará su estrategia?