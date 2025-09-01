Dalilah Polanco reacciona tras eliminación de Mariana Botas en La casa de los famosos: “¿Qué está pasando?”

La eliminación de Mariana Botas de La casa de los famosos México dejó a más de uno sorprendido dentro y fuera del reality. El anuncio, realizado en vivo, marcó el fin de la participación de la actriz como la quinta expulsada de la competencia y provocó una reacción inmediata de sus compañeros del cuarto Día, especialmente de Dalilah Polanco, quien no ocultó su confusión frente a las cámaras.

Mariana Botas / Redes sociales

¿Qué dijo Dalilah Polanco tras la salida de Mariana Botas de La casa de los famosos México?

La salida de Mariana Botas tomó por sorpresa a Dalilah Polanco, quien de inmediato expresó su desconcierto con frases que reflejaron la incertidumbre dentro de La casa. Frente a las cámaras lanzó la pregunta: "¿Qué está pasando afuera? O sea, ¿somos los siguientes de verdad?”.

La actriz confesó sentirse vulnerable en la competencia, al señalar que la dinámica parece ir contra todos los integrantes de su equipo: “Y vamos a estar nominados todos y nos quieren sacar a todos”. Su testimonio dejó ver la distancia que percibe entre lo que viven los habitantes y lo que interpreta la audiencia que vota cada semana.

Dalilah también lamentó no haber despedido de Mariana como esperaba, enviándole un mensaje a través de las cámaras:

“La Bota, si estás ahí afuera, ojalá que te manden este video. Te mando todo mi amor. No me despedí como debí de haberme despedido porque nunca pensé que esto fuera una despedida”. Dalilah Polanco

¿Cómo quedó el cuarto Día tras la eliminación de Mariana Botas de La casa de los famosos México?

El cuarto Día, actualmente conformado por Dalilah Polanco, el Guana, Facundo y Shiky quedó en estado de alerta tras la expulsión de Mariana Botas. Durante la conversación entre Dallilah Polanco y el Guana, la actriz reconoció que el grupo podría estar debilitándose y cuestionó si la falta de unión los está dejando en desventaja:

“¿O también el hecho de que no somos un grupo fuerte porque no estamos unidos así como ellos?”. Dalilah Polanco

Guana, por su parte, aseguró que tras el resultado es evidente que volverán a estar nominados. “Pues ya viendo estas probabilidades... es muy claro que vamos a quedar nominados”, comentó, dando a entender que la salida de Botas podría ser solo el inicio de una serie de eliminaciones que pongan en riesgo al resto del equipo.

La incertidumbre se intensificó cuando ambos pusieron sobre la mesa la posibilidad de que la audiencia no esté recibiendo la misma percepción que ellos tienen desde el interior de la casa, lo cual podría estar afectando la continuidad de su estrategia.

Dalilah Polanco y el Guana hablan de la salida de Mariana Botas / Captura de pantalla

¿Qué pasó en la gala de eliminación de La casa de los famosos México del 31 de agosto?

La noche del domingo 31 de agosto, la conducción de Galilea Montijo presentó a los nominados de la semana:



La tensión fue en aumento a medida que los salvados regresaban uno a uno a la casa.

Dalilah Polanco fue la primera en volver, seguida de Mar Contreras, Alexis Ayala y Aldo De Nigris. La definición final dejó en la silla giratoria a Mariana Botas, Abelito y Aarón Mercury. En ese momento, la expectativa se centró en quién abandonaría la competencia. Finalmente, Abelito y Aarón Mercury fueron salvados, dejando a Mariana como la eliminada de la noche.

La reacción de Mariana Botas, entre lágrimas y la sorpresa de sus compañeros dieron un giro al ambiente dentro de la casa. La salida reducida a cuatro los integrantes del cuarto Día, lo que no solo afecta la estrategia de juego, sino también la fortaleza emocional del grupo, que ahora enfrenta un escenario de incertidumbre frente a las próximas galas.

