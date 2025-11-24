Shiky tras hospitalización y estar en terapia intensiva, revela que perdió sus ahorros, ¿está en la ruina?

Shiky, finalista de “La casa de los famosos México 2025", fue hospitalizado de emergencia el pasado 17 de noviembre luego de que una infección dental se agravara y se extendiera al oído y la garganta.

Tras varios días en el hospital, Shiky rompió el silencio y explicó lo ocurrido. Reveló que una simple “muela dañada” desencadenó complicaciones tan fuertes que llegó a pensar que estaba en peligro de muerte, además confesó que no tenía seguro y perdió sus ahorros.

Shiky comparte imagen mientras está hospitalizado y confirma que salió de terapia intensiva. / Instagram: @yosoyshiky

¿Por qué Shiky fue hospitalizado de emergencia?

Fue a través de TVNotas donde te dimos a conocer que Shiky fue hospitalizado de emergencia debido a una infección dental, la cual se complicó al extenderse hacia la garganta.

Aunque la cirugía fue exitosa, los médicos decidieron mantenerlo intubado y en terapia intensiva como medida de precaución, para monitorear de cerca cualquier posible complicación.

Posteriormente, su equipo de trabajo lanzó un comunicado confirmando la información y señalando que el conductor ya se encontraba estable.

“Shiky’ se encuentra hospitalizado debido a una cirugía preventiva debido a un tema dental el cual se extendió a oído y garganta, afortunadamente la operación fue un éxito y Clement se encuentra en recuperación y fuera de peligro”, expresaron.

Por su parte, la pareja del español dio una breve declaración para el programa ‘Todo para la mujer’ y señaló que Shiky está recuperándose y agradeció todos los mensajes positivos que ha recibido.

“Está bien, gracias por su preocupación. Nos dio un sustito ayer por una infección que se extendió y se complicó, por lo que lo tuvieron que operar en la madrugada. Pero lo importante es que salió bien, ya se está recuperando y está fuera de peligro”, comentó.

Shiky llora en La casa de los famosos México / Redes sociales

Shiky revela cómo fue estar intubado por la infección de una muela

Durante una entrevista para “De primera mano”, Shiky se quebró al recordar el momento más crítico de su hospitalización: haber sido intubado. El exfinalista de “La casa de los famosos México” confesó que esta experiencia lo llevó a sentir un miedo real a morir.

“Fueron momentos muy malos, sudaba en la cama… cuando me intubaron ha sido lo peor que he vivido, ni siquiera lo de mi ojo. No puedes respirar. Ha sido un infierto”, relató con voz entrecortada.

Shiky, quien atravesó una infección grave tras complicaciones dentales, describió la sensación extrema que experimentó mientras permanecía conectado al respirador. “Me acordaba de la gente, de la pandemia que fue intubada, la he pasado realmente mal, sí ha estado muy jodido”, aseguró.

Intentando explicar lo que sintió al estar intubado, comparó el procedimiento con una situación desesperante: “Es como estar debajo del agua”.

Shiky / Redes sociales

Shiky confiesa que su hospitalización lo dejó sin ahorros por no tener seguro médico

Shiky reconoció que no estaba preparado para una emergencia así, pues no cuenta con seguro médico. Sin embargo, logró enfrentarla gracias a los ahorros que tenía.

Shiky contó que, apenas unos días antes de su hospitalización, él y su pareja planeaban qué hacer con sus ahorros, pero ese dinero terminó destinándose por completo a cubrir sus gastos médicos.

“Si no tienes seguro, no es por codo. Es porque dices: ‘Ay, ¿qué me va a pasar?’.. luego te pasa como a mí, que de un día para otro… Gracias a Dios, hace tres días estaba preguntándole a Abraham: ‘Con el dinero que tenemos, ¿y si compramos un terreno?’ Pues mira, ese dinero tenía destino”, contó en entrevista para “De primera mano”.

En su cuenta de Instagram, el exfinalista compartió que uno de los mayores episodios de estrés fue precisamente no contar con seguro médico.

“Lo que pensaba era: ‘¿Cómo coño voy a pagar esto?’ Pude contarles a las relaciones públicas del hospital que, a pesar de todo, tenía mucho miedo de no saber cómo iba a poder pagar. Me dijeron que es súper normal, que a todos les pasa”.

Shiky confesó que, pese a lo difícil que fue hablar de dinero en plena crisis, hoy comprende que lo más importante es recuperar la salud y no angustiarse por el costo médico.

“Nada es más importante que la salud. No te preocupes por el dinero que no tienes, por el dinero que se te va. Teniendo salud, lo tienes todo”, finalizó.

