Shiky hospitalizado de emergencia; está en terapia intensiva e intubado: Esto sabemos

Shiky, quien fue uno de los finalistas de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’, preocupa por su delicado estado de salud. En TVNotas nos enteramos que fue hospitalizado de emergencia, que se encuentra intubado y en terapia intensiva. Te contamos qué es lo que le pasó.

¿Por qué Shiky está hospitalizado de emergencia hoy 17 de noviembre?

De acuerdo con información exclusiva que llegó a TVNotas, Shiky tuvo una infección en la muela que se habría complicado. Hasta donde sabemos, la afección se pasó a la garganta, por lo que fue trasladado de emergencia al hospital.

Hasta el momento, ni su familia ni su equipo laboral se han pronunciado ante esto. Sin embargo, trascendió que están pidiendo oraciones por él.

En exclusiva para TVNotas, nos llegó información de que el presentador fue operado el pasado domingo 16 de noviembre. Si bien todo salió sin contratiempos, se le puso en terapia intensiva por protocolo.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Shiky?

Al parecer, el también influencer Shiky se encontraría bien y fuera de peligro. Los doctores están en constante vigilancia para cerciorarse de que no surjan complicaciones.

Por otra parte, el equipo laboral del influencer lanzó un comunicado confirmando su hospitalización por una infección dental que se le pasó al oído y a la garganta. También dejaron en claro que se encontraba estable.

“Noticia que confirmamos, Shiky se encuentra hospitalizado debido a una cirugía preventiva debido a un tema dental el cual se extendió a oído y garganta, afortunadamente la operación fue un éxito y Clement se encuentra en recuperación y fuera de peligro”, señalaron.

Aprovecharon para agradecer el apoyo y cariño que los fans le han mostrado a través de redes sociales en estos momentos tan complicados.

“A todos los que se han tomado el tiempo y preocupación, GRACIAS, por sus mensajes y buenos deseos, de corazón Shiky y Abraham. Toda noticia de evolución les estaremos informando”, indicaron.

