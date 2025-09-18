Shiky explotó en La casa de los famosos México: ¿pidió salir tras pelea con Alexis Ayala?

Durante la madrugada del jueves 18 de septiembre, el nombre de Shiky, actor y comediante español y actual habitante de La casa de los famosos México, se convirtió en tendencia en redes sociales. ¿El motivo? Surgieron versiones que aseguraban que había pedido abandonar el reality show. Los rumores tomaron fuerza luego de que el famoso protagonizara una fuerte discusión con los habitantes del cuarto Noche. A partir de ahí, circularon versiones sobre su posible salida inmediata, lo que encendió la conversación entre fans del programa.

Aldo de Nigris tuvo un problema con Shiky después de la visita con su abuela Doña Lety / Capturas de pantalla

¿Cómo inició el conflicto de Shiky con los integrantes del cuarto Noche?

La noche del martes 16 de septiembre dentro de La casa de los famosos México estuvo marcada por un nuevo “congelados” con la aparición de doña Lety, abuelita de Aldo de Nigris. Aunque la dinámica arrancó con emoción, al terminar, la tensión se apoderó de la casa debido a una fuerte discusión protagonizada por Shiky y los habitantes del cuarto Noche.

El comediante español reclamó no haber sido tomado en cuenta para disfrutar el momento con Aldo. Aunque varios compañeros intentaron calmar la situación ofreciéndole disculpas, Shiky no cedió y el pleito se prolongó, generando un ambiente tenso en la casa.

Así fue el tenso momento de Aldo y Shiky / Captura de pantalla

¿Shiky abandonó La casa de los famosos México el 18 de septiembre, tras la pelea en el cuarto Noche?

El conflicto del comediante y conductor español Shiky con los habitantes del cuarto Noche, habría alcanzado su punto máximo después de la octava gala de nominación en la que quedó nominado. Luego de ello, se especuló que en la madrugada del jueves 18 de septiembre el actor había decidido abandonar el reality, lo que generó una intensa conversación entre los fans en redes.

En redes sociales se especuló el comediante habría estado cansado de las actitudes de algunos participantes, especialmente de Alexis Ayala. El rumor se intensificó al punto de que muchos seguidores aseguraban que ya había dejado la casa.

No obstante, las transmisiones en vivo del 24/7 confirmaron que Shiky permaneció dentro de la competencia, disipando los rumores sobre su retiro. A pesar de la polémica, el comediante sigue en el reality, aunque enfrenta la nominación de la semana 8 y su continuidad dependerá del voto del público el próximo domingo 21 de septiembre.

Post donde aseguran que Shiky salió de La casa de los famosos / Captura de pantalla

¿Qué pasó durante la nominación de La casa de los famosos México 2025?

Durante la octava gala de Nominación, los habitantes que quedaron resultaron en la placa fueron (Dalílah Polanco, Aldo de Nigris, Guana y Shiky) vivieron momentos de tensión en la cena de nominados. La producción introdujo beneficios especiales ganados en la “Noche de cine de terror”, los cuales afectarán el peso de las nominaciones: algunos concursantes pudieron repartir más puntos, usar votos doblados o aplicar ventajas estratégicas que alteraron las alianzas dentro de la casa.

En la cena de nominados se vivió un ambiente dividido: mientras algunos habitantes aprovecharon el momento para hablar sobre lo que sintieron tras la nominación, otros mostraron su frustración por sentirse excluidos. Finalmente, Shiky y Aldo lograron aclarar la tensión generada durante la dinámica de congelados; el comediante explicó por qué se había sentido apartado y, tras el diálogo, ambos lograron limar asperezas.

