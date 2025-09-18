Evelyn ‘la Mamita’ vs Poncho de Nigris ¿por defender Aldo de Nigris? Insultos, amenazas y verdades incómodas

El pleito entre Evelyn ‘la Mamita’ Hernández y Poncho de Nigris encendió la conversación en redes sociales. La amiga cercana de Wendy Guevara no se guardó nada y lanzó insultos y fuertes declaraciones contra el regiomontano, después de que él amenazara con darle “un cachetadón” por hablar mal de Aldo de Nigris dentro de La casa de los famosos México. La disputa, que rápidamente se volvió viral, deja claro que el reality no solo se vive dentro de la casa, sino también afuera, entre familiares, amigos y seguidores.

¿Por qué Evelyn ‘La Mamita’ asegura que Aldo De Nigris sí tiene dinero y miente en La casa de los famosos México?

La influencer Evelyn Hernández no se anduvo con rodeos y en su transmisión en YouTube soltó una bomba: “Por lógica, comparen mis vistas de mi canal de YouTube, y comparen las vistas de sus canales de ellos. De aquí, apoyo a mi familia, mantengo a mi mamá, a mis posibilidades, no la traigo haciendo videos. Tengo mi negocio, me compré mi casa y camioneta y no ando causando lástimas… Sí tienen dinero, ¿ustedes creen que no les alcanza?”.

Con esta declaración, Evelyn dejó claro que no cree en el discurso de Aldo De Nigris, quien ha dicho que entró a La casa de los famosos México para ganar dinero y comprarle una casa a su mamá. “Siempre ellos se escudan de que Aldo es buena gente, que él quiere comprarle una casa a su mamá; si es nieto de la mejor influencer, si es sobrino del mejor influencer de México, ¿como para que no tenga para comprarle una casa a su mamá?”, cuestionó.

Además, criticó que teniendo “ranchos, quintas, carros y pódcast exitosos”, no le puedan enviar ropa, insinuando que todo es parte de una estrategia para generar empatía con el público.

¿Qué insultos y advertencias lanzó Evelyn contra Poncho de Nigris tras su amenaza de ser golpeada?

La tensión subió de nivel cuando Evelyn ‘la Mamita’ mencionó que Poncho de Nigris la amenazó con golpearla. “No digo nada porque se vaya a enojar mi tío Poncho. Yo no le debo nada. Sí creo que Poncho me pueda pegar, porque si denigra a su mamá, ¿qué me puedo esperar yo si así se expresa de su propia madre? Si ni a su madre respeta…”.

Luego soltó una de las frases más fuertes de la transmisión: “No se me hace justo que Poncho diga ‘ahora que vea a la gorda le voy a dar un cachetadón’. ¡Ch1*gas a tu madre, perro! De un p*t@zo no te he de sentar, pero sí te lo vas a llevar. Yo con lo que encuentre, porque cuando te vea, te doy, perro, p!*che caballo muelas feas”.

La influencer también acusó a Poncho de querer silenciarla a través de Wendy Guevara: “Y a ver si no le mandas mensaje a Wendy para que me calle, o**ete. Vato feo, como dicen por ahí ‘tanto que presume su perfil italiano’, órale, a ch*n...ar a su madre a Italia, p*ñet*s”.

Evelyn también lanzó indirectas sobre cómo Poncho se ha beneficiado de la fama de otras personas pero a ella la critica por las mismas razones a ella. “Me dice colgada, tanto que se colgó de la señora que en paz descanse, Irma Serrano”, dijo, refiriéndose a la relación mediática que Poncho tuvo con la actriz.

Además, criticó que se utilice la imagen de Aldo como alguien humilde cuando, según ella, tiene todos los recursos para no necesitar el premio del reality. “Nos la quieren vender así”, sentenció.

Así fue como lo dijo Evelyn ‘la Mamita Hernández’

¿Cuál fue la reacción de Wendy Guevara y Poncho de Nigris después del escándalo con Evelyn?

Hasta el momento, ni Wendy Guevara, amiga cercana de Evelyn, ni Poncho de Nigris han dado respuesta pública a este cruce de declaraciones.

La ausencia de comentarios oficiales solo ha alimentado el debate en redes, donde los fans se dividen entre quienes defienden a Aldo y Poncho, y quienes aplauden la valentía de Evelyn por enfrentar al clan de los de Nigris.