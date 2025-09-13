Poncho de Nigris publica foto con Gala Montes y Adrián Marcelo generada con IA: ¿provocación?

Poncho de Nigris volvió a encender las redes sociales luego de compartir una imagen generada con inteligencia artificial que mostraba a Gala Montes y Adrián Marcelo como si fueran una pareja romántica. La publicación, que fue acompañada con un comentario cargado de ironía, rápidamente se viralizó y provocó todo tipo de reacciones, especialmente porque tanto Gala como Adrián han protagonizado una relación llena de tensiones, peleas y acusaciones desde su participación en La casa de los famosos México 2024.

Mira: Doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, explota vs ‘Guana’ ¡Lo tachó de hipócrita! ¿Cuál fue la razón?

¿Qué foto subió Poncho de Nigris con Gala Montes y Adrián Marcelo que desató la polémica en redes?

Poncho de Nigris volvió a ser tendencia en redes sociales tras publicar una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparece Gala Montes y Adrián Marcelo ¡abrazados!. La foto, que simulaba una escena romántica entre el comendiante regio y Gala, fue acompañada de un mensaje irónico que desató risas, críticas y especulaciones.

“Qué bonita pareja. Espero puedan tener hijos y ser felices. ¿Quién más vota por esta relación?” Poncho de Nigris

Gala Montes y Adrián Marcelo imagen con IA

La publicación fue vista como una burla, especialmente porque Gala Montes ha declarado públicamente que no quiere tener ningún tipo de relación con Adrián Marcelo por el largo historial que manejan.

Incluso los propios fans de Poncho de Nigris se dividieron tras la publicación y muchos lo criticaron por lo que consideraron una provocación innecesaria. Aunque la imagen fue eliminada minutos después, ya había generado un fuerte revuelo entre los seguidores del influencer y los fans de La casa de los famosos México, quienes no tardaron en compartir capturas y opinar sobre el trasfondo de la foto.

Lee: Adrián Marcelo arremete vs Poncho de Nigris y ¿se burla de su presunta relación con “la Tigresa”?

Esta fue la imagen publicada por Poncho de Nigris:

¿Cuál ha sido la relación entre Adrián Marcelo y Gala Montes dentro y fuera de La casa de los famosos México?

La relación entre Gala Montes y Adrián Marcelo ha sido una de las más polémicas que surgieron en La casa de los famosos México. Desde el inicio de la segunda temporada, ambos mostraron diferencias irreconciliables en valores y carácter. Gala, defensora del feminismo y la salud mental, se sintió atacada por los comentarios de Adrián, quien llegó a cuestionar públicamente su diagnóstico de ansiedad y depresión, insinuando que lo usaba como estrategia para ganar simpatía.

El conflicto escaló cuando Adrián Marcelo soltó la frase “una mujer menos para maltratar” durante una gala de eliminación, lo que provocó una ola de indignación dentro y fuera del reality. Gala lo confrontó en vivo, lo llamó “idiota” y exigió respeto. La tensión fue tal que la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México pidió su salida del programa por actitudes misóginas. Poco después, Adrián renunció voluntariamente diciendo: “Jefa, yo ya no juego”.

Adrián Marcelo y Gala Montes / Captura de pantalla

Fuera del programa, la situación no mejoró. Adrián Marcelo entrevistó a Crista Montes, madre de Gala, con quien la actriz mantiene una relación rota. En la entrevista, Crista reveló detalles íntimos y aseguró que no perdonaría a su hija “ni aunque se lo pidiera”. La entrevista fue vista como una provocación directa, y Adrián incluso ofreció pagar los trámites legales si Gala decidía demandarlo por difundir esa conversación.

Hasta hoy, Adrián Marcelo sigue lanzando indirectas contra Gala Montes en redes sociales, manteniendo viva una tensión que comenzó en el reality y que no ha dado señales de terminar. Sus publicaciones, cargadas de sarcasmo, siguen generando polémica entre los seguidores del programa y alimentan una rivalidad que parece lejos de apagarse.

Mira: ¿Polémica en La casa de los famosos México? Guana se corona Líder y Poncho de Nigris denuncia supuesto fraude

Aarón Mercury habría defendido a Adrián Marcelo en La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

¿Poncho de Nigris y Gala Montes son enemigos? Esta sería la razón detrás de la foto con Adrián Marcelo

Aunque Poncho de Nigris y Gala Montes no coincidieron en la misma temporada de La casa de los famosos México, Poncho no dudó en criticar el desempeño de Gala durante su participación en el reality. Por su parte, Gala ha sido tajante en entrevistas, asegurando que no desea tener ningún tipo de trato con él, calificándolo como una figura machista y misógina.

En un giro inesperado, Poncho sorprendió al defender públicamente a Gala Montes cuando su madre, Crista Montes, dio una entrevista a Adrián Marcelo. El influencer arremetió contra la señora, comparando su actitud con la de su propio padre y calificando su comportamiento como “lo peor que un padre puede hacer”. A pesar de ese gesto, la dinámica entre Poncho y Gala sigue siendo tensa, sin señales de reconciliación ni cercanía real entre ambos.

Por eso, la publicación de la polémica foto generada con inteligencia artificial, donde aparecen Poncho, Gala y Adrián Marcelo, dejó más dudas que respuestas. La imagen fue interpretada como una provocación disfrazada de broma, y hasta el momento, ni Gala Montes ni Adrián Marcelo han reaccionado públicamente.