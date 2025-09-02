Ash, hermana de Elaine Haro explota contra Poncho de Nigris por decir que la actriz tiene voz de ‘Minion’

Luego de que Poncho de Nigris dijo que las actrices Mariana Botas y Elaine Haro podrían aturdir a su sobrino Aldo en La casa de los famosos México (LCDLFM) porque tienen voz de “Minion” (personajes de la película Mi villano favorito cuya voz es muy aguda), Ash, hermana de Elaine, le responde: “¿Eso dijo Poncho? No tengo nada que comentar. Lo que diga él es muy respetable y está en todo su derecho de decir lo que guste”.

Considera que Elaine tiene una voz especial:

“Sí creo que mi hermana tiene una voz peculiar y particular, al igual que Mariana. Es lo que hace que sea ella y diferente a los demás. Es parte de su encanto”. Ash Haro

Poncho de Nigris habla de Elaine Haro / Redes sociales y archivo TVNotas

¿Elaine Haro está enamorada de Aldo de Nigris en La casa de los famosos México?

Por lo que se ve en pantalla parece que Elaine está interesada en Aldo de Nigris: “No lo sé. Se está generando una amistad. Se llevan muy bien. Eso es lo que he visto: Tienen una bonita conexión”.

En redes sociales hay muchos comentarios sobre que Elaine quiere con Aarón Mercury, pero que él le pone más atención a Aldo de Nigris: “No tengo nada que decir (ríe). Cada quien ve las cosas con diferente perspectiva. Elaine es una persona que le gusta dar a los demás y convive con todos. Aarón es uno de ellos”.

¿Le gusta Aarón como cuñado? “A mí no me tiene que gustar. Si a la que le gusta es a Elaine, pues bienvenido (ríe), pero yo no soy quien tiene la última palabra”.

Es un misterio quién realmente le gusta a Elaine dentro de La casa: “No sabría decirte. Al final del día recordemos que es un reality show y un juego. Permanecen juntos 24/7. Obviamente la convivencia tanto tiempo con alguna persona puede generar uno que otro sentimiento, pero que le guste alguien, no sé. Eso nos lo tendrá que contar ella cuando salga”.

Tal vez te interese: ⁠⁠La casa de los famosos México: ¿Guana y Mariana Echeverría afectados por “maldición de Me caigo de risa”?

Elaine con Aarón Mercury y Aldo de Nigris / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Elaine Haro extraña a su exnovio, Moisés Peñaloza?

Elaine dijo que extrañaba a su exnovio, el actor Moisés Peñaloza: “Seguramente. Es una relación de 2 años en la que hubo mucho cariño y se amaron bastante. Obviamente, después, aunque pase el tiempo, todavía tienes ciertos sentimientos por las personas. Puede ser que no los mismos, pero el cariño siempre existirá”.

Hay quien cree que es una estrategia y que no cortaron: “La gente siempre tiene algo que decir y muchas veces no es verdad. Realmente no saben todo lo que hay, pero así son las cosas y sí terminaron”.

Ash estima a su excuñado: “Lo que puedo decir de Moisés es que le tengo muchísimo cariño. Es un gran amigo de la familia. Le mando un beso y abrazo. Solo cosas bonitas le deseo, al igual que toda la familia y mi hermana.

Fue notable la tristeza de su hermana cuando Ninel Conde fue eliminada del reality: “La persona con la que mejor se llevaba era con Ninel. Para mi mamá y para mí fue una gran sorpresa que saliera, porque hacían una muy buena mancuerna y se apoyaban. Con Priscila (Valverde) formó una bonita amistad y ojalá perdure después del programa”.

Te puede interesar: ¿Ninel Conde enfrentará demanda millonaria por hablar de La casa de los famosos México?

Elaine Haro y Moisés Peñaloza / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Qué opina Ash sobre la participación de su hermana, Elaine Haro, en La casa de los famosos México?

La participación de la actriz en LCDLFM ha sido destacada: “Es completamente ella misma. Súper auténtica. Enseña todo lo bonito que tiene. Dice y hace lo que siente. Estoy muy orgullosa de ella. Brilla muchísimo. Tiene demasiada luz para compartir. Quienes acepten esa luz podrán brillar juntos”.

La familia también hace su trabajo de apoyarla: “Desde afuera la apoyamos, subimos contenido. Sus redes sociales las lleva mi mamá y yo las tiendas de ropa. Rezamos por ella y le pedimos a Dios que le dé sabiduría, alegría y diversión. Que la pase bien, que es lo más importante, y que sea ella”.

Le echan muchas porras: “Mi mamá está muy orgullosa de verla. No podía tener mejor hija. Elaine es una gran hermana, amiga y persona en toda la extensión de la palabra”.

Le envió un mensaje al público: “Gracias por el apoyo a mi hermana, a todas las personas que la siguen. También a las que la critican. Si llega a quedar nominada, voten por ella y por todo el team Día, porque merecen seguir en La casa”, concluyó.

Mira: Aarón Mercury y Elaine Haro en La casa de los famosos México: ¿nace un romance en el reality?

Ash Haro y Elaine Haro / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Con cuántos años de trayectoria cuenta Elaine Haro?

Inició su carrera a los 5 años en comerciales y obras de teatro como: Billy Elliot , Annie, el musical y La sirenita , entre otras.

, y , entre otras. Ha actuado en varias películas, entre estas destacan: Cómo cortar a tu patán (2017) y El vestido de la novia (2020).

(2017) y (2020). Participó en los realities : La voz kids (2017) y Reto 4 elementos (2022). HA estado en series y telenovelas como: Súbete a mi moto (2020) y Me atrevo a amarte (2025).

: (2017) y (2022). HA estado en series y telenovelas como: (2020) y (2025). En 2025 lanzó su sencillo “Me duele”.

Para conocer más exclusivas de tus celebridades favoritas, busca la versión impresa o digital de tu revista TVNotas, ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.

Mira: La casa de los famosos México: Mariana Botas tachada de “cizañosa” por comentario contra Elaine Haro