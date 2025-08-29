¿Ex de Elaine Haro la desenmascara? Revela la ‘estrategia’ de la habitante de La casa de los famosos México

Elaine Haro, habitante de ‘La casa de los famosos México’, ha dado mucho de qué hablar por su participación en el reality. La joven actriz sorprendió a sus compañeros, así como al público, por cambiarse al cuarto Noche y mandar a Luis Rodríguez ‘el Guana’ al cuarto ‘Día’ tras ganar la moneda del destino. Ahora, su ex, Moisés Peñaloza, ¿la desenmascara? Esto dijo

Moisés Peñaloza, ex de Elaine Haro, ha llamado mucho la atención de usuarios en redes sociales por los recientes mensajes que le ha dedicado a la habitante de ‘La casa de los famosos México’ en sus respectivos perfiles. Ahora, el actor causó controversia por sus recientes declaraciones.

Elaine Haro y Moises Peñaloza terminaron su relación / Redes sociales

Te puede interesar: Elaine Haro rompió en llanto: Se vuelve viral un video en el que la eliminaron de un famoso reality ¿Qué pasó?

¿Moisés Peñaloza le envió una indirecta a Eliane Haro, su ex, sobre su participación en La casa de los famosos México?

Hace unos días, Moisés Peñaloza, ex de Elaine Haro, causó revuelo en las redes sociales por el mensaje que lazó en su cuenta de Instagram. La mayoría de cibernautas consideraron que sería, supuestamente, una indirecta a la actriz por su presunto coqueteo con Aldo de Nigris y Aarón Mercury en ‘La casa de los famosos México’.

A través de una historia de Instagram, el actor escribió:

“Recuerda; Chancla que tiro, no la vuelvo a recoger”. Moisés Peñaloza

Si bien no mencionó directamente a nadie, varios usuarios interpretaron el mensaje como una alusión a Elaine Haro. Esto como una forma de negar que son pareja y de aclarar que no habría una reconciliación.

La publicación generó críticas, ya que, apenas unas semanas atrás, Moisés reveló que habría buscado a Rosa María Noguerón, productora de ‘La casa de los famosos México’ 2025, para participar en la dinámica de “congelados”.

Tras todo este escándalo, el actor aclaró a la prensa que fue un video sacado de contexto, ya que ese clip lo subió hace dos años y sus detractores solo buscarían crear polémica con este material del pasado.

Esta fue la presunta indirecta de Moisés a Elaine Haro. / Redes sociales

No te pierdas: Mar Contreras explota vs. Facundo ¿por burlarse de Elaine Haro en La casa de los famosos México 2025?

¿Qué dijo Moisés Peñalaoza, ex de Elaine Haro, sobre la estrategia de la actriz en ‘La casa de los famosos México’ 2025?

Ahora, Moisés Peñaloza volvió a dar de qué hablar tras revelar cuál, supuestamente, sería la estrategia de Elaine Haro en ‘La casa de los famosos México’.

En un encuentro con la prensa, el actor señaló que Elaine conoce perfectamente el formato de ‘La casa de los famosos México’ y todo lo que haría, presuntamente, sería parte de su “personaje”.

“Lo que les puedo decir es que ella conoce muy bien el formato, sabe jugar el juego, es una excelente actriz, dejemos que nos siga sorprendiendo… Desde que entró supo a lo que iba, cómo tenía que venderse y lo ha aprovechado muy bien qué personaje tenía que hacer”. Moisés Peñaloza

Como era natural, estas declaraciones no pasaron desapercibidas en redes sociales. La mayoría de los seguidores del reality se lanzaron en contra de la actriz, dado que señalaron que su contenido no sería genuino, sino que, presuntamente, solo “actuaría”.

¿Moisés Peñaloza habló del juego de Elaine Haro en La casa de los famosos México? / IG: @moisesspenaloza

Aunque hubo quienes consideraron que las palabras de Moisés estuvieron “fuera de lugar”, dado que no tendría por qué expresarse así de su ex, así como otros celebraron que el actor se exprese con aparente cariño de la también cantante. Estos fueron algunos comentarios:

“E l ‘exnovio’ de Elaine Haro la desenmascara. ¿Qué dirán las fans de la ‘niña inocente’? Por algo su mejor amigo es Sian Chiong y su madre adoptiva es Ninel conde”.

Por algo su mejor amigo es Sian Chiong y su madre adoptiva es Ninel conde”. “L a verdad se me hace injusto que el ex salga a hablar por ella y su juego.. y peor con las palabras que ha utilizado”.

y peor con las palabras que ha utilizado”. “Qué bonito, es todo un caballero, me encanta como habla de ella, todavía esta enamorado”.

Así lo dijo Moisés Peñaloza:

El “ex novio” de Elaine Haro la desenmascara. ¿Qué dirán las fans de la “niña inocente”? Por algo su mejor amigo es Sian Chiong y dijo que su madre adoptiva es Ninel conde.#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMexico #LaCasaDeLosFamososMx3 #LCDLFMX #LCDLFMX3 pic.twitter.com/TI0zrhy8ns — MAYITO de las Bitácoras (@ClaudioPizarroK) August 28, 2025

Mira: Aaron Mercury y Elaine Haro desatan rumores en La casa de los famosos México tras ¡intenso coqueteo! VIDEO

¿Moisés Peñaloza y Elaine Haro, habitante de La casa de los famosos México, todavía andan?

Eso no es todo, Moisés Peñaloza, actor de ‘El ángel de Aurora’, también señaló que él y Elaine Haro sí tomaron la decisión de darse una “pausa” antes de la participación de la actriz en ‘La casa de los famosos México’ 2025. Sin embargo, no descartó el regresar con la joven.

“No dimos una pausa, una pausa que no sabemos qué va a suceder porque, si bien es cierto, el proyecto (La casa de los famosos México) demanda mucha atención… Gran parte del acuerdo que tuvimos fue eso, tiene que haber una pausa o una ruptura, no un adiós, porque sé que la voy a volver a ver… Estoy seguro de que va a ser quien apague la luz de esa casa”. Moisés Peñaloza

Asimismo, el joven dejó claro que todavía ama a Haro. Incluso, reiteró sus sentimientos en una reciente publicación en TikTok. Esto en respuesta a todas las críticas que ha recibido la actriz por su participación en ‘La casa de los famosos México’.

“Digan lo que digan, hagan lo que hagan, comenten hate, intenten hacer su novela, ocupen mis videos pasados para desprestigiar y crear sus historias, nada ni nadie hará que cambie mis sentimientos, lo que siento y el apoyo que siempre tendré para ti @Elaine Haro te admiro, te respeto y estoy seguro que tú serás quien apague la luz de esa casa. #todosconelaine #teamelaineharo”. Moisés Peñaloza

Además, Moisés Peñaloza agregó un video en el que aparece con Elaine Haro, ambos abrazados, con una de las canciones de la actriz de fondo.

Como era natural, los usuarios no tardaron en celebrar las palabras de Moisés Peñaloza hacia Elaine Haro. Sin embargo, volvieron a señalar que, supuestamente, no habrían terminado su romance, sino que sería, supuestamente, como parte de una estrategia para que la actriz continúe con su shippeo con Aarón Mercury en La casa de los famosos México’. ¿Será?

Así lo publicó Moisés Peñaloza: