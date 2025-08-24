¿Exnovio de Elaine Haro enojado por que está en La casa de los famosos México?: “No la vuelvo a recoger”

En los últimos días, la vida amorosa de Elaine Haro ha sido motivo de polémica en redes sociales. No solo se le ha señalado de, supuestamente, “coquetear” con Aarón Mercury y Aldo de Nigris en ‘La casa de los famosos México 2025’, también se ha especulado que nunca terminó con Moisés Peñaloza y solo lo dijo para poder crear “contenido” en redes sociales. En medio de todo esto, el exnovio de Elaine Haro lanzó un mensaje que muchos consideraron como una indirecta para la joven, ¿qué dijo?

¿Qué dijo Moisés Peñaloza, ex de Elaine Haro, por su particiáción en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Muchos fans de ‘La casa de los famosos México’ consideran que Elaine Haro quiere conquistar a Aldo de Nigris y Aarón Mercury. A lo largo de las semanas, se han captado videos en los que la actriz, según usuarios, estaría muy cerca de sus compañeros para tener contacto con ellos.

Uno de los clips más controversiales fue uno en el que estaba recargada en la pierna de Aarón Mercury. De acuerdo con internautas, Aarón se habría mostrado muy incómodo ante esto.

Al parecer, toda esta polémica habría llegado a oídos de Moisés Peñaloza, pues el actor publicó un mensaje que, para muchos, es una indirecta para Elaine Haro. A través de sus historia de Instagram, compartió:

“Recuerda; Chancla que tiro, no la vuelvo a recoger” Moisés Peñaloza

Aunque no mencionó nombres, los usuarios afirmaron que era una dedicatoria para Elaine Haro, como una manera no solo de desmentir el rumor de que aún están juntos, sino también para dejar en claro que no regresaría con ella.

Esto fue muy criticado, pues hace solo un par de semanas se dijo que había contactado a Rosa María Noguerón, productora del programa, para poder entrar en una dinámica de “congelados”.

Estos son algunos comentarios de los internautas:



“Ya me cae mal y no sé ni quién es”

“Vaya comentario asqueroso”

“Primero andaba de colgado”

“Dando a entender que él la terminó”

“Tiene 30 el ridículo”

“Mejor que se dedique a buscar mujeres de su edad”

“Ni modo, mi Elaine, hay más en el mundo”

¿Moisés Peñaloza y Elaine Haro siguen siendo novios?

Hace poco, comenzó a circular el rumor de que Elaine Haro y Moisés Peñaloza nunca se separaron, pero que, por acuerdo mutuo, dirían que ya se separaron para que ella creara contenido dentro de ‘La casa de los famosos México 2025’.

Hasta ahora, no se ha confirmado o desmentido este rumor. Cabe destacar que Elaine, previo a entrar a ‘La casa’, contó que había terminado con Moisés desde hacía algunos meses por la “intensidad” de ambos. Según su versión, las cosas acabaron bien y le guarda un cariño especial.

Por su parte, Moisés solo se limitó a decir que si rompió o no con Elaine era algo que pasaba a “segundo término” y le pidió a los fans que la apoyaran durante su estancia en el reality.

¿Cómo fue la historia de amor entre Moisés Peñaloza y Elaine Haro?

La historia de amor entre Moisés Peñaloza y Elaine Haro comenzó de manera oficial en 2024. En ese año, el actor la presentó oficialmente con su novia. La relación fue muy criticada, ya que él le lleva 12 años de edad.

Aunque no hablaban mucho de su romance ante los medios, en las pocas veces que lo hicieron, siempre hablaban bien el uno del otro. Se decían muy felices y hasta contemplaban tener una familia a futuro. También subían fotos juntos en redes sociales.

En los últimos meses, los usuarios notaron que ya no subían nada juntos, lo que desató rumores de su ruptura. Esto no fue confirmado hasta que la propia Elaine, previo a entrar a ‘La casa’, dijera ser soltera.

Si bien su noviazgo se confirmó oficialmente hasta 2024, la famosa ha comentado que llevaban dos años juntos, por lo que se intuye que empezaron a salir en 2023. Cuando ella tenía 19 años y él 32 años.

