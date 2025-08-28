La casa de los famosos México: Mariana Botas tachada de “cizañosa” por comentario contra Elaine Haro

La amistad de Elaine Haro y Mariana Botas en ‘La casa de los famosos México 2025’ parece tambalear, o al menos así lo consideran los internautas tras el polémico comentario que esta última hizo en contra de la actriz, ¿qué dijo Mariana Botas sobre Elaine Haro? ¡Ya la tachan de cizañosa! ¿Complot?

¿Qué está pasando entre Mariana Botas y Elaine Haro en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Poco después de la noche de cine en ‘La casa de los famosos México’, Elaine Haro comentó que ya se “iba a transformar”, pues no quiere que el resto de sus compañeros o el mismo público la vean como alguien que se busca “colgar” de los demás.

En algún punto, se dirigió a la sala, donde estaba la mayoría de sus compañeros, y les dijo sobre su “evolución”, señalando que estaba pasando de ser “niña a mujer”.

“Cada día, voy a alzar mi desm… porque hay un cambio en mí. Hay una mujer que está creciendo. De niña, pasé a mujer” Elaine Haro

Los presentes, a excepción de Mariana Botas, la felicitaron por su decisión. La actriz de ‘Una familia de diez’ le respondió, con aparente tranquilidad, “No se puede ser luz en la calle y oscuridad en tu casa”.

Elaine no reaccionó a estas palabras y continuó la conversación con Facundo, a quien le platicó que deberían estar preparados para cualquier cambio que haga ‘la Jefa’ dentro de ‘La casa’: “Nos van a decir que Guana para allá y yo acá”, dijo. Esto, en referencia al intercambio de habitaciones que hubo hace poco.

¿Mariana Botas está celosa de Elaine Haro por Aldo de Nigris en La casa de los famosos México 2025’?

El comentario de Mariana Botas contra Elaine Haro no pasó desapercibido en redes sociales. La gran mayoría de los internautas considera que las palabras de la conductora solo demostraron que es una persona “cizañosa”.

Según los detractores, Botas podría estar celosa de la cercanía que existe entre Elaine y Aldo de Nigris, siendo ese el motivo por el que últimamente ya no es tan unida a ella. Cabe resaltar que Haro ya está en la misma habitación que De Nigris, lo que para muchos haría más probable un romance entre ellos.

Esta teoría se reforzó después de que Aldo consolara a Elaine recientemente, diciéndole que no se debe sentir “entre la espada y la pared” por no estar en el cuarto Día. Aunado a esto, el influencer dejó ver que sería capaz de “cuidar” a Haro en las nominaciones.

Hoy 27 de agosto es la quinta gala de eliminación en ‘La casa de los famosos México’ y será allí donde se pondrán a prueba las lealtades tras los cambios de cuartos.

¿Quién es el novio de Elaine Haro, habitante de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Elaine Haro se dijo soltera cuando entró a ‘La casa de los famosos México 2025’. No obstante, en los últimos días ha trascendido que, presuntamente, nunca terminó su relación con el actor Moisés Peñaloza.

Según lo reportado, acordaron decir que ella estaba soltera para que pudiera hacer contenido en ‘La casa’. La teoría solo se fortaleció después de que él le dedicara el siguiente mensaje:

“La verdad es que está haciendo un papel increíble. Me encanta el boom que está teniendo en redes sociales. Este gran amor que nos tenemos… Se ha puesto una pausa, no sabemos qué va a pasar. Me dolió decirle adiós”

