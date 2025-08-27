¿Facundo sale de La casa de los famosos México? Rompe en llanto y dice: “¿Hasta cuándo va a parar?”

Previo a la Noche de cine en ‘La casa de los famosos México 2025’ los sentimientos entre los participantes habrían estado más expuestos que nunca. Incluso, Facundo terminó llorando y manifestando su hartazgo por el ambiente en el reality, ¿será que lo abandona?

¿Por qué Facundo lloró previo a la noche de cine en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Momentos antes de la noche de cine en ‘La casa de los famosos México 2025’, los habitantes llevaron a cabo una dinámica en la que cambiaron de roles. La actividad desató polémicas situaciones entre los participantes. Incluso, Facundo y Alexis Ayala protagonizaron un tenso momento en medio de este juego.

Lo anterior habría afectado tanto a los famosos que, tras esta dinámica, Facundo, simplemente se fue a uno de los sillones del patio y rompió en llanto.

El presentador declaró que el juego estaba muy “rudo”, a pesar de que, en apariencia, todos se han llevado relativamente bien desde que ingresaron al juego.

“Sí, está medio difícil estar aquí. Está bien rudo, ¿hasta cuándo va a parar? Está rudísimo estar aquí, se los juro. Nos la pasamos bien, pero ya estuvo ferras (feo). Es mucho tiempo” Facundo

Aunque dijo entender que “el chiste del juego es estar encerrados”, teme que el aislamiento y los problemas con otros habitantes saquen una versión poco conocida suya: “Creo que esto puede sacar un lado que no conocía de mí. Cuando estoy de buenas, soy poca madre, pocas veces me he puesto de malas”, indicó mientras trataba de tranquilizarse.

¿Facundo abandonará ‘La casa de los famosos México 2025’?

Para muchos, las declaraciones de Facundo fueron interpretadas como un indicativo de que pensaba abandonar el reality. Y es que el conductor agregó que ya extrañaba a su familia.

“Está rudo el encierro, se los juro. Extraño mucho a mi familia, a mi novia y a mi vida, pero más a mi libertad. No quiero que me vean llorando porque me van a preguntar por qué estoy llorando. No le quiero contar por qué lloro”, expresó.

También admitió que estaba cansado de ser grabado las 24 horas del día, sin tener la posibilidad de contar con un “momento a solas” para desestresarse: “No te puedes sacar los mocos o rascar la co…”, resaltó.

Para concluir, sostuvo que, si bien le tiene estima a todos sus compañeros, al final del día es sumamente estresante y, en ocasiones, hasta le harta la convivencia continua.

Si bien no dio comentarios directos sobre si dejará la competencia, muchos han comenzado a teorizar que, dentro de poco, se saldrá de ‘La casa’ por voluntad propia. No obstante, nada es un hecho hasta ahora.

¿Por qué Facundo aceptó entrar ‘La casa de los famosos México 2025’?

Previo a entrar a ‘La casa de los famosos México 2025’, Facundo confesó que una de sus razones por las que aceptó participar era por cuestiones económicas. Y es que resaltó que ya no tenía tanto trabajo como antes y debía pagar los estudios universitarios de su hija.

Hasta el momento, nunca se ha hecho oficial cuánto ganan los participantes por estar en reality. No obstante, diversos medios han reportado que el conductor, supuestamente, gana un sueldo semanal de 400 mil pesos, siendo, supuestamente, uno de los mejores pagados.

Cabe resaltar que dicha información no ha sido revelada por ninguna cuenta oficial de ‘La casa de los famosos México’ 2025, por lo que lo anterior quedó puntualmente en calidad de RUMOR.

