Poncho de Nigris recibe reclamo de prometida de Facundo por defender a Aldo tras tirarlo “me marcó”

La polémica en La casa de los famosos México 2025 no se queda dentro de las paredes del reality. Poncho de Nigris volvió a encender las redes al revelar que Delia García, prometida de Facundo, lo llamó para reclamarle directamente por sus comentarios contra el conductor. Todo esto a raíz de la pesada broma que Facundo le hizo a Aldo de Nigris, sobrino del influencer regiomontano. ¿Se desató el caos? Te contamos los detalles.

Poncho de Nigris enfurecio con Facundo tras la broma que le hizo a su sobrino Aldo de Nigris en La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Por qué Delia García, prometida de Facundo, se enfrentó con Poncho de Nigris, tío de Aldo de Nigris?

De acuerdo con el propio Poncho de Nigris, Delia García lo contactó para reprocharle las críticas que lanzó contra Facundo en redes sociales. El regiomontano contó que la llamada estuvo cargada de tensión y que dejó muy claro que sus palabras se dieron en defensa de Aldo de Nigris.

“Me marcó la producción, me marcó la esposa de Facundo y todos y yo les dije lo que es: ‘Mira, esto es un juego, esto es así’. Eso se tiene que hacer ruido por lo que acaba de hacer porque no está bien. A parte eso lo dije como tío y defendiendo a Aldito”, compartió De Nigris en un video publicado en su canal de YouTube.

La prometida de Facundo habría reaccionado molesta ante la ola de críticas que recibió el conductor tras la polémica escena donde tira a Aldo de Nigris y Poncho sale a defenderlo en X, sin embargo, Poncho insiste en que su intención nunca fue difamarlo, sino poner un alto a lo que él percibió como un exceso en nombre de su sobrino.

Facundo recuerda la vez que decepcionó a Delia en su primera vez en el delicioso

¿Qué fue lo que Facundo le hizo a Aldo de Nigris en La casa de los famosos México 2025?

La controversia estalló durante la segunda fiesta del reality. Aldo de Nigris se encontraba bailando animado sobre un tapete cuando Facundo, en un gesto que muchos calificaron de imprudente, se arrodilló detrás de él y jaló el tapete, provocando que Aldo perdiera el equilibrio y cayera al suelo.

Aunque Aldo intentó disimular la incomodidad con una risa nerviosa y una seña grosera, quedó claro que no le hizo gracia. El momento fue tan fuerte que la producción, a través de la Jefa, llamó a Facundo al confesionario para advertirle que ese tipo de bromas físicas podían resultar peligrosas.

El hecho se viralizó rápidamente y miles de usuarios en redes exigieron que Facundo fuera sancionado e incluso expulsado. La molestia de Poncho se sumó a ese sentir, pero el influencer afirma que también reconoció que Facundo es “a toda madre” y que eventualmente tendría que adaptarse al grupo.

¿Cómo reaccionó Poncho de Nigris ante el reclamo de la prometida de Facundo?

En medio de la polémica, Poncho aclaró que su enojo no era contra Facundo como persona, sino por la manera en que trató a su sobrino. De hecho, reveló que también le dio un consejo a Delia García cuando ella confesó haber recibido amenazas tras las polémicas de su prometido en el reality.

“Me habló también, me mandó un mensaje y me dijo: ‘Ey, te pasaste con lo de Facundo y tú sabes’ que no sé qué. Le dije: ‘No, él se pasó con mi sobrino, entren al juego, es parte del juego, tranquila en una semana se le pasa a la gente (...) Facundo es a toda madre, nada más que quiso entrar con el cotorreo de los 90 (...) Sí traía mala vibra con los chavos, pero se les va a quitar, se va a tener que acoplar’”, expresó el influencer.

Es decir, aunque Poncho no se retractó de sus declaraciones, sí trató de suavizar el conflicto, asegurando que el conductor terminará adaptándose a la convivencia en La casa de los famosos México 2025.

¿Qué dijo Poncho de Nigris a Facundo tras tirar a Aldo en La casa de los famosos México?

Poncho de Nigris reaccionó con furia en redes sociales tras ver el video donde Facundo tira a su sobrino Aldo de Nigris en La casa de los famosos México. En su cuenta de X, escribió: “Muy ardilla el Facundo. Eso no se hace, con el bebé no, perro. Me dolió porque me hubiera gustado estar ahí para decirle… no te pases. Nada más con el chavo”.

El empresario regiomontano dejó claro que no le pareció la “broma” y que, de haber estado presente, habría enfrentado directamente al comediante. La molestia se intensificó cuando Aldo confesó que le dolía el brazo y que no podía apoyarlo bien, lo que llevó a Poncho a publicar otro mensaje: “¡Se pasó de lanza! Como me gustaría haber estado ahí, Aldo lo respeta porque no quiere pedos, pero eso no se hace. Se les viene la noche”.

En otro mensaje más encendido, Poncho escribió: “Me levanté con ganas de darle una ver… al pin… Facundo con su cotorreo de los noventas de niño pendejo. Eso no se hace, y Aldo porque es noble no reaccionó de otra manera, pero vuelvo a ver el video y se me calienta la sangre. Pasaron con su bromita”. También cuestionó el riesgo físico que corrió su sobrino: “¿Si se hubiera pegado en la cara qué pasaría? ¿O se hubiera quebrado un brazo? ¿Eso no es agresión?”, y cerró con una advertencia: “Se les viene la noche al pi… pelón. #TeamNoche eso no se hace, andan bien agrandados los divos. Se les acabó el corrido”.