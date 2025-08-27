Adrián Di Monte lanza dardo a ‘Guana’ tras su ‘traición’ al team Noche en La casa de los famosos México

El actor cubano Adrián Di Monte se convirtió en tendencia este martes luego de lanzar un mensaje que fue considerado en redes como una indirecta hacia José Luis Rodríguez, mejor conocido como “el Guana”. Esto por su presunta traición al ‘cuarto Noche’ en La casa de los famosos México. Cabe recordar que, tras el cambio de habitación provocado por la moneda del destino, el comediante se unió al ‘cuarto Día’. Esto dijo el ex de Sandra Itzel.

El Guana / Redes sociales

Luego de hallar la tan buscada ‘moneda del destino’ en La casa de los famosos México, Elaine Haro decidió “sacrificarse” e intercambió su lugar con ‘el Guana’ en el cuarto Día, lo que provocó una reconfiguración en la distribución de los cuartos.

Las cosas cambiaron de manera abrupta en toda ‘La casa’. Aunque ‘el Guana’ había mostrado lealtad y empatía con al cuarto Noche durante los días de nominación, su cambio de cuarto, lo llevó a abandonar la estrategia que tenía con ellos y ahora se unió al team Día .

Así quedaron acomodados los cuartos:

Cuarto Día



El Guana

Facundo

Dalilah Polanco

Mariana Botas

Shiky

Cuarto Noche



Abelito

Elaine Haro

Mar Contreras

Alexis Ayala

Aarón Mercury

Aldo de Nigris

Aunque hasta ahora Elaine ha mantenido una postura firme de lealtad hacia el cuarto Día, ‘el Guana’ ha sido cuestionado por sus compañeros tras decir que ahora jugará para Día.

¿Qué dijo Adrián Di Monte tras el cambio de Guana al ‘cuarto Día’ en LCDLFM?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Adrián Di Monte compartió un mensaje que rápidamente encendió las redes:

“La lealtad siempre es la mejor estrategia, en la unión está la fuerza” Adrián Di Monte

Esta breve frase fue interpretada por los seguidores del reality como una clara crítica a la reciente decisión de ‘Guana’ de cambiar de bando.

Rápidamente en redes, varios internautas compartieron su opinión:



“Y con lo que costó a los fans de noche querer a Guana”,

“No es lealtad es ser colgado. Jajaja es obvio” y,

“Es un juego. Cada quien mueve sus fichas como quiere y no debería de haber rencillas personales”.

El actor, quien participó en la primera fase del programa y fue parte del ‘cuarto Noche’ hasta su expulsión el pasado 10 de agosto, dejó claro que, a pesar de haber sido integrado a ese equipo por descarte, siempre mostró compromiso con sus compañeros.

¿Qué promesa le hizo team ‘Noche’ a Elaine Haro en La casa de los famosos México?

Elaine Haro fue la participante que encontró la moneda del destino esta semana en La casa de los famosos México, lo que le otorgó el poder de intercambiar a un miembro de cada cuarto. Como parte de su jugada, decidió cambiarse al ‘cuarto Noche’ y trasladar al ‘Guana’ al ‘cuarto Día’.

La llegada de Elaine al ‘cuarto Noche’ también dio mucho de qué hablar, sobre todo por la calurosa bienvenida que recibió.

Alexis Ayala, quien tiene el rol de ‘capitán’ del grupo, le aseguró de manera directa que ninguno de sus compañeros la nominaría esa semana: “Te lo digo viéndote a los ojos, nadie de aquí te va a tirar esta semana”. Aarón Mercury reforzó la declaración al añadir: “Sí, nadie, nadie te va a votar”.

