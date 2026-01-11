¿Adrián Di Monte y Nuja, tras '¿Apostarías por mí?’ serán papás? Lanzan advertencia sobre el premio del reality

Adrián Di Monte y Nuja Amar vuelven a colocarse en el centro de la conversación tras revelar si quieren convertirse en papás y si el reality ¿Apostarías por mí? será clave en esa nueva etapa. Recién casados y envueltos en críticas, rumores y polémicas, la pareja asegura que este proyecto televisivo no solo pondrá a prueba su relación, sino que también podría convertirse en el “colchoncito” económico perfecto para hacer crecer la familia.

¿Adrián Di Monte deja atrás su pasado y apuesta todo por su matrimonio con Nuja Amar?

Uno de los temas que más ha perseguido a Adrián Di Monte es su relación pasada con la actriz Sandra Itzel. Sin embargo, el actor asegura que ese capítulo está completamente cerrado y que hoy su enfoque está cien por ciento en su presente y en su esposa.

“Se han dicho muchas cosas, pero cada experiencia es totalmente diferente, cada momento de la vida y cada persona tiene una energía diferente en cada etapa”, expresó, marcando distancia con cualquier comparación.

Adrián también destacó que su participación en La casa de los famosos México fue clave para que el público lo conociera más allá de los titulares.

“Yo estoy enfocado en ésta, con mi esposa; la gente ya se dio cuenta quién es Adrián en un 24/7 y con eso me quedo. Tengo el cariño del público, se demostró en La casa de los famosos, y yo estoy muy agradecido”. Adrián Di Monte

¿Adrián Di Monte y Nuja Amar van a tener hijos en 2026?

El tema que más ilusión genera en la pareja es, sin duda, la llegada de su primer hijo. Nuja Amar fue directa al revelar que ya están buscando convertirse en padres y que el premio del reality podría ser determinante.

“Tenemos muchos planes para el 2026, pero, principalmente, crecer la familia. Yo creo que ya es el momento de hacerlo” Nuja Amar

La también influencer explicó que el timing es perfecto y que, si el proyecto se está dando ahora, lo ideal es aprovecharlo. “Si queremos tener algo en conjunto y se está dando ahorita esto, pues vamos a echarle para adelante, porque después del reality vienen los hijos”, dijo, dejando claro que el deseo de ser papás es real y cercano.

Además, Nuja no oculta que el dinero extra siempre ayuda, especialmente cuando se trata de formar una familia. “La verdad es que todo suma. Algo que siempre le digo a Adrián es que, si salen nuevas oportunidades, hay que tomarlas, nadie está peleado con el dinero, a nadie le cae mal algo extra por ahí y si es en pareja, ¡mejor!”, comentó.

¿Por qué Adrián Di Monte y Nuja Amar aseguran que el reality “¿Apostarías por mí?” pondrá a prueba su matrimonio?

Para la pareja, este reality show representa mucho más que un simple concurso. Nuja Amar lo define como un examen extremo para su amor, luego de todo lo que han enfrentado en los últimos dos años.

“¿Qué más se va a fracturar después del volcán que hemos vivido en dos años? Yo creo que nada. Al contrario, esto nos ha fortalecido” Nuja Amar

La también empresaria fue clara al señalar que las relaciones reales no son perfectas, incluso cuando uno de los integrantes es una figura pública.“También hay que entender que no por el hecho de que Adrián sea una figura pública es un robot, todos tenemos vida y en las parejas también existen desacuerdos”, afirmó, dejando claro que su matrimonio se construye desde la honestidad.

Adrián Di Monte coincide en que el formato permitirá despejar dudas y rumores. “Nos han visto en lives, pero siempre está la duda de cómo será la relación en un 24/7; y como me pasó en La casa de los famosos México, la gente va a poder ver realmente cómo es la dinámica de pareja y, encima, cómo es la convivencia con 11 parejas más”, explicó el actor cubano, convencido de que la exposición jugará a su favor.

De la polémica al amor: ¿cómo nació la historia de Adrián Di Monte y Nuja Amar?

Más allá de los reflectores y los escándalos, la historia de amor entre Adrián Di Monte y Nuja Amar tiene un origen inesperado y casi de película. Ambos se conocieron gracias a una coincidencia: estaban buscando pareja para sus mascotas. Fue la hermana de Nuja quien los puso en contacto y, a partir de ahí, la conexión fue inmediata.

A pesar de los rumores y la controversia que rodeó el divorcio anterior de Adrián, la pareja decidió construir su relación desde la confianza y el crecimiento mutuo. Para Nuja, el proceso ha sido profundamente enriquecedor. “Ha sido muy bonito porque Adrián y yo nos encontramos en una etapa de nuestras vidas bastante complicada”, recordó.

La empresaria también destacó la evolución personal de su esposo. “Una de las cosas que más me encanta de nuestra relación es ser testigo del desarrollo que ha tenido mi pareja, porque del día uno a ahorita nuestra relación ha madurado mucho”, afirmó.

“Además, ver la evolución de un gran ser humano y tener la fortuna de que sea a mi lado, eso ha sido una de las cosas más enriquecedoras que me ha tocado vivir”. Nuja Amar

¿De qué trata ¿Apostarías por mí?, el nuevo reality show de Televisa con 12 parejas y transmisión 24/7?

El programa, que se estrena el 18 de enero de 2026, reunirá a 12 parejas en una sola casa, donde deberán enfrentar pruebas que van desde lo cotidiano, como cocinar para todos, hasta retos emocionales que revelarán sus secretos más íntimos. El objetivo: demostrar hasta dónde están dispuestos a llegar el uno por el otro.

Según la sinopsis oficial: “El propósito de cada pareja será demostrar hasta dónde están dispuestos a llegar el uno por el otro. Para ganar, no basta con ser fuertes o estratégicos: deberán conquistar al público, que tendrá el poder de votar y salvar a sus favoritos cada semana.”

El premio final para la pareja ganadora será 300 mil dólares, es decir, más de 5 millones de pesos mexicanos, lo que sin duda añade tensión a cada decisión.

Hasta ahora, solo dos parejas han sido confirmadas:

Raúl Molinar ‘el Pelón’ y Laura Elena Carreón , el locutor y su esposa debutante en el espectáculo.

, el locutor y su esposa debutante en el espectáculo. Adrián Di Monte y Nuja Amar, quienes se perfilan como una de las parejas más mediáticas del reality.

Los conductores serán Alan Tacher y Alejandra Espinoza, encargados de dar la bienvenida a las 12 parejas que se irán revelando poco a poco.

¿Dónde ver ¿Apostarías por mí?, el reality de TelevisaUnivision que promete drama y emociones?

El reality se transmitirá en México y Estados Unidos:

En México: Todos los domingos por Las Estrellas y contenido exclusivo en ViX.

Todos los domingos por Las Estrellas y contenido exclusivo en ViX. En Estados Unidos: En vivo los domingos por Univision y ViX; de lunes a viernes por UNIMÁS.