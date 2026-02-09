Adrián Di Monte explota por celos contra Nuja Amar y en redes le dan la razón a Sandra Itzel: “Se les dijo”

La tensión explotó frente a las cámaras y lo que parecía una noche de fiesta terminó en polémica en "¿Apostarías por mí?”. Adrián Di Monte y su esposa, Nuja Amar, protagonizaron un incómodo momento durante la celebración semanal del reality, luego de que el actor se molestara por la forma en que ella bailaba con otros participantes.

El intercambio fue captado por los micrófonos y rápidamente se volvió viral, desatando críticas en redes sociales y reavivando viejas controversias sobre su pasado sentimental.

Mira: ¿Adrián Di Monte y Nuja, tras '¿Apostarías por mí?’ serán papás? Lanzan advertencia sobre el premio del reality

Adrián di Monte y Nuja Amar pelean en ¿Apostarías por mí? / Captura de pantalla

¿Por qué Adrián di Monte se enojó con Nuja Amar en ¿Apostarías por mí??

Todo ocurrió mientras los concursantes disfrutaban de la fiesta que organiza la producción cada semana. Adrián Di Monte y Nuja Amar bailaban juntos en la pista, pero en un momento ella decidió subir sola a la tarima donde otros competidores seguían la música.

Ese gesto no le agradó al actor cubano. Cuando ambos se sentaron a descansar, creyendo que nadie los escuchaba, Di Monte comenzó a reclamarle por haberse separado de él y quedarse bailando sola.

Según se aprecia en los videos que circulan en redes, Adrián le expresó su inconformidad de forma tajante y con comentarios despectivos. Su molestia se centraba en que ella estuviera rodeada de otros hombres mientras bailaba, algo que, a su juicio, no era correcto.

Mira: Adrián Di Monte calienta las redes con FOTOS candentes antes de entrar a ¿Apostarías por mí?

¿Cómo fue el pleito entre Adrián di Monte y Nuja Amar?

La conversación subió de tono rápidamente. Adrián Di Monte lanzó un fuerte reclamo a Nuja Amar que fue captado por los micrófonos de "¿Apostarías por mí?”.

“Estábamos bailando juntos, te subes a la tarima sola y luego te quedas ahí perreando, ¿cómo por?”, se le escucha decir. Después añadió: “Quítate esa madre, no es correcto y sabes muy bien…”.

Nuja no se quedó callada y respondió con firmeza. “No tiene nada de malo.Yo sé muy bien, pero conmigo no te desquites de lo que otras personas te han hecho pasar a ti, deberías actuar más inteligente, de verdad”, contestó.

El intercambio dejó ver una tensión evidente entre la pareja. Aunque intentaron mantener la calma, el momento resultó incómodo y contrastó con la imagen de estabilidad que ambos habían mostrado ante las cámaras del programa.

Cabe recordar que Nuja ha declarado en distintas ocasiones que su relación con Adrián no se parece a las experiencias de violencia que Sandra Itzel, exesposa del actor, aseguró haber vivido durante su matrimonio.

Adrián Di Monte se hace pipí en la cama y lo confiesa. / Foto: Redes sociales

Mira: Esposa de Adrián Di Monte responde si teme que el actor le sea infiel tras su pasado con Sandra Itzel

¿Qué dijo Sandra Itzel sobre la polémica entre Adrián di Monte y Nija Amara en ¿Apostarías por mí??

Aunque Sandra Itzel no habló acerca de esta polémica, tras la transmisión del episodio, las redes sociales estallaron. Muchos usuarios consideraron que la reacción del Adrián di Monte fue exagerada, posesiva y fuera de lugar.

Algunos internautas señalaron que el comportamiento de Di Monte refuerza las declaraciones que Sandra Itzel hizo en el pasado sobre su carácter. Incluso el influencer ‘Un tal Fredo’, quien la entrevistó tiempo atrás, comentó en una publicación: “Se les dijo”.

“Ese es el ángel el caballero el que juraban que ya había cambiado y merecía otra oportunidad”, expresó una internauta.

Otras críticas que recibió Adrián di Montee en redes fue: “El verdadero Adrián ya salió”, “Y nadie le creyó a Sandra Itzel”, “Sandra Itzel tenías razón”.

Horas más tarde, tras finalizar la fiesta Adrián di Monte y Nuja se reconciliaron y volvieron a mostrarse cariñoso con su esposa. Sin embargo en redes creen que esto podría afectar la popularidad de la pareja y ser eliminada en la próxima eliminación.

Mira: Adrían Di Monte y su esposa protagonizan picante encuentro EN VIVO: ¿Olvidaron las cámaras del 24/7?

¿De qué acusó Sandra Itzel a Adrián di Monte?

En septiembre de 2023, Sandra Itzel contó en el podcast “Un tal Fredo” que durante su relación con el actor vivió violencia verbal y psicológica, además de señalar que él le fue infiel. Para sustentar su versión, la actriz y cantante compartió mensajes de texto y audios en los que presuntamente se escuchaban insultos por parte de Di Monte, así como conversaciones de carácter romántico entre él y otra mujer.

Poco después, en 2024, Sandra externó su preocupación por su seguridad personal, al afirmar que su expareja la seguía de manera constante e incluso habría ingresado a su casa sin su consentimiento.

En respuesta, el actor de origen cubano negó haber ejercido cualquier tipo de violencia contra Sandra. Aunque aceptó que la relación fue “tóxica” y reconoció que sí existieron infidelidades, rechazó las acusaciones más graves en su contra.

Mira: ¿Adrián Di Monte tacha de mentirosa a Sandra Itzel? El actor asegura: “Violento nunca he sido”