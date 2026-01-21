Esposa de Adrián Di Monte responde si teme que el actor le sea infiel tras su pasado con Sandra Itzel

Adrián Di Monte y Nuja Amar forman parte del elenco de ¿Apostarías por mí?, un nuevo reality show que reúne a doce parejas de celebridades dispuestas a poner a prueba su relación dentro de una competencia de parejas de celebridades.

A pocos días del estreno del reality, Nuja Amar, esposa de Adrián Di Monte, sorprendió al hacer una fuerte confesión sobre una posible infidelidad del actor. En medio de la polémica por su pasado amoroso, surgió la pregunta inevitable: ¿realmente confía en él?, ¿teme que pueda engañarla como ocurrió con Sandra Itzel? Esto fue lo que dijo Nuja.

Mira: Adrián Di Monte calienta las redes con FOTOS candentes antes de entrar a ¿Apostarías por mí?}

Tras la polémica con Sandra Itzel, la esposa de Adrián Di Monte revela si teme una infidelidad. / Redes sociales

¿Adrián Di Monte le fue infiel a Sandra Itzel durante su matrimonio?

En septiembre de 2023, Sandra Itzel contó en el podcast “Un tal Fredo” que durante su relación con el actor vivió violencia verbal y psicológica, además de señalar que él le fue infiel. Para sustentar su versión, la actriz y cantante compartió mensajes de texto y audios en los que presuntamente se escuchaban insultos por parte de Di Monte, así como conversaciones de carácter romántico entre él y otra mujer.

Posteriormente, en 2024, Sandra externó su preocupación por su seguridad personal, al afirmar que su expareja la seguía de manera constante e incluso habría ingresado a su casa sin su consentimiento.

En respuesta, el actor de origen cubano negó haber ejercido cualquier tipo de violencia contra Sandra. Aunque aceptó que la relación fue “tóxica” y reconoció que sí existieron infidelidades, rechazó las acusaciones más graves en su contra.

Adrián Di Monte admitió haber cometido errores, pero aseguró que no es la persona que su expareja describe:

“Sí fui infiel, pero no soy un monstruo. (Solo) hubo discusiones ¿Qué pareja no tiene discusiones?”, declaró a los medios.

Mira: Prometida de Adrián di Monte revela acoso en redes por polémica con Sandra Itzel: “Ha sido un golpe muy duro”

Adrian Di Monte reacciona a nueva demanda de Sandra Itzel / Instagram

Nuja Amar, esposa de Adrián Di Monte confiesa si creee que su esposo le sería infiel

Durante una íntima charla dentro de La Villa, las participantes de ¿Apostarías por mí? se sinceraron sobre la confianza que tienen en sus parejas. Una de las declaraciones que más llamó la atención fue la de Nuja Amar, esposa de Adrián Di Monte, quien aseguró confiar plenamente en el actor, a pesar de su polémico pasado.

Nuja fue clara al afirmar que la infidelidad es algo que nunca ha cruzado por su mente cuando piensa en su relación con Adrián. Incluso, reconoció que conoce los antecedentes del actor, pero eso no ha sido motivo para dudar de él.

“La última cosa que yo pensaría de Adrián, a pesar de que sé que en su pasado tremendo y lo que quieras, es que haría una infidelidad conmigo. Eso sí nunca, me ha pasado ni por acá (la cabeza)”, expresó Nuja, dejando ver la seguridad que siente en su matrimonio. Por su parte, Laysha también compartió su postura respecto a su pareja, El Malito, y aseguró que él tampoco sería capaz de traicionarla con otra mujer, ya que conoce perfectamente su carácter.

“Yo sé que El Malito no caería porque sabe que soy un alacrán y sabe cómo le va. Yo sé que sabe”, comentó entre risas, provocando carcajadas entre las presentes.

Sin embargo, la conversación tomó un giro divertido cuando algunas de las mujeres reaccionaron con una frase que desató más risas: “Por temor, no por convicción”, se escuchó decir, comentario que fue respaldado por la propia Laysha.

Mira: Esposa de Adrián Di Monte lo defiende tras su nominación en ‘La casa de los famosos México’

@apostariaspormi Sé que no me va a engañar y no por convicción, sino por temor. #Nuja y #Laysha se sinceran sobre sus parejas. 😱🤷🤦‍♀️ 💞📺 ¿#ApostaríasPorMí?, disponible por @vix, @univision, @unimas y @canalestrellasof ♬ original sound - ¿Apostarías por mí?

¿Quién es Nuja Amar, esposa de Adrián Di Monte?

Nuja Amar es una empresaria de origen mexicano y libanés. Se casó con Adrián Di Monte a mediados de julio en una boda civil en Miami. Según el propio actor, la ceremonia fue muy íntima y estuvieron rodeados de familia y amigos muy cercanos.

No tiene hijos, pero, en su momento, expresó su deseo de formar una familia con el cubano, señalando que le gustaría tener un niño y una niña con él.

La actual pareja de Di Monte es muy activa en redes sociales, principalmente en Instagram, plataforma en la que tiene un poco más de 52 mil seguidores. En cada una de sus publicaciones, deja ver que está muy enamorada del ex de Sandra Itzel.

En diversas ocasiones, Nuja ha negado que Adrián sea violenta con ella, afirmando que la trata como “una diosa”.

Mira: Adrián Di Monte confiesa en ¿Apostarías por mi? que ¡le ganó en la cama¡: "¡Qué oso!” Así reaccionó su esposa