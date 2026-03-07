Adrián Di Monte hecho un mar de lágrimas en '¿Apostarías por mí?’ porque ¡extraña a una mujer! , VIDEO

El actor Adrián Di Monte se mostró vulnerable como pocas veces, ¡extraña a una mujer! Durante un momento íntimo en el reality show "¿Apostarías por mí?”, su pareja, la influencer y empresaria Nuja Amar, logró que hablara de su pasado. La conversación terminó en lágrimas cuando el actor confesó cuánto extraña a su familia y, sobre todo, a su “viejita”.

Mientras descansaban en la cama, Nuja Amar comenzó a preguntarle sobre su vida en Cuba. Adrián se mantuvo callado durante gran parte de la charla, hasta que ella le pidió abrirse para que la gente conociera un poco más sobre sus sentimientos.

Mira: Adrián Di Monte se quita todo sin pudor y deja a Nuja con la boca abierta en ¿Apostarías por mí?

Adrián Di Monte / Redes sociales

Adrián Di Monte salió de Cuba a los 14 años y desde entonces comenzó una carrera actoral que tuvo uno de sus momentos más importantes en 2017, cuando Televisa le ofreció un contrato de exclusividad. Sin embargo, poco se sabe de su vida familiar. Por eso, Nuja intentó que el actor hablara del tema como parte del contenido del programa, pero una pregunta detonó su llanto.

Fue así como el público supo que lo que más extraña de Cuba son sus padres adoptivos, Israel y Nora. Nuja le preguntó por qué ellos seguían en la isla y si no habían pensado en irse a vivir a Miami, como sus padres biológicos, Raúl y Elena.

Con la voz entrecortada, Adrián respondió: “Es que (no es que no) quieran salir de Cuba, es que no es tan fácil”.

Nuja le propuso entonces que, en cuanto salgan de “¿Apostarías por mí?”, viajen a Cuba para verlos, no solo a sus padres adoptivos, sino también a familiares y amigos que aún viven allá.

Mira:Sandra Itzel deja atrás el pasado: ¿Se acabó la polémica con Adrián Di Monte? Hace revelación sobre su novio

Arián Di Monte contó un momento que vivió al mudarse con Nuja Amar y causó revuelo. / Foto: Redes sociales

Adrián di Monte rompe en llanto porque extraña a su abuela fallecida

La conversación dio un giro aún más emotivo cuando hablaron de su abuela fallecida. Nuja le preguntó a Adrián Di Monte que, si tuviera la oportunidad de revivir algún momento en el tiempo o ver a alguna persona que ya no está, ¿qué elegiría? Adrián se quedó callado varios segundos, comenzó a llorar y finalmente dijo que le hubiera gustado que su abuelita pudiera conocerlo como es ahora. “Mi viejita”, expresó con profunda nostalgia.

“Me encantaría abrazarla. Me hubiese encantado poderla consentir, lo que hubiera dado por volver a caminar con ella”, dijo Adrián entre lágrimas.

Además, comentó: “Tú eres muy afortunada de tener a tu abuelita joven y fuerte. Yo daría cualquier cosa por tener a mi abuela”, respondió él entre sollozos.

Ella trató de reconfortarlo diciendo: “Ella siempre está contigo y lo sabes. Te protege bien cañón”, y agregó: “Yo sé que ella es tu persona lo máximo, tu vida entera, es la única foto que tenemos, la foto que tienes en la casa”.

“Yo sé, pero me encantaría tenerla en este plano”, comentó Adrián con tristeza.

Mira: Adrián Di Monte explota por celos contra Nuja Amar y en redes le dan la razón a Sandra Itzel: “Se les dijo”

Adrián Di Monte rompe en llanto por su abuela fallecida. / Captura de pantalla

¿Qué le pasó a la abuela de Adrián di Monte?

La abuela de Adrián Di Monte murió hace algunos años, aunque el actor no ha revelado públicamente la fecha exacta ni las causas de su muerte. Sin embargo, él mismo ha dejado claro en distintas entrevistas que tenía una gran conexión con ella y le dolió dejarla cuando se mudó a Miami.

El actor ha contado que migrar de Cuba a Estados Unidos fue una decisión muy difícil. No solo dejó atrás a sus amigos de la infancia, sino también a su abuela, a quien llamaba con cariño “mi viejita”. Ese adiós marcó profundamente su historia personal.

En una entrevista que concedió en 2025 al canal de YouTube “Perversiones de un café”, Adrián habló sobre lo que significó salir de su país en busca de un mejor futuro y recordó a su abuela con evidente emoción:

“Como migrante todos hemos experimentado la dureza de salir al país para buscar un futuro mejor; si el futuro en este país fuera bueno no estaría migrando. Me tocó migrar de Cuba y llegar a la Florida, dejar a mis amigos de la infancia y a mi abuela que en paz descanse. Mi abuela siempre me dijo: ‘A dónde quiera que vayas, échale, hijo’. Es lo que he hecho”

Mira: ¿Adrián Di Monte y Nuja no se casaron? Destapan la verdadera razón por la cual estarían en ¿Apostarías por mí?