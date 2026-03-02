Sandra Itzel deja atrás el pasado: ¿Se acabó la polémica con Adrián Di Monte? Hace revelación sobre su novio

Tras años en medio de la polémica por su relación y divorcio con Adrián Di Monte, Sandra Itzel habló sobre el momento personal que atraviesa y cómo se encuentra actualmente en el terreno sentimental. La actriz compartió cómo ha avanzado su proceso después de las polémicas con su ex y dejó claro en qué etapa está hoy. ¿Ya cerró ese capítulo? Esto fue lo que dijo sobre su vida amorosa y cómo se encuentra.

Sandra Itzel rompe el silencio: ¿Por fin dejó atrás a Adrián Di Monte? / Redes sociales

¿Cómo fue la relación de Sandra Itzel y Adrián Di Monte?

La historia entre Adrián Di Monte y Sandra Itzel comenzó en 2013, cuando coincidieron en un casting para una telenovela. Él tenía 23 años y ella 20. Poco después iniciaron una relación y, en 2015, se comprometieron con un anillo simbólico en París; ese mismo año contrajeron matrimonio. Durante varios años compartieron proyectos y apariciones públicas como pareja.

En 2021 anunciaron su separación. Aunque en 2022 retomaron la relación y participaron juntos en el reality show Inseparables, el vínculo volvió a fracturarse y la ruptura fue definitiva tiempo después. A partir de entonces, ambos comenzaron a dar versiones públicas sobre lo que ocurrió durante su matrimonio.

En septiembre de 2023, Sandra Itzel aseguró que durante la relación hubo maltrato verbal y psicológico, además de infidelidad. Mostró capturas de conversaciones y difundió audios en los que se escuchaban discusiones entre ambos. En 2024 señaló que emprendería acciones legales por la presunta divulgación de videos privados sin su consentimiento y expresó temor por su seguridad. Por su parte, Adrián Di Monte negó las acusaciones; reconoció que la relación fue conflictiva y que existieron episodios de infidelidad, pero rechazó haber ejercido violencia y afirmó que los videos mencionados ya no existen.

Adrián Di Monte y Sandra Itzel tuvieron un polémico divorcio. / Redes sociales

¿Sandra Itzel ya dejó atrás a Adrián Di Monte?

Luego de los momentos públicos que vivió tras su separación de Adrián Di Monte, Sandra Itzel compartió cómo se encuentra actualmente en el plano personal. La actriz habló sobre la etapa que atraviesa y dejó ver que su historia sentimental ha tomado un rumbo distinto, centrado en nuevas experiencias y en una relación que, según sus palabras, le ha permitido vivir el amor desde otra perspectiva.

“Estoy sumamente enamorada, estoy sumamente feliz con este amor que llegó a mostrarme lo sano, recíproco y respetuoso. El amor es tan poderoso que mi novio se hizo un tiempo y decidió viajar para venir a verme, estoy feliz, emocionada y agradecida con Dios por darme esta paz y felicidad tan grande que no sentía tan completa hace mucho tiempo”, dijo la actriz y cantante en entrevista con Ernesto Buitrón.

Sandra Itzel explicó que hoy se siente en un lugar distinto al que vivió en el pasado, enfocada en construir desde la tranquilidad y la estabilidad. La cantante señaló que esta relación le ha permitido experimentar dinámicas diferentes, basadas en acuerdos y en acompañamiento mutuo, lo que, aseguró, ha sido clave en esta nueva etapa de su vida.

Sandra Itzel y su novio De Santana comparten su amor en redes sociales. / Redes sociales

¿Qué dice Sandra Itzel de su novio?

Recientemente Sandra Itzel confirmó que su actual pareja es el cantante español De Santana. Luego de semanas de especulaciones en redes sociales sobre su vida sentimental, la también actriz decidió compartir quién es la persona con la que hoy mantiene una relación y cómo se dio este acercamiento.

“De todas las personas se preguntaban ‘¿Qué onda con Sandra Itzel?’, ‘¿Tendrá nuevo galán?’ y quise esperarme un poquito porque quería que la persona que llegara a mi vida me encontrara en un momento lleno de paz, salud emocional y estoy muy contenta porque no lo busqué, no me buscó, no nos buscamos y nos encontramos. Él es el alma más buena que he conocido, nos conocimos a través de la música que es una de nuestras pasiones”, expresó al hablar del inicio de su relación.

La cantante detalló que el vínculo comenzó a partir de intereses en común y conversaciones relacionadas con su profesión. También compartió un momento que marcó su decisión de hacer pública la relación: “Le digo ‘Algún día te platicaré’ y me dijo ‘Yo ya lo sé todo y te quiero decir que te amo más y te admiro como mujer’, me puse a llorar y me di cuenta ‘Ahí es’, estamos conectadísimos en todo”.

