Imanol lanza advertencia a “Envinadas” y revive polémica por Sandra Itzel: “Te demanden por calumnia”

La controversia entre Imanol Landeta y las conductoras del pódcast Envinadas volvió a colocarse en el centro de la conversación pública. Esta vez, el actor fue cuestionado por la prensa sobre el nuevo noviazgo de Sandra Itzel, con quien fue vinculado sentimentalmente en el pasado tras su participación en el reality Las estrellas bailan en Hoy.

En Envinadas hablaron de los coqueteos de Imanol con dos mujeres al mismo tiempo / Redes sociales

¿Qué dijo Imanol sobre el nuevo novio de Sandra Itzel?

Imanol, de 38 años, fue abordado por reporteros al asistir a un evento público. Uno de los temas fue la nueva relación sentimental de Sandra Itzel. Cabe recordar que ambos participaron y ganaron como pareja de baile en “Las estrellas bailan en Hoy”, segmento transmitido dentro del matutino Hoy, donde destacaron por su desempeño en la pista.

Al respecto, el actor expresó que se siente contento por la etapa que vive su excompañera y señaló que le alegra que esté enfocada en su desarrollo profesional, particularmente en el ámbito musical.

“Hicimos una gran química, ‘Las estrellas baila Hoy’ fue un escenario que nos permitió una conexión maravillosa, ¡y vaya que bailamos, vaya que la pasamos bien! Es una gran mujer y me encanta lo que le esté sucediendo” Imanol Landeta

Las preguntas surgieron debido a que, durante su participación en el concurso, ambos fueron relacionados sentimentalmente. Aunque en su momento no confirmaron un noviazgo, la cercanía que mostraban en el programa generó especulaciones entre seguidores y medios de espectáculos.

Imanol Landeta aclara rumores de romance con Sandra Itzel / IG: @sandraitzel / @imanol_a_secas

¿Qué pasó entre Imanol y las Envinadas?

La polémica con “Envinadas” se originó cuando en el pódcast se abordó, sin mencionar nombres de manera directa, una situación que involucraba a un hombre que presuntamente cortejaba a dos mujeres al mismo tiempo. En ese contexto, se relacionó a Imanol con Sandra Itzel y también con la actriz Odemaris Ruiz.

Al ser cuestionado nuevamente sobre ese episodio, el actor recordó que consideró aquel momento como “muy lamentable”, al señalar que se utilizó un micrófono para hablar del tema sin mencionar explícitamente a las personas involucradas, pero dando elementos que permitían identificarlas.

“Lamento mucho que se haya usado un micrófono para decir una sarta de cosas. Identificarnos a nosotros usando otros nombres refiriéndose a nosotros. ¿Por qué te pones a hacer un episodio en el que no dices de quién estás hablando y dices todas esas cosas?” Imanol Landeta

El conflicto se volvió tendencia en redes sociales en su momento, ya que seguidores del pódcast y del actor intercambiaron posturas respecto a lo narrado en el programa digital. Aunque con el paso de los meses el tema dejó de ocupar titulares, las recientes declaraciones reavivaron la conversación.

Mariana Botas e Imanol Landeta / Redes sociales

¿Imanol demandará a las conductoras de Envinadas?

En su encuentro más reciente con la prensa, Imanol Landeta lanzó una pregunta directa: “¿Te estás cuidando de que te demanden por calumnia y difamación?”. Con ello, hizo referencia a las posibles implicaciones legales de emitir comentarios que, desde su perspectiva, afectan su imagen.

El también actor, recordado por su participación en la telenovela El niño que vino del mar, añadió que las personas que lo conocen saben quién es, en alusión a su trayectoria y a su entorno cercano.

Hasta el momento, no se ha informado sobre alguna acción legal formal por parte del cantante contra las conductoras del podcast. Tampoco ellas han emitido nuevas declaraciones públicas tras las recientes palabras del actor.

