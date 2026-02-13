¿Daniela Luján se intentó quitar la vida? Confiesa que una dura enfermedad la llevó al límite

En una charla tan íntima como inesperada, Daniela Luján abrió su corazón y habló de uno de los episodios más duros de su vida. La actriz y creadora de contenido compartió que atravesó un cuadro de depresión funcional, una condición silenciosa que muchas veces pasa desapercibida incluso para quien la padece.

La confesión ocurrió durante su participación en el pódcast de Yordi Rosado, donde acudió junto a sus amigas y colegas Mariana Botas y Jessica Segura. Lo que parecía una conversación ligera entre risas terminó convirtiéndose en un testimonio profundo sobre salud mental, crisis emocional y la importancia de pedir ayuda profesional.

¿Qué le pasó a Daniela Luján y cómo descubrió su depresión funcional?

Daniela Luján explicó que durante mucho tiempo siguió con su rutina habitual. Trabajaba, cumplía compromisos y mantenía su vida aparentemente normal. Sin embargo, por dentro algo no estaba bien.

El momento de quiebre llegó en un día laboral común, cuando simplemente no encontraba fuerzas para comenzar. “Dije ‘venga, Dani, tú puedes’… Y entonces empecé a negociar, ‘ay ya, a la mie*da todo. Y luego pensaba ‘no, pero ‘Panceta’ (su perrita), ni modo que la deje. Y entonces pensaba, ‘pero cuando ‘Panceta’ ya no esté ya voy a ser libre para…’”, relató.

Fue ahí cuando la actriz reconoció que sus pensamientos habían tomado un rumbo peligroso. “’No, mier*da qué estoy pensando, no’. Y decidí pedir ayuda”.

¿Daniela Luján pensó en el suicidio? Esto fue lo que dijo en el pódcast

Durante la conversación, Yordi Rosado abordó directamente el tema que muchos se preguntaban. ¿Había pensado en cómo quitarse la vida? Daniela fue clara. Sí, lo pensó.

Aunque confirmó que llegó a imaginar la forma, prefirió no entrar en detalles, una decisión que fue respetada durante la entrevista. Más allá del morbo, la conversación se centró en el proceso de conciencia, acompañamiento y tratamiento.

La actriz explicó que tras ese momento crítico tomó una decisión fundamental:

“Busqué a una psiquiatra. Le dije a mi ahora esposo y él me acompañó, y entonces le dije ‘yo me siento así, pero yo quiero que tú me digas si yo no estoy exagerando, si no estoy loca”. Daniela Luján

¿Cuáles fueron los síntomas de la depresión funcional que vivió Daniela Luján?

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la descripción de sus síntomas. Daniela Luján detalló que, pese a seguir trabajando, vivía en un estado de desgaste constante.

“Le dije eso, le dije que estaba cansada todo el tiempo, me costaba uno y la mitad del otro pararme a vivir, pero lo hacía porque yo soy muy responsable”. Daniela Luján

La actriz también reflexionó sobre el origen de su crisis. Reconoció que durante años se exigió demasiado, cargando con el “deber ser”, la responsabilidad y la necesidad de mantener todo bajo control.

Esa presión acumulada derivó en un estrés que, sin notarlo, terminó afectando seriamente su salud mental. Tras las evaluaciones médicas, la especialista le indicó tratamiento farmacológico.

Daniela Luján “La especialista me hizo pruebas y exámenes, y me mandó antidepresivos, y fue una cosa muy maravillosa… fue muy maravilloso después de unas semanas cuando ya sientes serotonina en tu cerebro”.

Daniela reveló que permaneció poco más de un año en tratamiento y posteriormente fue dada de alta. Actualmente, aseguró que mantiene hábitos emocionales y rutinas que le ayudan a no recaer en ese “hoyo negro”.

“Uno lo intenta, uno se aferra”. Daniela Luján

¿Qué es la depresión funcional y por qué puede pasar desapercibida?

La llamada depresión funcional, también conocida como depresión de alto funcionamiento o distimia, es una forma de depresión que no siempre resulta evidente según Mayo Clinic.

Quien la padece suele continuar con su vida cotidiana: trabaja, convive, cumple metas. Pero internamente experimenta fatiga crónica, tristeza persistente, falta de motivación y una sensación de vacío difícil de explicar. Desde fuera, la persona parece estar “bien”. Por dentro, opera en piloto automático.

El testimonio de Daniela Luján visibiliza justamente ese tipo de depresión silenciosa, en la que el cumplimiento de responsabilidades no significa necesariamente bienestar emocional.

Durante el pódcast, tanto Yordi Rosado como Mariana Botas y Jessica Segura subrayaron la importancia de no automedicarse y de buscar siempre acompañamiento profesional.