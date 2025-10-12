¿Te acuerdas de ‘Luz Clarita’? Esto ha pasado con los protagonistas de la novela a 30 años de su estreno

Sin duda alguna, una de las telenovelas infantiles más populares de México es ‘Luz Clarita’. Siendo una adaptación del clásico de 1982 ‘Chispita’, el melodrama se transmitió en más de 160 países y fue doblado a varios idiomas. A casi 30 años desde su estreno, te contamos qué ha pasado con sus protagonistas.

¿De qué se trata la telenovela ‘Luz Clarita’?

La telenovela ‘Luz Clarita’ se estrenó en 1996 y fue producida por María Patricia López de Zatarain. Cuenta la historia de Luz Clarita, una niña huérfana de ocho años que, por cuestiones de la vida, llega a vivir con la familia de Mariano de la Fuente.

Su vida allí no será fácil, pues tiene que enfrentarse, entre otras cosas, a las maldades de Mariela, la niña de la familia. Todo esto, mientras busca incansablemente a su madre.

Fue protagonizada por César Évora, Verónica Merchant, Daniela Luján y Ximena Sariñana. Contó con un total de 105 capítulos y estuvo nominada a varios premios de la época.

Novela Luz Clarita / Redes sociales

¿Qué pasó con los protagonistas de ‘Luz Clarita’? Así lucen actualmente

Daniela Luján- Luz Clarita

Daniela Luján personificó a Luz Clarita, la protagonista de la novela. Tras la novela, siguió trabajando en la actuación. Algunos de sus proyectos más importantes son:

Cómplices al rescate

Gotita de amor

El diario de Daniela

Una familia de diez

Papás por conveniencia

Actualmente, colabora en el pódcast ‘Envinadas’, con Mariana Botas y Jessica Segura. También estará en la segunda temporada de ‘Papás por conveniencia’.

Daniela Luján / Redes sociales

Ximena Sariñana- Mariela

Ximena Sariñana fue Mariela, la rival de Luz Clarita. Tras el éxito de la novela, participó en algunos melodramas más y en la película ‘Amar te duele’. Luego de eso, se enfocó por completo en la música. En 2023, tuvo una aparición en ‘Cómo matar a mamá’.

Ximena Sariñana / Redes sociales

César Évora- Mariano de la Fuente

César Évora interpretó a Mariano de la Fuente, el hombre que acogió a Luz Clarita. Tras el fin de la novela, siguió trabajando en televisión, cine y teatro. Se ha consolidado como uno de los actores más importantes de México. Este 2025, apareció en la telenovela ‘Me atrevo a amarte’.

César Évora / Redes sociales

Verónica Merchant- Soledad Martínez

Verónica Merchant le dio vida a Soledad Martínez, la mamá de Luz Clarita. Al igual que Évora, la actriz continúa con su carrera y ha participado en proyectos tanto de cine como de televisión. Actualmente, está en la serie de Telemundo ‘La jefa’.

Verónica Merchant / Redes sociales

¿Qué actores de ‘Luz Clarita’ han muerto?

A lo largo de los años, muchos de los actores que participaron en ‘Luz Clarita’ han muerto, ya sea por enfermedades o la edad. Aquí te dejamos algunos de ellos:

Margarita Isabel (Verónica) : Murió en 2017 por complicaciones respiratorias derivadas del enfisema que padecía.

: Murió en 2017 por complicaciones respiratorias derivadas del enfisema que padecía. Eva Calvo (Cata): Falleció el 7 de diciembre de 2001 en Ciudad de México, a los 80 años.

Falleció el 7 de diciembre de 2001 en Ciudad de México, a los 80 años. Graciela Bernardo (Directora): Murió en 2018 por un paro cardiorespiratorio.

