Muere mamá de Nicandro Díaz, lo revelan luego que TVNotas destapó que estaba desaparecida, ¿por qué lo ocultaron?

A poco más de un año de la muerte de Nicandro Díaz, su nombre vuelve a ser tendencia en redes sociales. Luego de que TVNotas reveló que se desconocía el paradero de su madre, ahora confirman que falleció. Esto es todo lo que se sabe.

Nicandro Díaz moño negro / X

No te pierdas: Exhiben secreto que Nicandro Díaz se llevó a la tumba, a un año de su muerte

¿Quién es la mamá de Nicandro Díaz y qué le pasó?

En este martes de TVNotas, una fuente cercana a la familia de Nicandro Díaz contó que la señora Delia, mamá de este último, desapareció del asilo donde estaba resguardada, algo que generó preocupación entre familiares y amigos, pues ella tenía 90 años y se sabía que padecía Alzheimer.

Incluso, se teorizó que Cynthia Butrón, exesposa del productor, tendría algo que ver:

“Tememos por su vida. Nicandro tenía más de 18 propiedades, al menos 10 están a nombre de la señora Delia. Él no quería que su exesposa, Cynthia Butrón, las peleara durante el divorcio. Se dijo que Cynthia había despojado a la mamá de un departamento, pero también hay una cuenta en Estados Unidos a nombre de Nicandro y de su mamá, con varios millones. No sabemos si esto fue la causa por lo que pudieron llevársela y abusar del dinero que cubría la cuenta del asilo”, expresó la fuente a TVNotas.

Nicandro Díaz, productor de telenovelas mexicano.

Checa: Ana María Alvarado revela a quién no soporta del medio artístico; ¡Mencionó a famoso actor!

¿De qué murió la mamá de Nicandro Díaz?

Horas después de que TVNotas publicara este testimonio, se dio a conocer que la señora Delia falleció. Aunque no se dieron muchos detalles de lo ocurrido, se mencionó que había muerto el 23 de septiembre.

También se explicó que la familia no quiso dar a conocer este acontecimiento para evitar el escrutinio público y revivir temas dolorosos.

“La Sra. Delia González Hernández, de 90 años, quien padecía Alzheimer y estaba bajo cuidados en una casa de retiro en la Ciudad de México; falleció el pasado 23 de septiembre. La familia lo manejó muy discretamente para evitar que la prensa se enterara”, notificó la página oficial de Televisa Espectáculos.

Nicandro Díaz

¿Qué dijo Mariana Robles, última pareja de Nicandro Díaz, tras la muerte de su suegra?

En entrevista para TVNotas, Mariana Robles, última pareja de de Nicandro Díaz, se dijo muy dolida por la muerte de su suegra. Entre lágrimas, expresó que seguía sin creer la noticia.

Viuda de Nicandro Díaz “Me acabo de enterar. No sé qué pensar. Estoy triste con la noticia porque, al parecer, falleció hace una o dos semanas. No me informaron ni la fecha. Nadie tenía noticias hasta hoy que, bueno, salió esto que desgraciadamente falleció. Me agarró de sorpresa la noticia. Estaba bien cuidada”

Aseguró que, tanto ella como “otras personas”, sabían que la señora estaba “desaparecida”. También resaltó que, a lo largo de los últimos meses, siempre trató de estar en comunicación para saber sobre su suegra, sin éxito.

Para finalizar, afirmó estar en shock por la noticia, pues era muy unida a la madre de Nicandro y hasta llegaron a salir de vacaciones juntos: “No sé qué decir. Ninguna de las dos enfermedades (que tenía) tiene que ver con algo físico”, concluyó.

¿Que dijo la exesposa de Nicandro Díaz ante la muerte de su exsuegra?

Cynthia Butrón, en entrevista para ‘De primera mano’, confirmó la muerte de la mamá de Nicandro Díaz. La exesposa del productor sostuvo que falleció de “forma natural” por cosas relacionadas con su avanzada edad.

Sin decir el motivo por el que lo mantuvieron oculto por tanto tiempo, pese a que Díaz era una persona muy querida en el medio artístico, sostuvo que era bastante unida a Delia, por lo que se sentía muy triste por su pérdida.

Resaltó que no quería que este asunto se volviera mediático, por lo que no tampoco quiso hablar sobre la herencia de Díaz y solo se limitó a decir que sus hijos eran los únicos herederos. En tanto que ella fue designada como albacea.

Mira: Hijos de Nicandro Díaz desmienten a la novia del productor; ¡afirman que jamás vivió con él!

