Mariana Robles manda desgarrador mensaje en respuesta de los hijos de Nicandro Díaz

El productor Nicandro Díaz falleció el 18 de marzo en un accidente de moto en Cozumel, Quintana Roo, mientras viajaba con su novia Mariana Robles, quien salió ilesa.

Después de su muerte, se revelaron tensiones con su exesposa e hijos, tanto que Mariana no asistió al funeral debido a que los hijos de Nicandro y su ex la excluyeron. Mariana afirmó no recordar detalles del incidente debido al shock, lo que llevó a la hija del productor, Victoria Díaz, a desconfiar de sus palabras.

Foto de Nicandro Díaz en funeral, a la derecha imagen de corona de flores para Nicandro Díaz / Francisco Mancera

Los hijos del productor pidieron una investigación sobre la muerte de su padre, ya que no confiaban en la versión de Mariana. Las autoridades supuestamente aceptaron la solicitud y Mariana estaría impedida de salir del país mientras se aclara el caso.

Ahora la novia del productor les respondió con un fuerte mensaje.

Novia de Nicandro Díaz manda mensaje

Luego de las declaraciones y los actos de los hijos de Nicandro Díaz, fue la novia del productor, Mariana Robles, quien a través de redes sociales conmovió con un mensaje que a la vez parecía indirecta para los hijos de Nicandro.

En la publicación, la actriz confesó que la muerte de Nicandro la dejó “sola”. Mariana Robles también compartió su incertidumbre sobre cómo preservar el legado dejado por Nicandro Díaz y expresó su profunda tristeza al reconocer que lo necesita más que nunca.

Hasta el momento, la publicación ha recibido miles de comentarios y cientos de me gusta pero ninguna respuesta por parte de los hijos del productor.

Cabe destacar que las autoridades de Quintana Roo no han confirmado que exista una investigación por la muerte de Nicandro Díaz y tampoco que Mariana Robles sea sospechosa del accidente.

El hijo mayor de Nicandro es quien dará detalles del último adiós al productor, según dijo la novia de Nicandro / Gil Huerta

