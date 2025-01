Ana María Alvarado revela a quién no soporta del medio artístico; ¡Mencionó a famoso actor!

Ana María Alvarado, periodista de espectáculos y conductora de ‘Sale el sol’, sorprendió a todos al confesar a qué artistas no soporta del medio artístico, a quienes abiertamente dijo considerar como “sus enemigos”.

Todo sucedió en durante una dinámica de preguntas y respuestas junto a otros conductores del matutino de Imagen Televisión.

Mauricio Islas fue quien le preguntó directamente acerca de las celebridades a las que no soporta. Si bien, al principio, Alvarado se mostró un poco reacia a responder, poco después, y sin tapujos, dijo toda la verdad.

Ana María Alvarado / Redes sociales

Checa: ¿Ana María Alvarado despotricó contra la dinastía Aguilar? “Quiénes son ellos para juzgar”

¿A qué artistas no soporta Ana María Alvarado?

La afamada presentadora quiso poner un poco de misterio y mencionó los nombres de Mauricio Islas y Mauricio Mancera, solo para aclarar después que están entre sus “personas favoritas”.

Posteriormente, confesó que Bárbara de Regil y Eduardo Yáñez eran de sus más “acérrimos enemigos”. En respuesta a su revelación, el resto de sus compañeros le recordaron que tampoco tenía una buena relación con Maxine Woodside.

“Así de mis más acérrimos enemigos, podrían ser considerados ellos, a Bárbara de Regil y Eduardo Yáñez. Ah, Maxine con M, hasta ahorita caí en cuenta, era tan fácil”, indicó entre risas.

Recordemos que Ana María Alvarado trabajó con Maxine Woodside en el programa de radio ‘Todo para la mujer’ durante varios años. No obstante, todo cambió en 2023, luego de que denunciara a la llamada ‘Reina de la radio’ por “despido injustificado”. El conflicto sigue en los tribunales y no hay señales de que termine pronto.

¿Con quién NO SE LLEVA @anamaalvarado del medio artístico? 😱🚨💃🏻🕺🏻



¡Esto fue lo que contestó en el #MenúDePreguntas! 👩🏻‍🍳☀️📺 #SaleElSol pic.twitter.com/4Y7QPEGiDd — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) January 14, 2025

¿Por qué Ana María Alvarado no soporta a Eduardo Yáñez?

Si bien no explicó los motivos de su “enemistad” con Eduardo Yáñez y Bárbara de Regil, se sabe que la periodista y las celebridades han tenido problemas en el pasado.

En el caso del protagonista de telenovelas, ambos tuvieron una fuerte discusión durante un programa en vivo. Durante el luto de Nicandro Díaz, quien perdió la vida en marzo del 2024, ‘Sale el sol’ se contactó con Eduardo para saber su reacción ante el fallecimiento del productor.

Sin importar que estuvieran en plena transmisión, el actor le reclamó a Ana María por haberlo contactado, pues ya sabía que no tenía una buena opinión de él. En respuesta, la conductora dijo desconocer la razón por la que pensaba eso.

Si bien no ahondaron más en el asunto, posterior a la entrevista, Ana María dijo: “A veces con estas noticias, pues uno reacciona de esta manera, no es el momento. Sin embargo, se le agradece que recordara a Nicandro Díaz, pero parece que sí es un malentendido”.

Eduardo Yáñez / Redes sociales

No te pierdas: Ana María Alvarado ¿podría ser la nueva Shanik Berman? Revela si participará en LCDLFMX para 2025

Ana María Alvarado y su pelea con Bárbara de Regil

En el caso de la actriz, en 2023, Ana María la criticó por pedir un alto al “hate” cuando, en su momento, supuestamente la habría insultado.

“(Ella dijo) ‘Ustedes, periodistas de miércoles, tú comes gracias a mí, gracias a lo que hablas de mí’. Ella se muestra todo lindo, todo amor, pero ella ofende horrible y habla cosas horribles cuando es en corto y que no la ven, entonces que no sea hipócrita”, apuntó.

Mira: Entre lágrimas, Álex Kaffie se vuelve a lanzar vs Ana María Alvarado: “Con mi madre no te metas”