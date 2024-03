¿Quiénes son los hijos de Nicandro Díaz? Ellos son los herederos del productor, fallecido en un accidente

El pasado lunes 18 de marzo se dio a conocer que el productor Nicandro Díaz falleció de manera inesperada debido a un accidente en moto en Cozumel, Quintana Roo. Trascendió que viajaba con su novia Mariana Robles, quien resultó ilesa.

Cabe señalar que Nicandro fue un exitoso productor de melodramas que fueron transmitidos en Televisa como: Soy tu dueña, Amores verdaderos y Destilando amor, por nombrar algunos.

Tras su fallecimiento se destapó que había una relación tirante entre el productor y su exesposa y sus hijos. Tanto así que Mariana no estuvo presente en el funeral. En la edición de este martes de TVNotas te contamos que una fuente cercana nos dijo que los hijos de Nicandro y su ex le mandaron decir que no era bienvenida.

¿Quiénes son los hijos de Nicandro Díaz?

El productor de Televisa publicaba en redes sociales algunas fotografías con sus hijos en momentos muy importantes. Díaz tuvo dos hombres y una mujer, quienes llevan los nombres de Nicandro, Sebastián y Victoria.

Estos tres hijos los procreó con su exesposa, Cynthia Buitrón, de quien el productor se separó, tras 18 años de matrimonio, en 2018. Se dio a conocer por personas allegadas a Díaz, que la expareja tuvo una gran guerra por el divorcio. Varios amigos cercanos a Nicandro aseguraron que Cynthia quería todas las propiedades y que sus hijos tomaron partido con ella y se alejaron de él.

En nuestro martes TVNOTAS, una persona cercana a la producción nos reveló que Cynthia y Nicandro quedaron oficialmente divorciados hace menos de un mes: “Su divorcio quedó finiquitado hace menos de un mes. De hecho, este viaje era para celebrar que ya era un hombre libre y que ya podían vivir su amor a plenitud (con Mariana Robles)”.

Recordemos que esa época fue muy complicada para Nicandro. El divorcio fue muy desgastante y los hijos de Nicandro estaban resentidos porque consideraban a Mariana una rompehogares. En un video que presentó Maxine Woodside, el productor hizo una referencia a que “los hijos son a veces malagradecidos”. Muchos amigos comentaron que la separación había sido compleja porque Cynthia le pidió todo.

“Estaba atravesando por un proceso de divorcio. Ya tenía varios años separado, pero estaba terminando su divorcio y había algunos problemas con su exmujer. Asuntos de casas y cómo repartirse los dineros y demás. Él estaba pasando por un momento difícil en su vida.”, Lorena Tassinari

En nuestro martes de TVNotas te contamos que alguien cercano al productor reveló que tras el deceso del productor, arreciaron los problemas:

“Cuando Mariana le habló al hijo mayor de Nicandro para decirle cómo estaban las cosas, todo se puso muy tenso. Los hijos no sabían que su papá estaba con ella. El hijo mayor de él se tuvo que hacer responsable de todo porque era el único autorizado. De hecho, ellos la culpan de que el matrimonio de sus padres terminara, porque ella se metió en la relación”. “En cuanto le habló Mariana, el chavo fue corriendo a la casa del productor a sacar todo lo que podía, porque nos dijo que no le iba a dejar nada a Mariana. Es la reacción de un hijo que sigue enojado de que su familia se haya fracturado por culpa de una mujer”.

Nicandro abrazando a sus hijos / Instagram

¿Cuál es la herencia que dejó Nicandro Díaz?

Hasta el momento se desconoce a cuánto asciende la fortuna de Nicandro Díaz, pero algunos reportes de medios de comunicación aseguran que los beneficiarios son sus tres hijos.

Ellos podrán recibir las casas que tenía el productor en México, una de ellas en el Pedregal, en la Ciudad de México, y los vehículos que poseía.

Por otra parte, se habla de que podría haber algún finiquito por más de 20 años de Nicandro Díaz trabajando con Televisa, aunque se desconocen los términos de su acuerdo con la empresa, y además el productor estuvo una temporada lejos de la televisora de San Ángel.

