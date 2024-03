A la novia de Nicandro Díaz se le prohibió entrar al funeral del productor: “Sus hijos la culpan”

El pasado lunes 18 de marzo, el mundo del espectáculo se vistió de luto tras enterarnos de la muerte tan inesperada del productor Nicandro Díaz, mientras vacacionaba en la zona de la Riviera Maya. Así fue su último adiós.

Ante este hecho tan lamentable, empezó a salir la información y nos enteramos de que Nicandro no estaba solo, sino que estaba de vacaciones con su novia Mariana Robles, con quien sostenía un romance desde hace tiempo.

“Fue lamentable. Literal, el viernes estaba con nosotros y, de pronto, ya no. Nos cuesta trabajo asimilarlo”, nos narra una persona de su producción.

Esta persona nos dice que la relación con Mariana venía de tiempo atrás: “Él se enamoró de Mariana cuando aún estaba casado con Cynthia, la madre de sus hijos. De hecho, la relación entre ellos inició en secreto. Fue su amante primero”.

Nuestra fuente asegura que Mariana Robles comenzó siendo la amante de Nicandro Díaz

Después de meses, Nicandro decidió terminar su matrimonio de más de 18 años: “A todos nos sorprendió. Pensábamos que era una más, pero Nicandro y Cynthia se separaron a mediados del año pasado y su divorcio quedó finiquitado hace menos de un mes. De hecho, este viaje era para celebrar que ya era un hombre libre y que ya podían vivir su amor a plenitud. Mira cómo terminaron las cosas”.

Tras el deceso del productor, vinieron los problemas: “Cuando Mariana le habló al hijo mayor de Nicandro para decirle cómo estaban las cosas, todo se puso muy tenso. Los hijos no sabían que su papá estaba con ella. El hijo mayor de él se tuvo que hacer responsable de todo porque era el único autorizado. De hecho, ellos la culpan de que el matrimonio de sus padres terminara, porque ella se metió en la relación”.

“En cuanto le habló Mariana, el chavo fue corriendo a la casa del productor a sacar todo lo que podía, porque nos dijo que no le iba a dejar nada a Mariana. Es la reacción de un hijo que sigue enojado de que su familia se haya fracturado por culpa de una mujer”.

En el velorio salió a agradecer el apoyo de los medios y la gente.

La novia de Nicandro Díaz quería asistir al funeral

El jueves pasado, se llevaron a cabo los servicios funerarios del productor: “Sé que Mariana quería ir al velorio, pero los hijos y Cynthia, la exmujer, le dijeron que no era bienvenida. Por eso, Mariana solo fue a Televisa, donde muchos de los amigos de Nicandro la conocían. Lo raro es que en Televisa nadie invitó a la exmujer ni a los hijos a la misa”.

Nos cuenta que Cynthia está muy afectada: “A su exesposa le dolió mucho terminar con su matrimonio. De hecho, cuando les dieron el acta de divorcio, le afectó mucho. Y un mes después, ya lo estaba velando. Tanto ella como sus hijos están en shock. En el velorio varios famosos sí estuvieron con ella, la conocían desde hace muchos años”.

“En Televisa se realizó una misa en homenaje al productor, donde se develó una placa en su memoria. El cuerpo fue incinerado el viernes 22 de marzo y sus cenizas fueron llevadas al domicilio de la familia de Nicandro, para después decidir qué van hacer con ellas”, concluyó.

Trascendió que los hijos de Nicandro y su exesposa, al parecer, les pedirán a las autoridades que investiguen a fondo el accidente. Pues se dice que no están conformes con la versión que dio Mariana Robles de lo que sucedió.

Mariana Robles asistió al homenaje de Televisa

El matrimonio de Nicandro Díaz ya tenía sus problemas desde hace años

Por otro lado, otra fuente nos dijo que el matrimonio entre Nicandro Díaz y Cynthia ya estaba terminado desde hace muchos años. Y que, si no se divorciaban, era porque se llevaban tan mal que no podían llegar a un acuerdo económico.

Hasta que, a finales del año pasado, pudieron hacerlo y no de manera cordial. Incluso la exesposa del productor mantiene desde hace dos años una relación amorosa con el abogado Eduardo Quijano.

Nicandro Díaz, fallecido productor de telenovelas

La novia de Nicandro Díaz habla de su relación

En el accidente en motocicleta en Cozumel, Quintana Roo en el que peridió la vida Nicandro Díaz, iba acompañado de Mariana Robles, una actriz de doblaje, que no era su esposa, motivo que generó varios rumores de que era su amante.

Buscamos a la actriz quien nos dijo que era su novia desde hace muchos años: “Han sido momentos muy complicados, la peor experiencia de mi vida. Éramos una pareja formal. Vivíamos juntos. Él era un hombre separado desde hace cuatro años y legalmente ya está divorciado. Diario le preparaba el desayuno. No sé por qué la gente habla cosas que no”.

“Hacíamos lo que cualquier pareja. Conocíamos a ambas familias. Una vez a la semana comíamos con su mami. Mi hija convivía con él. Salíamos al cine, al teatro. Más bien pasábamos desapercibidos. Si ustedes, la prensa, hubieran buscado, sabrían de nuestra relación años atrás”.

Y añadió: “Que piensen que yo fui la ‘amiga’. No era así. Su misma exesposa sabía de nuestra relación. Conocí a sus hijos. La navidad pasada estuvimos juntos”.

Funeral de Nicandro Díaz

“No pensábamos ser papás. Ambos teníamos hijos propios. Ni siquiera pensamos en casarnos. No fui a su funeral porque recibí una ‘recomendación’ de no presentarme. Me reservo de quién. Pero estuve en el homenaje de Televisa y en el que le hizo Gerardo Quiroz. A Nic no le hubiera gustado que pasara todo esto, por lo mismo, preferí no estar en el funeral”.

La novia de Nicandro Díaz habla sobre el accidente

Acerca del accidente: “Se habla de un ‘tejón’, de un animal y no recuerdo muchas cosas. Mi neurólogo me dijo que en un evento traumático el cerebro bloquea muchas cosas. Mi primera imagen es haber ido con él en la moto, con la cabeza recargada en su espalda. Me tapé el viento y lo abrazaba así, porque era mi hombre. Íbamos de regreso al ferry. Segundo acto, me veo parada pidiendo auxilio, hablándole, gritando. Alguien dijo que venía la ambulancia. Después tuve un bloqueo”.

“Dentro de la ambulancia le cortaron el short. Recuerdo haber visto, no sé si en la pierna o en el brazo, coágulos, sangre, eran pequeñas heridas. Eso me impresionó y perdí la noción. El otro episodio fue conmigo adentro de la clínica en un cubículo sentada. El médico dijo que se tenía que operar de emergencia”. Mariana Robles

“Gerardo Quiroz dijo que le llamé. Ni lo recuerdo. Dijo que no me entendía porque lloraba y gritaba. Después, otra llamada de Televisa para el traslado en ambulancia aérea. El médico me dijo que le estalló el bazo. Tengo entendido que se lo tuvieron que quitar. Le ocasionaba una hemorragia interna muy fuerte y debían detenerla. Salió de esa cirugía muy débil. No aguantó y debía entrar a más cirugías. Pero necesitaban sangre y no había”.

Mariana Robles lesionada / LUIS PEREZ

“Me dijeron que había fallecido. Estuve con él a solas unos minutos y le dije: ‘Amor, te amo profundamente, gracias por todo lo vivido’. En vida, él decía que yo era su paz, y yo que él era mi safe place (mi lugar seguro). Era corpulento, yo bajita y delgada. Me sentía segura en sus brazos”.

“Tengo el cuello con la curvatura hacía adelante, el ojo derecho morado, un hematoma grande en el costado izquierdo, rasguños. Me tienen que hacer tomografías para descartar daños cerebrales porque no me expreso de forma fluida. Tras el accidente ante la Policía de Investigación rendí mi declaración y todo está sustentado”.

“No sé cómo curar el alma (llora). En nuestra casa tiene un altar con velas e inciensos. Hablo con él. Sé que está conmigo. Lo regaño y le digo que los problemas que nunca tuvimos ahora me los dejó a mí. Nuestro amor es eterno”, concluyó.

